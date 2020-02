Rapport du matin: Aljamain Sterling et Petr Yan font des va-et-vient avec Henry Cejudo

Lorsque Henry Cejudo a remporté le titre vacant de 135 livres en juin dernier avec une victoire de TKO sur Marlon Moraes à l’UFC 238, il n’est devenu que le quatrième champion de l’histoire de l’UFC. La victoire a également immédiatement soulevé des questions des fans sur la façon dont il défendrait les deux titres. Eh bien, jusqu’à présent, la réponse a été qu’il ne défendra pas non plus.

Cejudo a été déchu de son titre de poids mouche à la fin de l’année dernière, et huit mois plus tard, il n’a toujours pas défendu sa ceinture de poids coq. En outre, Cejudo semble déterminé à combattre quiconque autre que les prétendants aux poids coqs les mieux classés, appelant à des combats avec Alexander Volkanovski, Jose Aldo et même Valentina Shevchenko au lieu de défenses de titre contre les Petr Yans et Aljamain Sterlings du monde. Et les meilleurs prétendants commencent à en devenir fous.

S’adressant à Ariel Helwani lundi, le concurrent de deuxième rang, Aljamain Sterling, a exprimé sa frustration face à l’attitude cavalière de Cejudo vis-à-vis du titre de champion, affirmant que “Triple C” vise les combats sur salaire car, autant qu’il a essayé, les fans ne se soucient toujours pas de lui en tant que champion.

“Au début, je respectais beaucoup Henry,” a déclaré Sterling. «Je le fais toujours, en termes de distinctions. Ce n’est pas la faute de l’UFC, ce n’est pas ma faute si vous ne pouvez pas vendre de billets, que votre nom seul n’a pas assez de poids pour vendre des billets pour combattre les prétendants numéro un dans votre division. C’est à vous. Et je comprends tout le schtick qu’il essaie de faire pour aider à construire ce nom, mais il aurait dû le faire avant. Maintenant, c’est un peu trop tard. Maintenant, vous devez combattre les gars numéro un, battre ces gars pour obtenir une valeur de nom crédible afin que les gens puissent vous respecter et vouloir débourser de l’argent durement gagné. »

L’apparition de Sterling dans l’émission de Helwani a ensuite incité le champion des poids coq à répondre sur Twitter, tirant à la fois sur Sterling et Petr Yan, et justifiant son appel d’Aldo, qui est actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives.

Triple C ne fait même pas attention à Aljamima Sterling Silver @funkmastermma econddeuxièmement, Triple C veut vous combattre Petr, mais votre anglais doit obtenir Betr, vous laide pomme de terre communiste Et enfin et surtout, mon combat de mise au point, la tête de patch de chou Jose Waldo. @danawhite pic.twitter.com/5bRzspHrwb

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 17 février 2020

«Il a été blessé. Il a été assommé par le gars que j’ai assommé. Petr Yan a battu un gars du numéro 12, un skateur retraité de 41 ans. Vous plaisantez j’espère? C’est vous que vous voulez que je me batte? Non non Non. J’ai besoin d’un nom. Je mérite ce nom. De plus, je viens de sortir de la chirurgie. J’ai soufflé ma putain d’épaule gauche. Je veux un combat de mise au point et c’est Jose Waldo. En fait, ce sont tous des combats de mise au point. ”

Il convient de noter qu’à une certaine époque, Cejudo cherchait également à se battre avec le «skateur retraité de 41 ans» Urijah Faber.

La réponse de Cejudo sur Twitter a ensuite déclenché un va-et-vient prolongé entre lui et Sterling, les deux hommes faisant référence aux pertes de l’autre, à plusieurs reprises.

J’adore quand tu me taquine, Henry. Vous ne vous êtes pas replié sur un coup de corps? Je me souviens de ce coup qui te faisait plier les deux genoux

Le jeu ab doit être faible en Arizona. Mec, j’ai hâte de le tester à nouveau! #PudgySoft https://t.co/XEXm0yNKvz

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 17 février 2020

Pourquoi devez-vous le prendre si personnellement?

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 février 2020

Mais ce n’était pas tout. Le concurrent troisième, Petr Yan, avait également des mots pour Cejudo, après le licenciement de Cejudo en tant que concurrent, ce qui a provoqué son propre petit échange.

Ce clown qui choisit Aldo parce que je ne parle pas un anglais parfait ‍♂️ Depuis quand Jose parle-t-il couramment? Quel genre de logique est-ce? Henry sait qu’il n’est pas nul et qu’il n’est pas assuré. Dans sa tête, il avait déjà perdu le combat contre moi. @ufc donne moi quelqu’un qui a confiance en lui! https://t.co/hAxpZKDICr

– Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) 18 février 2020

Malheureusement pour Yan et Sterling, il semble que Cejudo réussira après tout. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’UFC cherchait à réserver Cejudo contre le concurrent classé sixième, Jose Aldo, pour l’UFC 250 au Brésil, bien qu’Aldo n’ait jamais remporté un combat à la limite des poids coq.

Cejudo ne garde peut-être pas la division des poids coqs pertinente avec les combats pour le titre, mais il a certainement apporté le drame.

