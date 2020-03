Rapport du matin: Daniel Cormier compare Israël. La performance d’Adesanya à l’UFC 248 contre Anderson Silva, dit que cela n’affectera pas sa puissance d’étoile

Samedi soir à l’UFC 248 à Las Vegas, Israel Adesanya a fait la première défense de son titre de poids moyen, affrontant l’ancien challenger Yoel Romero. C’était censé être le combat de renom de la soirée; un concours entre le nouveau champion passionnant et le combattant le plus redouté de la division. Au lieu de cela, l’événement principal s’est avéré être un raté avec seulement 88 frappes combinées débarquées entre les deux (pour le contexte, le combat de l’événement principal entre Weili Zhang et Joanna Jedrejczyk a éclipsé ce nombre en moins de deux tours). C’était presque entièrement inattendu et, selon l’un des hommes qui l’a commenté, «juste très bizarre».

S’exprimant récemment avec Rich Eisen, l’ancien champion des poids lourds et des poids lourds légers de l’UFC, Daniel Cormier, qui appelait le combat en cage, a exprimé son opinion sur le combat inhabituel qui s’est déroulé samedi soir et l’a comparé à une performance de l’un des plus grands combattants de tous les temps, Anderson Silva.

“Si vous avez regardé le combat, vous avez vu la toute première minute et demie, Yoel s’est tenu un peu là, les mains levées”, a déclaré Cormier. «Et il est si effrayant, qu’il a presque gelé Izzy sans même rien faire ni jeter. Honnêtement, c’est resté comme ça. C’était l’un de ces combats où vous anticipiez en quelque sorte l’explosion, les feux d’artifice, et ça n’est jamais venu. Vous avez obtenu 25 minutes de chat et de souris. C’était juste bizarre.

«Cela me rappelle un combat dans le temps, Anderson Silva a combattu en Arabie saoudite et ce fut une des nuits qui ne s’est tout simplement pas avérée être ce que tout le monde attendait.

Cormier se souvient un peu mal car “The Spider” n’a jamais combattu en Arabie Saoudite. Cependant, juste après que le roi des poids moyens a éliminé l’ancien champion des poids lourds légers Forrest Griffin, il a eu une rancune avec l’as de jiu-jitsu Demian Maia à Abu Dhabi, où Silva a pratiquement refusé d’engager Maia et Maia a fermement refusé de frapper avec Silva pour n’importe quel montant de temps. Ce fut un concours horrible à regarder et, dans le concept, il était similaire au combat d’Adesanya avec Romero le week-end dernier, où le champion l’a joué en toute sécurité et le challenger a choisi de ne pas s’engager imprudemment. Et pour Cormier, c’est ce que Adesanya est censé faire en tant que champion.

“Je ne [blame Adesanya for the lackluster fight]», A déclaré Cormier. “Lorsque vous combattez Yoel Romero, un gars qui a assommé tant de gens, un gars qui a vraiment combattu de la même manière mais qui trouve des moyens de mettre fin aux combats en une seule action, vous ne pouvez pas penser qu’Izzy irait juste là-bas et serait téméraire. Je n’ai jamais vu personne le faire. il a fait ce qu’il avait à faire. Ce gars est le champion. C’est un gars que si vous êtes prêt à vous engager, il vous donnera votre type de combat. Mais Yoel Romero n’est pas un gars avec qui vous voulez être imprudent. Il est tout simplement trop dangereux. Le risque ne vaut pas le danger. »

En fin de compte, Adesanya a conservé son titre, donc l’événement était certainement une victoire. Cependant, “The Last Stylebender” est au bord de la superstar dans l’UFC, avec de nombreuses personnes faisant des comparaisons avec l’ascension fulgurante de Conor McGregor. Maintenant, dans sa première défense de titre, la première véritable vitrine de lui-même en tant que champion, Adesanya a pondu un œuf, amenant les fans et les médias à se demander si les attentes devaient être réinitialisées pour Adesanya. Mais Cormier n’en fait pas partie. Même en dépit d’une performance aussi décevante le week-end dernier, DC croit toujours qu’Adesanya a le potentiel pour devenir la plus grande star de l’UFC.

“Je pense qu’il peut être une grande star comme vous l’avez à l’UFC”, a déclaré Cormier. «Certains gars l’ont juste. Comme vous l’avez dit, ça rayonne juste hors de lui. Vous le voyez. Dès l’instant où il se dirige vers l’octogone, il a officiellement marqué son territoire. Vous avez vu un jeune enfant qui n’avait jamais rien fait, devenir un champion en un an. Cela n’arrive pas très souvent à l’UFC et je pense que ce n’était qu’une de ces nuits. Anderson Silva, cela n’a pas vraiment affecté son héritage d’avoir ce combat en Arabie Saoudite et je pense que ce sera le cas avec Izzy. Il va juste aller de l’avant et son prochain combat est assuré de se livrer parce que le gars qu’il combat, Paulo Costa, n’a jamais été dans un combat comme vous l’avez vu Izzy la semaine dernière. ”

Pétard. Dustin Poirier contre Dan Hooker devrait faire la une de l’UFC San Diego.

Portier. Manager: Yoel Romero prêt à revenir dans 12 semaines, peut être étiqueté gatekeeper pour l’instant.

Rematch. L’entraîneur-chef de Joanna Jedrzejczyk pensait qu’elle méritait la victoire, se réjouit d’une revanche immédiate avec Zhang Weili.

Revenir. Stipe Miocic: les blessures aux yeux «s’améliorent», l’été rend possible.

Coup de tête. Deiveson Figueiredo réagit aux commentaires de Joseph Benavidez sur le coup de tête, déclarant qu’il “ne peut pas prendre un coup de poing au visage”.

UFC Fight Motion.

Finitions supérieures de Gilbert Burns.

MixedMollyWhoppery est de retour.

Le régime de Jorge Masvidal.

Prélude à l’UFC 249.

Eurobash. Entretiens avec Darren Till, Petr Yan et Pedro Carvalho.

Des combats passés. Discussion sur la tête géante d’Adesanya-Romero et de Joanna.

Il revient.

Je veux m’excuser officiellement auprès de JPark pour samedi soir, quand Zombie est prêt, nous pouvons nous battre.

– Brian Ortega (@BrianTcity) 11 mars 2020

Il semble être activé.

C’est solide de Yoel.

Grande question.

Je me demande comment vont les ventes record de Jay Park cette semaine?

– Din Thomas (@DinThomas) 10 mars 2020

Complot MMA!

Éloges.

Ngannou affronte le boxeur professionnel invaincu et médaillé d’argent olympique Joe Joyce.

Emil Meek avec résolution créative de problèmes.

Affiche de combat.

Austin Arnett (16-7) contre Dinis Paiva (13-7); CES 61, 24 avril.

Kyle Bochniak (8-5) contre Jonathan Gary (13-11-2); CES 61, 24 avril.

Andre Soukhamthath (13-8) contre Da’Mon Blackshear (7-3); CES 61, 24 avril.

Diego Ferreira (17-2) contre Drew Dober (22-9, 1 NC); UFC Oklahoma City, 2 mai.

Dustin Poirier (25-6) contre Dan Hooker (20-8); UFC San Diego, 16 mai.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

L’UFC 248 a-t-il affecté la taille d’une star Adesanya?























0%

Oui

(0 votes)













0%

Non

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le rapport du matin, appuyez sur @JedKMeshew sur Twitter et faites-le lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting, et aimez-nous sur Facebook.