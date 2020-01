Rapport du matin: Conor McGregor n’est pas intéressé à attendre Khabib Nurmagomedov: “Celui qui n’a plus d’importance pour moi maintenant”

Conor McGregor est de retour, mais ce qui vient ensuite est la supposition de personne.

Au cours du week-end, McGregor a fait son retour triomphal à l’UFC, éliminant Donald Cerrone en seulement 40 secondes dans l’événement principal de l’UFC 246. C’était la première victoire de McGregor en plus de trois ans et le préparait à un certain nombre d’occasions, notamment eux un autre coup au titre léger UFC. Autrement dit, si McGregor le veut même.

Lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246, Dana White a déclaré que McGregor serait ensuite en train de rattraper Khabib Nurmagomedov, l’homme qui l’a étranglé en 2018. Il n’y a qu’un seul problème à cela, Khabib doit actuellement affronter Tony Ferguson en avril, et McGregor dit il ne cherche pas à attendre aussi longtemps pour concourir à nouveau.

“Je ne pense pas que ce qui compte”, a déclaré McGregor au presseur. «D’accord, le titre léger sera là. Ce sera là. Vous voyez la différence dans le physique, la préparation et cela. Cela reviendra, ce coup. Je ne vais certainement pas – si [Nurmagomedov vs. Ferguson] va de l’avant – asseyez-vous et attendez, puis attendez pendant les vacances et les blessures et tout ce genre de chose qui va avec. Celui qui n’a plus d’importance pour moi maintenant. Je regarde les dates maintenant et je sais que mars était là. Je vais jeter un œil au calendrier et voir où nous en sommes. “

L’UFC sera de retour à Las Vegas dans sept semaines pour l’UFC 248 le 7 mars, un événement qui sera probablement mis en évidence par le combat pour le titre des poids moyens entre Israël Adesanya et Yoel Romero. La championne des poids paille Weili Zhang fera également sa première défense du titre contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk, ce qui signifierait qu’un ajout de McGregor à la carte ferait de l’événement l’un des plus importants de l’année. Ce serait un revirement rapide pour McGregor mais cela pourrait être préférable à l’alternative que Dana White veut: pour McGregor de s’asseoir et d’attendre le vainqueur de Khabib contre Tony, probablement à la fin de l’été ou au début de l’automne. McGregor est catégorique sur le fait qu’il aimerait se remettre en action avant cette date et prévoit de discuter d’affaires avec Dana plus tard cette semaine.

«Lorenzo [Ferttita] revient du Panama mercredi, donc nous allons porter un toast de whisky irlandais raffiné – je cherche toujours à faire cette tradition et à parler avec Dana “, a déclaré McGregor. “Alors il revient mardi donc je vais rester ici et je vais aller dîner et un toast avec Lorenzo et Dana et je suis sûr que nous en discuterons alors et voir ce qui est quoi. Je serai prêt. J’aurai une fête ce soir. Je vais me détendre avec mes enfants demain. Je vais montrer à Junior le combat à la télé, voir comment il y réagit, voir ce qu’il en pense, puis revenir à l’entraînement. ”

Une autre option pour McGregor serait de simplement rester prêt au cas où quelque chose arriverait à Khabib ou Tony. Nurmagomedov et Ferguson devaient se faire face quatre fois auparavant, chaque homme se retirant à deux reprises. C’est l’un des combats les plus malchanceux de l’histoire du MMA et, avec près de trois mois à attendre, de nombreux fans restent sceptiques quant à la réalité. Si quelque chose devait arriver à l’un des concurrents, McGregor pourrait intervenir.

“Vous savez, c’est très personnel avec cet homme et son équipe”, a déclaré McGregor à propos de Nurmagomedov. «Regardez, c’est ce que c’est. Je ne fais aucune promesse. Je suis qui je suis et c’est ce que c’est. Je vais certainement me concentrer sur les compétences. Nous avons une compétence particulière, moi-même et cet homme. Il tient les jambes et je viens pour ça. Je serai ravi de le récupérer. Nous verrons donc ce qui se passe. Nous verrons ce qui se passe dans le combat contre Tony. Tony est un autre ennemi intéressant pour moi. Nous allons voir ce qui se passe. Si quelque chose se passe, je serai là. ”

Ensuite, bien sûr, il existe de nombreuses autres options que McGregor pourrait s’occuper en attendant Khabib. Jorge Masvidal a mené une campagne acharnée pour un combat avec McGregor, tout comme Justin Gaethje. Et après sa victoire samedi, Floyd Mayweather Jr. a taquiné la possibilité de rattraper McGregor en boxe. “Notorious” ne manque pas de choix, mais au final, il semble que ce qu’il veut vraiment, c’est un match revanche avec Khabib à la fin de l’année et il veut le faire dans le pays natal de Khabib. Dana White est fermement opposée à l’organisation d’un événement PPV russe, mais McGregor pense qu’il peut l’influencer.

