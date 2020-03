Rapport du matin: Dana White sur la boxe Zuffa et l’avenir du sport: «Je ne sais pas si cela peut être corrigé»

Pendant des années, Dana White a voulu se réinvestir dans le sport de la boxe, et après le succès du combat croisé entre Conor McGregor et Floyd Mayweather Jr., le président de l’UFC a commencé à travailler dans ce sens. En août dernier, White disait qu’il prévoyait de lancer Zuffa Boxing d’ici octobre, mais octobre allait et venait et aucun grand plan n’avait été dévoilé. Et il y a une raison à cela: les Blancs peuvent y renoncer.

S’adressant récemment à Kevin Iole, White a fait le point sur l’état de la boxe Zuffa, affirmant que le sport pouvait être au-delà de sa capacité à faire quoi que ce soit.

“Je déteste parler négativement du sport de la boxe, à part le fait que c’est un gâchis – nous savons tous que c’est un gâchis – et qu’il doit être réparé, s’il peut l’être”, a déclaré White. «Je vous ai dit que j’aurais une conférence de presse en octobre dernier et annoncerais toutes ces choses, mais alors que je plongeais dans ce sujet et que je commençais à me pencher sur le sport de la boxe, l’économie de la boxe, ce sport est un gâchis. C’est un gâchis et c’est en grande difficulté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela peut être corrigé. “

White n’a pas précisé ce que sont exactement les raccords, mais il a déjà déploré “la politique interne” de la boxe et il est sûr de dire que c’est toujours le principal obstacle pour White. Les boxeurs, en particulier les boxeurs bien connus (le type que les Blancs auraient besoin de faire dans le sport) reçoivent en général une rémunération plus élevée que les combattants de l’UFC lorsqu’ils sont considérés comme un pourcentage des revenus. C’est un obstacle assez difficile à franchir pour que White pénètre dans l’entreprise.

Et apparemment, il est également contre l’utilisation de l’une des choses qui pourraient être considérées comme un avantage majeur pour lui: la prévalence du nom UFC. D’autres organisations de combat comme Bellator MMA ont commencé à héberger des événements avec plusieurs disciplines de combat (généralement le MMA et le kickboxing) sur une seule carte de combat, mais White dit qu’il refuse fermement de faire de même avec les événements UFC.

“Je crois que lorsque vous organisez un événement UFC ou un événement de boxe, toute l’attention et l’attention devraient être concentrées sur cet événement”, a déclaré White. «Vous commencez avec l’événement principal, puis il se répercute sur la carte. Il y a de grands combats qui s’alignent comme, si vous ne savez pas maintenant vous le savez. Il y a quelques combats que les gens ne connaissent peut-être pas vraiment. Et la même chose pour un match de boxe. Lorsque vous allez à un événement, n’importe quel événement, vous devez vous concentrer sur ce qui se passe sur cette carte et être excité à ce sujet. . . Vous ne pouvez pas mélanger et écraser toutes ces choses ensemble. Cela ne fonctionne tout simplement pas, à mon avis. “

Et bien que l’idée de structurer les cartes de combat pour exposer les fans à de nouveaux combattants qu’ils ne connaissent peut-être pas soit une pierre angulaire de l’UFC, White estime que cela ne se répercute pas sur la pollinisation intersports.

“L’autre chose est que vous faites également ressortir un certain groupe de fans pour chaque chose”, a conclu White. «Il y avait un groupe de personnes différent pour Fury-Wilder que pour Khabib contre Tony. . . Vous allez faire ressortir différents groupes de personnes pour différents événements. Comme lorsque nous faisons des PPV, ce ne sont pas tous les mêmes acheteurs. Pour différents combats, ce sont différents acheteurs. Vous avez ce groupe général, les fans hardcore qui achèteront presque tout, et ensuite différents types de combats amèneront différentes personnes. »

Dans l’ensemble, il semble que l’homme qui était convaincu qu’il serait le seul à «sauver» la boxe de lui-même jette maintenant l’éponge.

Licenciements. Les propriétaires d’UFC à Endeavour ont causé des licenciements et des compressions à l’échelle de l’entreprise en raison d’une pandémie de coronavirus.

Portion. Conor McGregor a fait don de plus d’un million de dollars de fournitures médicales aux hôpitaux irlandais.

Ça fait mal. Francis Ngannou révèle qu’il pourrait combattre Jairzinho Rozenstruik à l’UFC 249 après le test COVID-19, confirme Dana White.

Parlant. Colby Covington: Jorge Masvidal «s’est trop cher» pour éviter Kamaru Usman: «Il veut de l’argent de Conor McGregor».

Marijuana. Le KO de 38 secondes de Journey Newson à l’UFC 247 est retourné sans décision, le manager dit que le test positif du pot est à blâmer

Le chat en direct A-Side.

Les débuts de Conor.

Documentaire sur le camp de combat d’Izzy.

Khabib-Tony est-il maudit? Le grand débat de notre temps.

Mains lourdes. Discuter du méta-jeu MMA et pourquoi l’agression, la pression et le volume sont roi.

UFC non filtré. Entretiens avec Chael Sonnen et Din Thomas.

Darren Till fait une déclaration sur ses liens avec le patron présumé de la mafia Daniel Kinahan.

