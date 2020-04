Rapport du matin: Bob Arum blâme Dana White pour avoir tenté de promouvoir les combats au milieu des coronavirus: “Il devrait avoir honte de lui-même”

Depuis des semaines, le monde du sport est au point mort avec la pandémie de coronavirus forçant toutes les grandes ligues sportives à reporter ou annuler leurs saisons. La seule exception à cela est l’UFC qui, malgré le report de trois événements en mars en raison du virus, est déterminé à remettre les choses en marche avec l’UFC 249 le 18 avril. L’insistance indéfectible du président de l’UFC Dana White à organiser un événement juste deux semaines s’opposent directement aux diverses autorités exhortant toutes les personnes à pratiquer la distanciation sociale comme un moyen d’endiguer la propagation de la pandémie mondiale, et un ennemi blanc de longue date s’y oppose.

Le fondateur et PDG de Top Rank, Bob Arum, entretient depuis longtemps une relation litigieuse avec le président de l’UFC et, parlant avec le podcast State of Combat de CBS Sports, Arum a fustigé White pour son mépris de la gravité du climat actuel.

“Il devrait avoir honte de lui-même”, a déclaré Arum. “Ce qui se passe dans ce pays et dans le monde avec ce virus, la dernière chose dont nous avons besoin est qu’un événement ait lieu sans spectateurs juste pour que l’événement ait lieu. Mais la vérité est que Dana White est quelqu’un avec une intelligence défectueuse. »

Arum et White ont une histoire sordide de se tirer dessus en public, comme les promoteurs de combat ont l’habitude de le faire. Mais en ce moment, White est peut-être trop occupé pour riposter contre son ancien rival alors qu’il essaie désespérément d’avancer avec une carte qui, pour le moment, n’a même pas encore d’emplacement défini. Même après l’annonce récente que Khabib Nurmagomedov pourrait ne pas être en mesure de concourir le 18 avril en raison de son échec en Russie en raison de restrictions de voyage, l’UFC envisagerait des combats de remplacement pour s’assurer que le spectacle continue. Et Arum pense que Dana White est vouée à l’échec. Même si l’UFC peut préparer une carte pour le 18 avril, Arum pense qu’il est honteux et à courte vue pour les Blancs d’agir de cette manière au mépris des sentiments médicaux et scientifiques écrasants.

“Il n’ira pas de l’avant avec la carte, et si la carte arrive avec des personnes décédées dans des hôpitaux aux États-Unis, il devrait avoir honte de lui-même”, a déclaré Arum. «Le message doit rester à la maison et se retirer jusqu’à ce que ce soit fini. Ne propagons pas le virus, contrôlons le virus et faisons ce que nous pouvons pour doter ces hôpitaux et prendre soin des personnes qui sont hospitalisées en soins intensifs.

“Soyons tous de grandes personnes et de grands garçons à ce sujet et arrêtons la tribune. Cela se terminera à la fin et cela se terminera plus rapidement si nous restons tous ensemble et faisons ce que nous sommes censés faire, sans aller crier des chevrons: “ Je ne suis pas un p-ssy et je vais mettre ce combat. Je m’en fiche. “Ce n’est absolument pas le bon message à envoyer.”

En revanche, Arum a clairement indiqué qu’il n’y a pas de calendrier défini pour les combats de haut rang précédemment programmés. Au lieu de cela, Arum insiste sur le fait que la meilleure façon de gérer cette situation malheureuse est de suivre les directives des professionnels de la santé et d’attendre que la pandémie se poursuive. Ensuite, lorsque les choses se seront calmées et que le risque de propagation du COVID-19 sera considérablement moindre, Arum dit qu’il recommencera à planifier ses combats.

“Les gens me demandent quels sont les plans que je fais pour ces combats quand nous obtiendrons le tout clair”, a déclaré Arum. “Parce que je ne sais pas quand tout sera clair et que je ne sais pas si ce sera deux mois, trois mois ou même le reste de l’année, je ne fais aucun plan pour le moment. Lorsque cette chose semble s’éclaircir, nous commencerons à faire des plans. “

Aujourd'hui marque également mon 1 000e rapport du matin.

