Rapport du matin: Dana White aime toujours Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor 2, mais «je ne sais pas si Conor veut attendre»

Plus tôt cette année, Conor McGregor a fait son retour triomphal dans l’Octogone après plus d’un an, éliminant Donald Cerrone en 40 secondes à l’UFC 246. Immédiatement après le combat, le président de l’UFC, Dana White, a clairement indiqué qu’il croyait que le prochain combat aurait du sens pour McGregor était un match revanche avec champion léger. Le seul problème avec cela est que Nurmagomedov a déjà un rendez-vous avec Tony Ferguson le mois prochain à l’UFC 249, et avec l’événement qui se rapproche, et aucun combattant ne montrant des signes de retrait pour l’instant, il semble que McGregor et White pourraient tous les deux faire d’autres arrangements.

S’adressant récemment à TMZ Sports, White a révélé que, bien qu’il soit toujours partisan d’un match revanche contre Khabib-Conor, si Khabib devait vaincre Ferguson, McGregor pourrait ne pas être disposé à le faire aussi longtemps.

“Khabib s’il gagne”, a déclaré White. “Mais je ne sais pas si Conor veut l’attendre. Nous allons voir ce qui se passe. Conor pourrait ne pas attendre.

McGregor avait précédemment déclaré qu’il avait l’intention d’être très actif en 2020, ciblant au moins trois combats. Cependant, avec Khabib prêt à se battre le 18 avril, s’il devait gagner le plus tôt possible, le champion des poids légers reviendrait à la fin de l’été ou au début de l’automne, après le mois sacré du Ramadan. Cela mettrait McGregor hors de combat pendant huit ou neuf mois, ce qui irait à l’encontre de ses propres plans pour cette année. C’est peut-être la raison pour laquelle, la semaine dernière, des rumeurs ont commencé à circuler sur un éventuel affrontement léger entre McGregor et le moulin à lumière humaine, Justin Gaethje.

Bien que les discussions seraient très préliminaires à ce stade, il semble y avoir du feu pour cette fumée. Si McGregor devait affronter et vaincre Gaethje, il serait difficile de lui refuser une autre chance de remporter le titre, ce dont Khabib a parlé ouvertement, affirmant que McGregor ne méritait pas une revanche après la limitation, il n’a mis aucun “notoire” quand ils se sont finalement battus et qu’il choisit à la main ses adversaires. C’est une affirmation qui a pris de l’ampleur lorsque McGregor a choisi de combattre Cerrone qui venait de deux défaites, au lieu des autres prétendants disponibles, et que Dana White trouve ridicule.

“Conor McGregor ne trie pas à la main ses adversaires”, a déclaré White. «Conor McGregor a combattu quiconque que nous lui avons demandé de combattre et qui était disponible. Je veux dire que les gars se sont retirés de Conor deux ou trois fois, Conor est littéralement allé au gymnase et a dit “Dis-moi qui je me bats.” “

En ce moment, il semble que Justin Gaethje soit le prochain nom donné à McGregor, mettant en place un match revanche potentiellement massif à la fin de 2020 – si seulement nous pouvions être aussi chanceux.

Résultats. Deiveson Figueiredo démolit Joseph Benavidez par KO à l’UFC Norfolk, le titre de poids mouche reste vacant.

Talon. Deiveson Figueiredo a défié la victoire: “Je suis le champion”.

Terrible. Henry Cejudo: Je vais combattre des «jumeaux siamois laids» Figueiredo et Benavidez en une nuit.

Opossum. Ion Cutelaba: Le plan de match était de jouer l’opossum, contre-attaquer lorsque l’arbitre a arrêté de se battre.

Retour. Tito Ortiz l’emporte sur Alberto El Patron rétabli par la commission du Texas après autorisation de «substance potentiellement disqualifiante».

USADA. Jessica Penne accepte une sanction de 20 mois pour la deuxième violation de l’USADA.

Chronologie UFC 248.

Compte à rebours UFC 248.

Les combattants choisissent l’UFC 248.

Chael discute si les Nurmagomedovs sont les prochains Gracies.

Khabib s’intéresse toujours à Floyd.

Dana ouverte à la revanche immédiate entre Jon Jones et Dominick Reyes.

Battre après la cloche. Analyse immédiate après combat de l’UFC Norfolk.

MMA sévère. Discuter de l’UFC Norfolk et de l’UFC 248.

OutKast.

Cejudo.

Commentaire.

Situation très malheureuse. Alors que l’arbitre avait de bonnes intentions pour protéger la santé du combattant, je pense qu’il a été dupé par la tactique de la corde et du dopage d’Ion. À trois secondes de cette vidéo, vous pouvez voir l’arbitre presque intervenir pour arrêter le combat après avoir vu le combattant blessé. https://t.co/Os0jmZeEN5

– Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) 1 mars 2020

Combattez-les le même soir.

J’aime les deux gagnants ce soir. Maintenant, c’est au @danawhite pour lequel je suis prêt.

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 1 mars 2020

Bisping.

C’est excellent.

Du froid.

Chael reste sur la marque.

La Texas Athletic Commission rend une décision finale sur le “combat” Ortiz / Del Rio,

Modifie le résultat de

“PAS DE DÉCISION”

à

“PAS D’INTÉRÊT”

– Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 1 mars 2020

Il semble que Poirier se bat.

Veut un combat.

L’une de ces affiches a été réalisée pour une entreprise d’un milliard de dollars. Devinez lequel.

Kevin Ferguson Jr. (3-2, 1 NC) contre Kaheem Murray (3-3); Bellator 241, 13 mars.

Mark Lemminger (10-1) contre Ion Pascu (18-10); Bellator 241, 13 mars.

Vladimir Tokov (5-0) contre. Marcus Surin (6-2); Bellator 241, 13 mars.

Marlon Vera (17-5-1) contre Eddie Wineland (24-13-1); UFC Columbus, 28 mars.

Islam Makhachev (18-1) contre Alexander Hernandez (11-2); UFC 249, 18 avril.

Umar Nurmagomedov (12-0) contre. Hunter Azure (8-0); UFC 249, 18 avril.

Cortney Casey (8-7) contre Lara Procopio (6-1); UFC San Diego, 16 mai.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

Qui affrontera Conor ensuite?























4%

Khabib

(6 votes)













11%

Nate Diaz

(16 votes)













74%

Justin Gaethje

(107 voix)













dix%

Autre

(15 votes)















144 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le Morning Report, contactez @JedKMeshew sur Twitter et faites-le-lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting et aimez-nous sur Facebook.