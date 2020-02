Rapport du matin: Anthony Smith révèle qu’il a presque amputé un doigt pour continuer à se battre

En 1986, la légende des 49ers de San Francisco, Ronnie Lott, a amputé une partie de son petit doigt pour qu’il puisse continuer sa carrière dans la NFL au lieu de s’asseoir une partie de la saison en raison d’une chirurgie reconstructive. L’histoire est rapidement devenue légendaire dans le sport en signe de ténacité et de détermination. Et apparemment, Anthony Smith a presque rejoint le club.

Smith n’a pas combattu depuis sa victoire sur Alexander Gustafsson en juin dernier et cela est dû en grande partie à une lutte continue pour se remettre d’une pause. Hier, en parlant avec Ariel Helwani, Smith a expliqué comment il avait deux chirurgies sur la main pour réparer une pause qu’il avait subie lors du combat de Gustaffson, mais que même les chirurgies se révélaient inefficaces.

«J’en avais deux [surgeries]», A déclaré Smith. «Le premier a échoué. Je suis allé dans mon bilan de santé de six semaines après ma première intervention chirurgicale et la plaque était cassée et l’os avait de nouveau reculé … Alors ils sont revenus, ils ont retiré la plaque, ils ont percé un trou dans mon fémur, un dans mon tibia, et ils ont sorti le matériau osseux spongieux qu’ils ont utilisé pour les greffes osseuses dans ma main, puis ils ont mis une autre plaque sur le côté plutôt que sur le dessus parce qu’il y a tellement de gros trous. Alors ils l’ont mis sur le côté puis ont rempli les trous avec l’os spongieux de ma jambe. C’était donc difficile. Ensuite, je n’ai pas pu fermer ma main pendant probablement deux mois. Ma main gauche. “

L’incapacité de fermer sa main est un problème assez important pour un combattant professionnel, en particulier un combattant connu pour son pouvoir de coup de grâce. Même des mois après sa deuxième chirurgie, Smith dit qu’il avait encore des problèmes avec sa main causés par une accumulation importante de tissu cicatriciel. En fin de compte, il avait tellement de problèmes que Smith dit qu’il prévoyait d’emprunter la route de Lott pour tout dépasser.

«J’ai presque coupé mon doigt», a poursuivi Smith. «Nous allions amputer mon index parce que tout le tissu cicatriciel agrippait le ligament et ne lui permettait pas de se fermer et de glisser d’avant en arrière. L’idée était donc que si nous amputions le doigt puis vissions ces ligaments à l’os après sa guérison, je pouvais encore utiliser les trois autres doigts et mon pouce pour lutter, mais il y aurait toujours techniquement une jointure pour que je puisse frapper. “

En fin de compte, Smith n’a pas fini par suivre le plan médical médiéval. Au lieu de cela, il dit qu’un physiothérapeute a trouvé un moyen de résoudre ses problèmes sans impliquer la perte d’appendices.

“Une vieille dame folle a fait ce type de thérapie différent où ils ont attaché l’électricité à mon poignet et mon avant-bras et l’ont déplacé et ont pu attraper le muscle qui ferme la main et vraiment, elle a juste écrasé le tissu cicatriciel”, a expliqué Smith . “Donc, une fois qu’elle y a mis de l’électricité, cela a forcé ma main à se fermer – parce que l’os était toujours en train de cicatriser et en le fermant avec force, vous mettez beaucoup de tension sur cette pause. Je ne pouvais pas le refermer moi-même parce que je n’avais pas la force, et comme je ne le bouge pas, le tissu cicatriciel continue juste de se construire et de se construire et donc en y attachant de l’électricité, c’est essentiellement moi qui ferme ma propre main sans que quelqu’un d’autre ne le fasse avec toute cette tension pendant la pause. Donc une fois que nous avons déchiré tout ce tissu cicatriciel la première fois, nous l’avons fait tous les jours jusqu’à ce que je puisse reprendre le mouvement et maintenant c’est bon …

«J’étais prêt à partir, mais ma femme et l’UFC voulaient d’abord explorer d’autres options. Donc, cette folle a sauvé mon doigt à coup sûr. J’étais prêt à dire tout foutre, j’en ai marre de ces trucs de rééducation et j’en racle le tissu cicatriciel et j’ouvre continuellement la main pour faire sortir le tissu cicatriciel. J’étais juste prêt à reprendre le combat et me couper le doigt, à ce moment-là, était le moyen le plus rapide. »

Heureusement, cela n’est pas arrivé à cela et maintenant “Lionheart” est prêt à reprendre le travail, avec tous ses chiffres en remorque. Smith devrait revenir en avril à l’UFC Lincoln où il affrontera Glover Teixeira dans l’événement principal. Teixeira est actuellement sur une séquence de trois victoires consécutives dans la division et une victoire pour Smith pourrait bien le remettre dans la conversation pour le titre. Et il est sûr de dire qu’il est prêt. En montrant à Helwani son poing complètement fermé, Smith a clairement indiqué qu’il était heureux d’être de retour.

“Regarde ça! J’ai un poing maintenant. Il est temps de leur balancer des choses. “

Grand fou.

Jorge.

Réponse de Marc.

Une personne intelligente sait quoi dire. Un sage sait dire ou non.

Bonne nuit. Dieu vous protège.

– Marc Goddard (@marcgoddard_uk) 3 février 2020

Jon est très fou de l’idée que quelqu’un pense qu’il est meilleur que lui.

J’ai eu une humble tarte au four, en coupant des tranches en une semaine

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 3 février 2020

Reyes.

Petr Yan avec un peu de chaleur.

C’est du harcèlement.

En 2019, @JonnyBones a fait l’objet de 42 tests de dépistage sans préavis par 3 entités distinctes (USADA, CSAC et NSAC). Au cours de mes 20 années d’expérience dans le monde antidopage, il s’agit du plus grand volume de tests annuels que j’ai jamais vu sur un athlète, dans n’importe quel sport.

– Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) 3 février 2020

C’est un bon combat.

Je ne choisis pas d’adversaires @CharlesRosaMMA mais s’ils m’envoient votre nom, je le prendrai. Je leur ai dit que je serais prêt à partir en mai.

– Bryce Mitchell (@ThugnastyMMA) 4 février 2020

Darren Till, la légende.

N / A.

Je retire tout ce que j’ai de négatif à dire sur Anthony Smith. Il est un type dur.

