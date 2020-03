Rapport du matin: Ben Askren a un plan sur la façon de sauver Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson

Depuis quelques semaines, la plus grande préoccupation du MMA concerne le sort de l’UFC 249, en particulier le combat pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, au milieu de la propagation rapide du coronavirus. La pandémie mondiale a déjà entraîné l’annulation de plusieurs événements de l’UFC et de la plupart des organisations sportives dans un avenir prévisible et tout récemment, la Commission de New York a officiellement renoncé à accueillir l’événement, laissant l’UFC à la recherche d’un autre endroit approprié. Mais malgré les nombreux revers, le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que l’émission se poursuivra et l’un des plus grands anciens détracteurs de White a quelques idées sur la façon d’y parvenir.

Ben Askren – qui depuis des années n’a eu une relation tumultueuse avec White que pour se réconcilier quand Askren a finalement rejoint l’UFC – soutient pleinement la détermination de White à faire en sorte que le combat pour le titre léger se produise, et «Funky» a quelques idées sur la façon de s’y prendre. cette.

“La seule chose que j’ai dit hier soir, c’est de ne pas devenir gourmand, Dana, simplifions les choses”, a récemment déclaré Askren à Submission Radio. “Tout ce dont nous avons besoin, c’est de Tony et Khabib, nous n’avons pas besoin d’une undercard fing. Donc, en Amérique, ils font 10 personnes maximum, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 personnes dans un groupe. Donc, vous avez Tony, Khabib, trois juges. Mais, vous pouvez également demander aux juges d’être éloignés. Vous n’avez donc pas besoin de les avoir là-bas. Votre arbitre, vous avez Dana, vous avez Bruce Buffer et vous avez peut-être Joe Rogan. Peut-être que nous retirons les juges et les rendons éloignés à un endroit éloigné et nous leur donnons chacun deux entraîneurs ou quelque chose, ou un entraîneur. Je pense qu’il y a moyen de le faire pour le garder sous dix personnes et le diffuser. “

“C’est génial. Veuillez ne pas l’annuler. “

Khabib contre Ferguson ne serait pas seulement génial, ce serait sans précédent. Nurmagomedov a une fiche de 28-0 dans sa carrière de MMA et de 12-0 à l’UFC. Ferguson a une fiche de 25-3 et est actuellement sur une séquence de 12 victoires consécutives dans la division des poids légers. Ce sont les deux meilleurs combattants incontestés de la division et une bataille comme celle-ci n’a jamais eu lieu auparavant, et il semble peu probable qu’elle se reproduise. C’est un combat que tout le monde en MMA veut voir, même les autres prétendants légers et, comme l’explique Askren, ce n’est pas seulement un événement sans précédent, c’est un match formidable.

“Je pense que c’est fascinant, c’est pourquoi c’est si excitant”, a déclaré Askren. “Ce sont deux gars qui sont vraiment bons dans ce qu’ils font, et si vous deviez concevoir un combattant pour battre l’autre personne, c’est ce que vous concevriez pour qu’ils fassent, et donc je pense que ça va être vraiment, vraiment fascinant.”

“Khabib va ​​évidemment faire des démolitions, et il a été tellement dominant avec le sol et la livre, mais en même temps, Tony est tellement actif sur son dos et il est bon avec les coudes et il a beaucoup de choses délicates. Je pense que ça va être totalement fascinant, je suis excité de voir ce qui se passe. “

“Tony va très bien, car il ne va pas rester en bas. Tony peut subir beaucoup de dégâts, ce qui, vous le savez, Khabib le fera. Tony ne se fatigue pas. et puis Tony est un attaquant à volume élevé, ce n’est pas un puncheur puissant, ce qui, à mon avis, n’est pas le bon mélange pour battre Khabib, parce que je pense que vous devez vous battre dur avec lui, faire quelques démolitions et le volume le frapper, et Je pense que c’est comme ça que tu vas le battre, et c’est ce que Tony fait. Donc, il y a une possibilité. “

Si Dana White écoute Askren, peut-être que nous pourrons tous le voir.

Un idiot. Sam Alvey pense qu’il y a eu une «énorme réaction excessive» à l’épidémie de coronavirus.

Oui. Dana White promet que l’UFC 249 se déroulera comme prévu: “Voulez-vous parier contre moi?”

Furieux. Leon Edwards à Tyron Woodley: “Arrêtez d’être un connard et finissons le combat.”

Terrible. L’ancien champion de Shooto Brésil Glyan Alves a été tué par balle au Brésil.

COVID-19. Shooto Brésil, Jungle Fight retarde les événements dus à la pandémie de coronavirus.

Milliardaire. BRAVE CF ne paiera pas de combattants pour les événements reportés pendant la pandémie de coronavirus.

MMA News Update.

Combat libre.

Le voyage de Weili Zhang vers le titre.

Top-10 talons d’Achille en MMA.

Khabib contre Tony dans les eaux internationales.

UFC non filtré. Entrevues avec Daniel Cormier et Leon Edwards.

Bien après la cloche. Rewatching UFC 3: The American Dream.

Dana va envoyer plein avec les mèmes.

C’est vraiment une honte.

Quelle est la coïncidence si le combat que nous voulons tous voir et a été programmé et annulé à plusieurs reprises a été programmé lors d’une pandémie mondiale et implique deux hommes qui vivent en Californie, qui est maintenant fermée …

– Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 20 mars 2020

Respectueux comme l’enfer.

Gilbert est fou.

Sean O’Malley se penchant pour devenir le stoner Tony Ferguson.

Andy Ruiz, 16 ans, s’entraîne avec Andrei Arlovski.

Soyez comme Mike.

Frank Camacho (22-8) contre Alan Patrick (15-2); UFC Lincoln, 25 avril.