Le respect.

Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, mon combat de vendredi dernier semble complètement insignifiant. Cependant, il serait négligent de ma part de ne pas le reconnaître. Tout d’abord, bravo à Mason, vous êtes un guerrier et vous méritez le titre. À ma famille et à mon équipe, qui littéralement [1/2] pic.twitter.com/j6pGpR73xI

– Joe McColgan (@JoeMcColgan_) 25 mars 2020

[2/2]risqué leur bien-être de voyager avec moi à Manchester, il n’y a pas de mots pour montrer mon appréciation.

Pour mes sponsors, vous avez rendu la situation très difficile tellement meilleure et je ne vous remercierai jamais assez.

À tout le monde, merci pour le soutien. Prenez soin de vous

JE REVIENDRAI

– Joe McColgan (@JoeMcColgan_) 25 mars 2020

Bon gars Conor.

18 000 tests effectués avec un taux de réussite de 94% est une statistique incroyablement encourageante.

Motivation pour nous tous de continuer à pousser pendant ces périodes!

Allons-y ☘️

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 mars 2020

Aljo l’a cloué.

Oh, ne sois pas idiot!

REAl FiTerZ a trouvé un moyen de rester en place. Ils peuvent s’adapter à n’importe quel moment et

Nouveau ici. C’EST NOTRE JAOB POUR TOUJOURS ÊTRE REEDY!

Je leur ai rendu justice? ‍♂️ https://t.co/sZUXUIq3we

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 25 mars 2020

Tout comme Elias.

Bisping a passé une bonne partie de la journée d’hier à posséder les arguments idiots qui lui sont venus après cela.

13 personnes sont mortes dans un hôpital, en une nuit dans un hôpital de New York. Les gens qui parlent des dommages à l’économie doivent fermer la gueule. Les pertes monétaires peuvent être récupérées. Des vies ne le peuvent pas et les dommages économiques seront bien pires à long terme si nous ne faisons pas ce qui est nécessaire.

– michael (@bisping) 26 mars 2020

Et pourtant, beaucoup ne veulent pas écouter les professionnels de la santé dans leurs domaines d’expertise …

Ecoutez. Tous ces combattants sont stupides et “doivent être sauvés d’eux-mêmes”. La chose est JOUÉE. Chaque village a un imbécile, mais la MAJORITÉ d’entre nous est articulée, éduquée et informée. Beaucoup ont été / sont actuellement des professionnels dans d’autres domaines d’expertise.

– Sijara SarJ Eubanks (@SarJnCharge) 26 mars 2020

“Si vous n’êtes pas parfait, n’osez pas donner de conseils” est une mauvaise vieille prise.

Les gens veulent faire la leçon aux autres sur les choix de santé lorsqu’ils mangent de la restauration rapide, boivent beaucoup, fument, ne font pas d’exercice, etc. pic.twitter.com/xhEtEvlRpw

– Nick Newell (@NotoriousNewell) 26 mars 2020

Le boeuf.

Et si ta maison était hantée … lol

– Israel Adesanya (@stylebender) 25 mars 2020

Pas mal.

GSP avait encore des décorations de Noël.

Pour ceux qui peuvent sortir et prendre l’air, faites-le … Bien sûr tout en pratiquant la distanciation sociale! J’en ai profité pour enfin décrocher mes décorations de Noël. Je suis sûr que mes voisins vont être ravis de ce que j’ai fait … pic.twitter.com/o2U28kQXVS

– Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) 25 mars 2020

Mike Perry est autre chose.

Voir ce post sur Instagram

Allez au garçon de plage! #Tbt #ViralChallenge #YOLO Il venait juste de me frapper à la bouche. (Pourquoi pensez-vous qu’ils ont commencé à enregistrer) J’ai créé de l’espace, il a suivi avec ses poings en boule. Alors que je me mettais en position autour de la fille, il tressaillit ou se détourna de ce que faisait son cul ivre qui me harcelait. Il ne voulait pas s’arrêter alors je l’ai arrêté. J’ai lancé le jab / crochet pendant quelques secondes avant qu’il ne regarde vers la gauche. J’aurais pu continuer à le terrasser et le battre à mort, mais je suis parti et j’ai parlé à la police. Si vous agissez comme si vous aviez fait quelque chose pour moi, croyez que vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Si vous pouvez vous occuper de votre espace et de votre distance sociale par rapport à ma bulle personnelle, tout peut être résolu par la conversation. Jugez-moi tout ce que vous voulez que vous pleuriez pour obtenir votre chemin hypocrite mais je vis une vie honnête et je suis la personne la plus véridique que je connaisse. Je partage ma vie avec vous tous, alors s’il vous plaît, croyez si vous avez envie de vous impliquer dans quelque chose dans lequel vous n’étiez pas impliqué que vous, yo mama, yo papa, yo femme, maris, sœurs, frères, filles, fils, et grand-mère et grand-père peuvent également obtenir ces mains de combattant professionnel, car c’est correct de me frapper mais pas ok quand je riposte. Vérifiez-vous!

Un post partagé par Platinum Mike Perry (@platinummikeperry) le 26 mars 2020 à 1h57 PDT

N / A.

