Rapport du matin: Dan Hooker s’intéresse à Dustin Poirier ou Justin Gaethje: «Ce sont les deux seules options qui ont du sens pour moi»

Le week-end dernier, Dan Hooker a remporté la plus grande victoire de sa carrière, prenant une décision partagée sur Paul Felder lors du main event de l’UFC Auckland. C’était le premier événement principal de Hooker et il a réussi avec brio, jouant son rôle dans la création du premier favori du combat de l’année. Mais malgré les excellentes performances de Hooker, il y avait un petit défaut: beaucoup de gens pensent que Felder aurait dû remporter la victoire.

La majorité des médias MMA ont marqué le combat pour Felder et de nombreux fans ont également estimé que “The Irish Dragon” n’était pas d’accord. Mais en parlant avec Ariel Helwani cette semaine, Hooker a rejeté les appels de «vol» qui ont été lancés dans l’éther MMA, affirmant qu’à son retour il croyait avoir gagné quatre rounds.

“Je suis à l’aise d’avoir remporté la victoire”, a déclaré Hooker. «J’ai gagné les premier, deuxième et troisième, et le cinquième tour, donc je suis confiant d’avoir remporté la majorité de ce combat. Je pensais que c’était assez clair.

Une grande partie de la consternation des fans à propos de la décision provient des contours du combat. Hooker s’est établi au début du combat, mais au fur et à mesure que le combat se poursuivait, Felder semblait devenir beaucoup plus fort, Hooker semblant en atténuer certains dans les manches du championnat. Hooker est manifestement en désaccord car il pense avoir remporté le cinquième tour, mais plus important encore, est en désaccord avec toute cette caractérisation du combat. Hooker dit qu’il a mené un combat stratégique contre un adversaire très difficile.

“Chacun a droit à ses propres opinions”, a déclaré Hooker. “C’est la première fois que je remporte une décision partagée. C’est la première fois que je gagne une décision qui a été remise en question, donc c’est tout nouveau pour moi. C’est un dur à cuire. Cela a pris du temps. Je devais jouer intelligemment. Vous faites frire du poisson, vous n’avez pas de poitrine. Poitrine de Paul Felder; vous devez le faire cuire lentement. “

En fin de compte, deux des trois juges ont préféré le barbecue de Hooker et, dans la foulée, “The Hangman” a appelé à ce qui serait ostensiblement le combat numéro un contre Justin Gaethje. Mais malheureusement pour Hooker, Gaethje semble actuellement être le coureur avant de combattre Conor McGregor, donc le combattant néo-zélandais a depuis modifié son appel pour faire également de la place à l’ancien détenteur du titre intérimaire léger Dustin Poirier.

“[Gaethje]C’est juste un gars passionnant », a déclaré Hooker lorsqu’on lui a demandé pourquoi c’était l’appel qu’il avait choisi. «Six combats, six bonus. C’est quelque chose qui m’intrigue. Mais ensuite, il lui ressemble et Conor va partir. Si j’étais Conor, je prendrais aussi le combat de Gaethje. C’est un combat incroyablement excitant, s’il veut rester occupé.

«Mais si Gaethje est occupé, alors Poirier est l’homme. Soit Gaethje ou Poirier, ce sont les deux seules options qui ont du sens pour moi. »

Ce n’est pas la première fois que le nom de Poirier sort de la bouche de Hooker. Hooker a d’abord appelé Poirier après sa victoire sur Al Iaquinta à l’UFC 243, mais Poirier n’était pas intéressé à combattre quelqu’un si loin en dessous de lui dans le classement. Maintenant, cependant, Hooker est entré dans le top cinq de la division des poids légers, à seulement trois places de Poirier, qui n’a toujours pas de partenaire de danse.

Peut-être que cette fois, Hooker obtiendra enfin ce qu’il veut.

Allons-y.

Tu te moques de moi. J’adorerais me battre dans l’environnement le plus hostile de la terre. Ce serait effrayant mais au-delà d’une expérience d’une vie. Apportez la chaleur. #ufc https://t.co/VhdG0inzJo

– Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) 26 février 2020

Mais Ali le nie.

Cette rumeur sur les combats de @Justin_Gaethje contre @TheNotoriousMMA est absolument fausse. Il a déjà eu l’opportunité de le combattre au lieu de cow-boy, mais il ne l’a pas fait. Justin est le concurrent numéro un et comme l’a dit khabib. Conor a besoin de gagner 10 combats.

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 25 février 2020

Dudu refait son garçon.

Intéressant. Cela est venu juste après que les rumeurs de Dustin-Nate ont refait surface.

On dirait que nous avons quelque chose d’autre à cuisiner!

– The Diamond (@DustinPoirier) 26 février 2020

Jarred Brooks sur le combat de ce week-end.

Dieveson vise le titre du vol UFC ce week-end. Nous étions tous les deux 13-0 et 12-0. Je pensais avoir gagné ce concours. Je me suis mis KO’D après ça. Ma deuxième manche, je promets que je serai champion! pic.twitter.com/IM8bT7gw5B

– Jarred Brooks (@The_monkeygod) 25 février 2020

Ricky Bandejas.

Chase Hooper rencontre Mike Tyson.

Alan Patrick (15-2) contre Christos Giagos (17-8); UFC Lincoln, 25 avril.

Raphael Pessoa (10-1) contre Alexander Romanov (11-0); UFC Lincoln, 25 avril.

Ce seraient tous les deux de bons combats, mais j’ai du mal à voir l’un ou l’autre homme trop intéressé par eux. Les deux ont leurs yeux sur un plus gros gibier.

Merci d’avoir lu et à demain.

