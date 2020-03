Rapport du matin: Brian Ortega publie une déclaration sur l’altercation avec Jay Park: “Ce que j’ai fait était vraiment mal”

Au cours du week-end, Brian Ortega a agressé le musicien pop et le manager de Chan Sung Jung Jay Park, le giflant dans la foule à l’UFC 248. Au lendemain de l’incident, il a été révélé qu’Ortega a pris ombrage avec les commentaires que Park a traduits pour Jung, dans lesquels il a déclaré qu’Ortega avait «esquivé» le «zombie coréen» lorsqu’il a été forcé de quitter son combat prévu à l’UFC Busan en raison d’une blessure au LCA.

Depuis lors, Ortega a subi quelques itérations d’excuses, d’abord avec un post sur Instagram s’excusant d’avoir giflé Park dans ses rôles de traducteur et de «star de la K-pop», mais refusant ostensiblement de s’excuser d’avoir giflé Park «l’instigateur» du boeuf entre lui et Zombie. Ortega a ensuite supprimé ce message et a plutôt présenté des excuses beaucoup plus courtes et moins mises en garde, déclarant clairement qu’il s’était excusé pour ses actions et qu’il accepterait de se battre avec Zombie coréen chaque fois que Jung serait prêt. Or, Ortega a apparemment terminé son voyage.

Hier, Ortega a publié une déclaration complète sur ce qui s’est passé au cours du week-end, s’excusant pour ses actions et pour avoir tenté de les justifier, et blâmant sa fierté pour tout ce qui s’est passé.

Ma fierté est mon ennemi et au cours des deux derniers jours, je l’ai combattu. J’espère que vous comprenez que je suis humain et je suis défectueux, à plus d’un titre. Au début, j’ai justifié mes actions sur la base de la série d’événements qui ont précédé samedi, mais je me rends compte maintenant que ce que j’ai fait était globalement mal. Mes parents m’ont appris la dignité et le respect, et je ne l’ai pas montré. Mes entraîneurs m’ont toujours appris que les arts martiaux doivent permettre aux faibles contre les forts. Samedi, cela ne s’est pas produit. _ Quand je fais une erreur, j’en assume les conséquences. Mais dans ce cas, la négativité que j’ai causée s’est propagée aux personnes les plus proches de moi, et c’est ainsi que je sais que ce que j’ai fait était vraiment mal. Je suis désolé pour vous et ma famille. _ Je m’excuse auprès de @JParkitrighthere pour mes actions et la tempête de merde qui a suivi, vous méritez de profiter du MMA en dehors de l’octogone comme tout autre fan. Je m’excuse auprès de @KoreanZombieMMA d’avoir entraîné votre ami dans une équation qui devrait commencer et finir avec les combattants.

Cela a pris un certain temps, mais il semble que le bœuf entre Brian Ortega et Chan Sung Jung et Jay Park soit enfin mis au lit. Il ne reste plus qu’à les regarder se battre.

Pétard. Robert Whittaker contre Darren Till ciblé pour l’UFC Dublin.

Coronavirus. Le coronavirus met en danger l’UFC Brasilia après que le gouverneur a annulé les événements sportifs.

Partie II. L’UFC annule la journée des médias à Brasilia suite au décret gouvernemental sur les coronavirus.

Partie III. L’adversaire de Paddy Pimblett, Davide Martinez, contraint de Cage Warriors 113 en raison de la mise en quarantaine des coronavirus en Italie.

Partie IV. KSW 53 annulé en raison de problèmes de coronavirus.

Le chat en direct A-Side.

Top finitions de Kevin Lee.

La meilleure guillotine debout se termine dans l’histoire de l’UFC.

Entretien avec Volkanovski.

Prélude à l’UFC 249.

Conor dans l’actualité pour de bonnes raisons.

Mains lourdes. Discuter des retombées de l’UFC 248 et prévisualiser l’UFC Brasilia.

UFC non filtré. Entretiens avec Forrest Griffin, Demian Maia et Johnny Walker.

Rener Gracie s’excuse également.

J’ai pris Brian sous mon aile à 13 ans et depuis, il est devenu l’un de mes meilleurs amis. Il est l’une des personnes les plus fidèles et les plus talentueuses que j’ai jamais rencontrées, mais parfois ses émotions prennent le dessus sur lui. Samedi soir, ses émotions l’ont emporté et, en tant que frère aîné, je vais m’assurer qu’il apprend de cela. De plus, quand j’ai fait un commentaire sur le post de Brian, il était clair que j’avais pris une partie de la poubelle en lui parlant personnellement, et mes émotions ont également pris le dessus sur moi. _ La séquence des événements est un rappel malheureux que le MMA est un sport de divertissement, et indépendamment de ce que la conversation poubelle a lieu en dehors du ring, tout combat ou physique ne devrait avoir lieu qu’entre les combattants et devrait toujours avoir lieu dans l’octogone . _ Je me souviens aussi quand vous avez assisté à mon séminaire en Corée il y a plus de trois ans. C’était l’un des moments forts de ma tournée en Asie. Vous étiez humble, respectueux et très technique. À ce jour, la séance d’entraînement que j’ai eue avec vous reste l’un de mes favoris de tous les temps. _ Je m’excuse pour mon commentaire, et je suis désolé que votre ami Jay Park ait dû vivre les événements qui se sont déroulés. _ Rener G.

Triste mais apparemment vrai.

Si Tony vs Khabib est annulé à cause du Coronavirus, cela confirmera que ce match est vraiment maudit et il sera temps de renoncer à ce combat de rêve qui se passe.

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 11 mars 2020

Khabib en train de tirer sur DC.

Qui est le plus grand athlète de combat de tous les temps?! Je me repose mon cas Khabib a parlé @khabib_nurmagomedov @willharrisproductions pic.twitter.com/I4vA131uXZ

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 12 mars 2020

Cowboy s’excuse.

Dan le sait.

Longtemps.

DC était sale.

Edson Barboza (20-8) contre Josh Emmett (15-2); UFC Oklahoma City, 2 mai.

Robert Whittaker (20-5) contre Darren Till (18-2-1)l UFC Dublin, 15 août.

Merci d’avoir lu et à demain.