«Combien d’argent est assez d’argent? Combien d’argent est assez d’argent pour l’amour de f * cks? Il y a beaucoup d’argent en Russie. Il y a beaucoup de revenus en Russie », a déclaré McGregor. “. . . Quel endroit! Ce serait comme quelque chose d’un film Rocky, donc je serais très impatient de le faire. Dana le garçon de Vegas, ma ville natale, je sais que les Vegas feront campagne pour ça. Voyons ce qui se passe. J’aimerais que. Je veux créer des spectacles pour les gens. C’est un sacré spectacle. ”

Ce serait certainement le cas. Voyons voir si cela finit par se produire.

Résultats. Découvrez tous les résultats de l’UFC 246.

BMF. Conor McGregor rit de la tentative de Jorge Masvidal d’attirer son attention sur l’UFC 246.

Génial. Dana White: Khabib Nurmagomedov, pas Jorge Masvidal, est le prochain pour Conor McGregor.

Dazzler. Donald Cerrone ébloui par les frappes à l’épaule de Conor McGregor: “Je n’avais jamais rien vu de tel”.

Sceptique. Conor McGregor «sceptique» Kamaru Usman a été piraté, soupçonne Ali Abdelaziz.

Des plans. Dana White confirme son intention de réserver Henry Cejudo contre Jose Aldo, explique pourquoi cela a du sens.

Spectacle d’après-combat de l’UFC 246.

Conférence de presse d’après-combat.

Conor fait la fête après la victoire.

Masvidal et Cerrone dans les coulisses de l’UFC 246.

Kang a fait une promo Conor-Masvidal.

Mixed Molly Whoppery a laissé tomber un peu plus de contenu Conor.

6e tour. Réaction immédiate après le combat à l’UFC 246.

MMA sévère. Discuter de tous les aspects du retour triomphal de Conor McGregor.

Floyd.

Bons esprits.

Tu savais que Nate ne serait pas silencieux.

Grand fou.

C’était embarrassant de voir deux hommes implorer l’attention d’un autre homme la nuit dernière #UFC # UFC246

– Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 19 janvier 2020

Roxy est merveilleux.

Non, je n’ai jamais pensé à lui botter la mauvaise jambe pendant le combat. # ufc246

– Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 19 janvier 2020

Je pense que si je l’avais frappé et contusionné et qu’elle boitait dessus, j’aurais continué à lui donner des coups de pied. Mais je savais qu’elle avait une sorte de blessure ligamentaire, alors même si j’en profitais, je ne voulais tout simplement pas la blesser davantage. https://t.co/9pPYGHBdqU

– Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 19 janvier 2020

Lutter Avec.

Félicitations @oleynikufc tout mon respect pour vous MAIS je pense que mon JiuJitsu c’est mieux, dansons vous pouvez être mon invité spécial pour mon retour à l’UFC

– Fabricio Werdum (@FabricioWerdum) 19 janvier 2020

Je regarderais.

Le combat arrive bientôt.

Sensationnel. Le Strabanimal l’a cloué.

Denise Kielholtz (4-2) contre Kristina Williams (3-2); Bellator 239, 21 février.

Tyrell Fortune (8-0) contre. Timothy Johnson (12-6); Bellator 239, 21 février.

Bruno Silva (11-4-1) contre Su Mudaerji (12-4); UFC Brasilia, 14 mars.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

Qui affrontera Conor ensuite?

Ce sondage est clos.

0%

Khabib

(0 votes)













0%

Tony

(0 votes)













0%

Jorge

(0 votes)













0%

Floyd

(0 votes)













0%

Autre

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le rapport du matin, appuyez sur @JedKMeshew sur Twitter et faites-le lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting, et aimez-nous sur Facebook.