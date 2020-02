Rapport du matin: Dana White sur la controverse de Stephen A. Smith: «Quand un gars perd, nous n’allons pas les déchirer. Ce n’est tout simplement pas notre style »

Le mois dernier, Conor McGregor est revenu au combat à l’UFC 246, arrêtant Donald Cerrone en seulement 40 secondes. Et bien que le retour de McGregor dans la cage et ses annonces ultérieures soient généralement la plus grande histoire du sport, c’est le travail d’une autre personne sur le micro qui a captivé le monde du MMA: la personnalité ESPN Stephen A. Smith.

Immédiatement après l’UFC 246, Smith a fustigé Cerrone pour sa performance, disant qu’il était «assez dégoûté» de la lutte suggérant que Cowboy a démissionné. Le commentateur de longue date de l’UFC, Joe Rogan, a par la suite répondu aux commentaires de Smith sur son podcast, affirmant qu’ils avaient une mauvaise apparence pour le sport et que la marque de brassage personnel de Smith n’avait pas sa place dans le MMA. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là.

Smith a doublé ses commentaires, Conor McGregor s’est impliqué, a défendu Cowboy et a demandé des excuses. Smith est revenu à McGregor, triplant sa position. Rogan sauta de nouveau, collant à ses armes. Puis Nate Diaz, ne manquant jamais une occasion de s’opposer à McGregor, est venu défendre Smith, affirmant que McGregor et Rogan étaient ceux qui avaient tort. C’était tout le drame de la salle à manger du lycée. Et maintenant . le principe a finalement pesé.

S’exprimant récemment avec MMAJunkie, le président de l’UFC, Dana White, a donné son évaluation du broutage de Stephen A. Smith-Joe Rogan, disant que le dénigrement par Smith d’un combattant après une perte n’était pas quelque chose qu’il soutenait.

“Je n’ai pas entendu [Smith’s comments]. Je n’ai pas entendu ce qu’il a dit », a déclaré White. «Je sais qu’il y a eu des trucs qui vont et viennent qui vont arriver. L’une des choses quand nous avons acheté et construit l’UFC que nous avons toujours fait, être des fans de combat nous-mêmes – je suis un grand fan de combat, Lorenzo [Fertitta] était un grand fan de combat, Joe Rogan est un grand fan de combat – et l’une des choses que nous détestions était sur la boxe HBO et une autre boxe qu’ils feraient, écoutez, vous écoutez et achetez le pay-per-view parce que vous aimez ces gars et vous respectez ces combattants et vous êtes un fan du sport. La dernière chose que vous voulez faire est d’entendre quelqu’un les déchirer.

“Je ne suis pas dedans. Rogan n’est pas dedans. Vous ne voyez pas cela dans l’UFC. Il y aura des moments où je serai énervé contre un gars, et j’exprimerai mon opinion sur ce qu’il a fait ou quoi que ce soit – ou si un combat est vraiment mauvais ou que quelqu’un a fait quelque chose – mais ce que nous ne faisons pas, c’est quand une bagarre est finie et un gars perd, on n’entre pas et on les déchire. Ce n’est tout simplement pas notre style. Nous sommes fans. Nous ne le faisons pas. Donc je pense que Rogan a réagi à cela parce que c’est notre philosophie ici.

“Pour Stephen A. Smith, c’est son truc. C’est ce qu’il fait. Ça va arriver. Vous aurez toujours des gens qui ont des opinions différentes, surtout quand vous avez deux gars très opiniâtres comme Stephen A. Smith et Joe Rogan. “

Smith et Rogan sont deux personnalités puissantes, et avec le partenariat de l’UFC avec ESPN qui ne fait que croître, il est probable que Smith sera plus souvent là. Pendant ce temps, la question qui compte vraiment pour Dana dans tout cela est la prochaine fois que Conor McGregor sera à l’UFC?

Depuis qu’il a remporté le titre des poids légers en 2016, McGregor n’a combattu que deux fois à l’UFC. Cette année, McGregor dit qu’il cherche deux combats de plus, mais White veut que McGregor attende un coup de pied léger plus tard dans l’année. Mais McGregor a d’autres plans, à savoir un titre léger en deux mois.

“Le truc de Conor en ce moment s’il pense que Tony et Khabib ne se produiront pas et qu’il veut se glisser dans cet endroit”, a conclu White. “Nous allons donc voir comment cela se passe. Il est prêt, disposé et capable de se glisser dans cet endroit s’il devient disponible. »

