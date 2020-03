Rapport du matin: Chuck Liddell dit qu’il est «officiellement à la retraite» du MMA, intéressé par un possible match de la WWE

Si souvent, l’espace MMA est rempli du problème malheureux et continu des légendes plus âgées qui refusent de raccrocher les gants quand elles le devraient, donc c’est génial quand finalement, la raison l’emporte. Et maintenant, il semble qu’en ce qui concerne le Temple de la renommée de l’UFC, Chuck Liddell, les têtes plus froides prévalent enfin. J’espère.

Liddell est l’un des combattants les plus populaires de l’histoire de l’UFC, mais a été poussé à la retraite en 2010 à la demande du président de l’UFC, Dana White, après que «The Iceman» ait connu une séquence froide, perdant 5 des 6 et se faisant brutalement mettre KO dans quatre des ces pertes. Mais, comme cela arrive souvent dans ce sport, Liddell a finalement entendu le chant de la sirène de la cage et est revenu pour un combat de trilogie avec Tito Ortiz pour le premier événement MMA Golden Boy Promotions en novembre 2018.

À l’approche du combat, les fans étaient préoccupés par l’absence prolongée de Liddell de la cage et ces préoccupations étaient justifiées par le fait que Liddell se comportait mal et se faisait assommer au premier tour par l’homme qu’il avait démoli deux fois. C’était une performance décourageante pour la plupart des fans, mais même après, Liddell ne s’engagerait pas à prendre sa retraite. Maintenant, il l’a fait. En quelque sorte.

“Je suis officiellement à la retraite en ce moment”, a récemment déclaré Liddell à TMZ Sports. “Pour l’instant [smiles]. “

À 50 ans, un autre retour de Liddell serait incroyablement décourageant, car Liddell est l’un des combattants les plus aimés de l’histoire de l’UFC et continuer à le voir combattre ne ferait que ternir son excellent héritage. Liddell a été la première star du MMA grand public et son succès a contribué à faire de la marque UFC la puissance mondiale qu’elle est aujourd’hui. Après sa première retraite, Liddell a travaillé pour l’UFC en tant que vice-président exécutif du développement des affaires, mais a été licencié lorsque WME-IMG a acquis l’UFC en 2016.

Depuis lors, Liddell a essayé la télévision et la télé-réalité, mais n’a pas encore trouvé de base solide sur l’une ou l’autre avenue. Mais, compte tenu de son expérience à la fois ainsi que de son histoire abondante de combats légitimes, Liddell dit qu’il serait prêt à revenir dans le cercle au carré dans le contexte de la lutte professionnelle si quelqu’un venait appeler.

“Bien sûr”, a déclaré Liddell, interrogé sur l’intérêt pour la WWE. «Je ferais toujours de la WWE, je ferais toujours de la lutte professionnelle. Ce serait très amusant, en fait. J’aimerais ça. . . Je suis impressionné par ce que ces gars font. Ils font des trucs fous. “

Le MMA et la lutte professionnelle ont toujours eu une relation de cousins ​​avec le MMA et l’UFC en particulier, mais récemment, de plus en plus de stars du MMA se tournent vers le combat scénarisé. Plus célèbre, Ronda Rousey a prospéré à l’intérieur de l’UFC, mais l’ancien champion des poids lourds Cain Velasquez est passé à la lutte professionnelle, tout comme Shayna Baszler et Matt Riddle, avec d’innombrables autres manifestant de l’intérêt pour l’essai de la WWE.

Chuck Liddell rejoindra-t-il bientôt ses rangs?

Lutte. Yoel Romero révèle comment un adolescent de 14 ans, Khabib Nurmagomedov, l’a regardé lutter au Daghestan.

Rester. Paul Felder étouffe les discussions sur la retraite, envisage l’événement principal de l’UFC à Dublin: “Ça doit être quelque chose d’excitant”.

Pas drôle. Dana White convient que le costume de Deontay Wilder a affecté les performances, “C’est pourquoi je ne fais aucun de ces taureaux * à l’UFC”.

Les doutes. Rose Namajunas dit qu’elle a refusé le combat de Zhang Weili au milieu de doutes quant à la lutte contre l’avenir.

Aie. Karolina Kowalkiewicz fait le point sur les blessures aux yeux, devant subir une intervention chirurgicale jeudi.

Intégré 2.

Le voyage d’Izzy vers le champion.

Tous les étouffements debout à l’arrière de l’histoire de l’UFC.

Masvidal montrant une partie de sa tournée en Australie.

Anatomie de l’UFC 248 pt. 3.

Cejudo veut deux combats en une seule nuit.

Eurobash. Entrevues avec Paul Felder, Joseph Duffy, Jack Cartwright et Chris Fields.

UFC non filtré. Entretiens avec Beneil Dariush et Brett Okamoto.

Tristesse.

Nate avec une adresse aussi directe que jamais.

Qu’est-il arrivé à ta saison?

J’étais déjà de retour maintenant wtf

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 4 mars 2020

Dominick Cruz pourrait enfin se rapprocher d’un retour.

Khabib ne sourit jamais sur les photos.

Combattez la vie.

Est-ce bizarre que si je suis dans mon lit, je remonte sur mon oreiller. Je pense que nous l’avons finalement fait, je pense que je suis enfin un grappler

– Molly McCann (@MeatballMolly) 3 mars 2020

Regardez la lutte de Yoel.

Ryan Hall (8-1) contre Ricardo Lamas (19-8); UFC Oklahoma City, 2 mai.

Alonzo Menifield (9-0) contre. Devin Clark (11-4); UFC Oklahoma City, 2 mai.

