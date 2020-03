Rapport du matin: Alexander Volkanovski veut une revanche avec Max Holloway “pour me solidifier comme le meilleur poids plume de tous les temps”

Pendant six ans, Jose Aldo a été le meilleur poids plume incontesté au monde, défendant son titre neuf fois et s’établissant comme l’un des plus grands combattants de tous les temps. Puis Max Holloway l’a battu deux fois et le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, a oint Holloway “Le plus grand poids plume de tous les temps”. Et maintenant, Alexander Volkanovski essaie de tirer la même manœuvre sur “Blessed”.

Volkanovski a remporté le titre UFC poids plume en réclamant une décision unanime sur Holloway lors de l’UFC 245 en décembre. Depuis lors, le champion est sur la bonne voie, se remettant d’une fracture de la main subie lors du combat. Mais Volkanovski a récemment été autorisé à reprendre l’entraînement complet et il est prêt à y retourner cet été et à tenter de remporter le titre 145 GOAT avec une autre victoire sur Holloway.]

“De toute évidence, c’est ce que veut l’UFC, Dana White dit que c’est ce qu’il veut, et je pense que je le veux”, a récemment déclaré Volkanovski à TMZ Sports à propos d’une prochaine revanche à Holloway. «Je veux ce combat, car il n’y a pas de prétendants n ° 1, et je pense simplement que c’est un grand champion. Pour moi, le plus grand combat de ma carrière en ce moment pour me solidifier en tant que meilleur poids plume de tous les temps et l’un des plus grands de tous les temps. Je vais sortir Max deux fois [his] prime, les gens vont me donner le respect que je mérite. “

L’homme mérite certainement une tonne de respect. En huit ans de carrière, Volkanovski a amassé une fiche de 21-1 avec des victoires contre Holloway, Aldo et Chad Mendes. Maintenant, en tant que nouveau champion couronné, c’est à son tour d’appeler les tirs et pour sa première défense de titre, “The Great” veut défendre sa ceinture à la maison. “

“Je veux me battre chez moi à Perth”, a déclaré Volkanovski. “Je ne veux pas attendre jusqu’à ce qu’il y ait un numéro clair. Je pense que Max le mérite, il était un grand champion. L’UFC le veut, les fans australiens le voudront, et je pense que tout le monde le voudra donc je pense que nous allons y arriver.

«Je ne veux pas rester trop longtemps sur la touche et je veux défendre ma ceinture en Australie. Cette carte de Perth est le 6 juin. Nous allons y arriver, je pense. “

L’UFC 251 devrait actuellement avoir lieu à Perth, en Austrtalia, le 6 juin et le rematch aurait lieu sur cette carte, mais c’était avant que le coronavirus ne se propage dans une pandémie mondiale. Pourtant, la date proposée est dans plus de deux mois et, étant donné l’insistance de l’UFC à poursuivre ses opérations du mieux qu’ils peuvent en ces temps difficiles, il semble probable que la carte aura lieu.

Et si c’est le cas, le nouveau champion a un message pour l’ancien: les choses ne seront pas différentes en juin par rapport à décembre.

“Rien que du respect [to Max]», A déclaré Volkanovski. “Vous êtes l’homme et vous êtes bien aimé à cause de cela. Je sens que je suis de la même façon. Nous sommes tous deux respectueux. Mais, tu veux vraiment ce combat? Je viens de faire cinq tours et je vous garantis que ça ne changera pas. Je le termine ou je gagne exactement de la même manière. Je sais que tu es durable, mais je pense que je peux te ranger. “

