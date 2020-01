Rapport du matin: Dana White répond à Conor McGregor en disant qu’il gagnera 80 millions de dollars pour l’UFC 246

Ce week-end, l’UFC revient à l’action pour la première fois en 2020, et elle entraîne un combat majeur. La plus grande star du sport, Conor McGregor, fera son retour à l’UFC samedi lorsqu’il affrontera Donald Cerrone dans l’événement principal de l’UFC 246. Étant donné l’histoire de McGregor comme un tirage massif, l’événement figure parmi les le plus grand de 2020 pour l’UFC.

Mais sera-ce?

McGregor n’a pas concouru depuis 15 mois, mais a plutôt passé 2019 à éviter un certain nombre de problèmes juridiques comme des allégations d’agression sexuelle. Sa dernière sortie a été son combat désastreux avec le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229, où l’ancien champion des deux divisions a été dominé puis soumis. Avant ce combat, McGregor avait eu une aventure infructueuse dans la boxe quand il a combattu Floyd Mayweather Jr. dans “The Money Fight” en août 2017, perdant par TKO au 10e round. La dernière victoire de McGregor est revenue à l’UFC 205 en 2016, sa victoire en titre léger sur Eddie Alvarez. En bref, cela fait longtemps que McGregor ne faisait pas le genre de choses qui ont fait que les fans sont tombés amoureux de lui et, en se dirigeant vers l’UFC 246, certains experts ont commencé à poser la question “Est-ce que le pouvoir des étoiles de McGregor s’estompe?”

Le président de l’UFC, Dana White, ne le pense certainement pas.

S’exprimant récemment avec la propre entité médiatique de McGregor, The Mac Life, White a déclaré qu’en ce moment, l’UFC 246 allait être aussi important qu’un événement que vous attendez de Conor McGregor.

“Lorsque vous parlez de personnes qui disent avoir un” aperçu “de l’entreprise et dire ces choses, elles sont toutes pleines de merde”, a déclaré White. «Aucun d’entre eux ne sait de quoi ils parlent et littéralement aucun d’entre eux ne sait quoi que ce soit de cette entreprise. Aucun d’entre eux. Aucun d’eux ne sait quoi que ce soit au sujet de cette entreprise. Nous savions ce que ferait le combat contre Conor et, évidemment, ce sont nous qui fixons le prix des billets et tout ce qui va de pair avec le business. Conor vient ici et il ouvre une porte de 10,6 millions de dollars. Le combat est hors des charts. En ce qui concerne ESPN, et ce qui se passe là-bas avec PPV et tout le reste, tout est comme d’habitude. “

Dana White n’est pas la seule à croire que McGregor est toujours une grande entreprise pour l’UFC. Plus tôt cette semaine, McGregor a estimé qu’il gagnerait environ 80 millions de dollars pour son combat avec Cerrone à l’UFC 246. C’était une révélation étonnante et qui surpasse largement les estimations de ce que McGregor a fait. Mais si vous écoutez Dana, ce n’est peut-être pas aussi bizarre qu’il n’y paraît. Interrogé sur la déclaration de McGregor, White n’a pas contredit McGregor.

“Écoutez, Conor est une superstar massive dans ce sport et c’est un phénomène”, a déclaré White. «Le gamin gagne beaucoup d’argent depuis le jour où il est intervenu. Dès le premier jour, quand il s’est battu, il a commencé à aller comme ça [moves hand sharply up]. Rien n’a changé.”

McGregor semble certainement encore capter l’attention du public. Les billets pour l’UFC 246 ont été vendus dans les minutes qui ont suivi la mise en vente et le trafic pour le retour de McGregor sur toutes les plateformes a été élevé. Mais pour McGregor et White, la question n’est peut-être pas de savoir si McGregor est toujours un tirage énorme, mais peut-il plutôt redevenir un tirage record? Le combat de McGregor avec Khabib Nurmagomedov a brisé le précédent record PPV de l’UFC (également détenu par McGregor) et Dana White a clairement indiqué que l’UFC aimerait réserver ce match revanche si McGregor gagne samedi. Mais il doit d’abord passer par Cerrone.

“De toute évidence, il a besoin d’une victoire samedi”, a déclaré White. «C’est très important pour lui de revenir ici et de gagner ce combat. Ce qui l’obsède, c’est le match revanche avec Khabib, donc samedi est un grand pas dans cette direction. »

Buts. Conor McGregor s’intéresse à l’or poids welter, mais pas au style «sniff-the-jockstrap» de Kamaru Usman.

Possibilités. Conor McGregor: “Ne dites jamais jamais” sur un retour potentiel au poids plume, rematch avec Jose Aldo.

Changements. ViacomCBS restructure, Bellator MMA rapporte maintenant au prez Showtime Sports Stephen Espinoza.

En dehors. Robert Whittaker hors combat contre Jared Cannonier à l’UFC 248.

Offre. Cris Cyborg propose de former Claressa Shields, met en garde contre le combat immédiat d’Amanda Nunes.

Presseur UFC 246.

Vidéo de réaction du presseur.

Le chat en direct A-Side.

Intégré 3.

Anatomie de l’UFC 246.

MixedMollyWhoppery revient avec une rupture de Colby et de la relation ATT.

Des combats passés. Discussion sur UN championnat et McGregor contre Cerrone.

Mains lourdes. Discuter des grands combats à l’UFC 246.

