Rapport du matin: Daniel Cormier décrit les précautions prévues par l’UFC pour atténuer le coronavirus pour l’UFC 249

La semaine dernière, le président de l’UFC, Dana White, a finalement été contraint de se soumettre à la pandémie de coronavirus, reportant indéfiniment l’UFC 249 et tous les événements futurs prévus. Le résultat a fait suite à des semaines d’efforts de la part de White pour organiser l’événement, en enfer ou en crue. En fin de compte, les plans de White ont été annulés lorsque les hauts dirigeants d’ESPN ont demandé l’arrêt de l’UFC avec ses efforts. Si cela ne s’était pas produit, l’UFC 249 aurait probablement encore lieu ce week-end et l’un des hommes prêt à commenter l’événement, Daniel Cormier, a déclaré qu’il se serait senti en sécurité.

S’adressant à ESPN lundi, l’ancien champion des poids lourds et des poids lourds légers a décrit les précautions «folles» que l’UFC avait mises en place pour l’événement, affirmant qu’il avait l’impression qu’il aurait été plus en sécurité à l’UFC 249 que partout ailleurs.

“Alors ils m’ont appelé, m’ont dit les procédures en termes de ce qui allait se passer, vous savez que je suis un gars quand je vais dans des endroits, généralement je ne suis pas seul”, a expliqué Cormier. “Quelqu’un y va ou j’ai des amis et je les emmène au combat ou si j’ai un ami dans la ville que nous combattons, je les invite au combat. Donc, être en Californie, l’un des plus gros soucis pour moi était que personne ne pouvait venir avec toi. Comme personne.

“Ils ont dit ‘DC, tu dois venir seul. Vous allez vous enregistrer à l’hôtel, ils vont vous filtrer et vous assurer que tout va bien, tout faire. Ensuite, vous allez entrer dans l’arène, appeler les combats, puis vous allez partir. “En termes de ce qu’ils allaient faire pour essayer de nous protéger, c’était fou. [Joe] Rogan, moi-même et [Jon] Anik – l’octogone a huit côtés – nous serions chacun sur un côté différent de l’octogone juste pour nous assurer que nous nous éloignions socialement les uns des autres.

«Au moment où j’en ai fini avec cette conversation, je me sentais comme j’étais presque plus en sécurité à l’événement que je ne le suis ailleurs car ce ne sont que des gens qui vont bien, nous sommes tous éloignés les uns des autres, et ensuite vous allez être payé et vous êtes là pour une journée. J’aurais pu conduire samedi matin, appeler les combats, rentrer chez moi samedi soir. C’était parfait pour moi.”

Cormier vivait en Californie, rendant le trajet vers l’UFC 249 potentiellement moins risqué pour contracter ou propager COVID-19, mais l’une des principales préoccupations concernant la sécurité de l’événement était de faire voler des chasseurs et des entraîneurs de partout dans le pays, puis de les faire voler. retour. Même avec des tests et des précautions élevées, les détracteurs ont fait valoir que l’UFC 249 présentait un risque inutile pendant ces périodes tumultueuses. Cormier, cependant, estime que les mesures prises par l’UFC ont été suffisantes pour poursuivre l’événement.

“[All I would do is] conduisez, enregistrez-vous à l’hôtel, faites vérifier mes affaires, puis allez appeler les combats et revenez », a déclaré Cormier. «Nous n’allions rien avoir. Nous n’allions pas avoir de maquilleur, nous avions tous nos propres vestiaires, ça allait juste être: «D’accord, il est temps d’aller à l’octogone, d’appeler ces combats, il est temps de rentrer». avait pris les bonnes mesures pour que tout le monde aille bien. »

Bien sûr, beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec Cormier, ce qui explique en grande partie pourquoi l’événement a finalement été annulé. L’insistance de White à continuer d’organiser des événements a fait de l’UFC la cible de nombreuses critiques, surtout à la lumière de la fermeture du reste du monde du sport. La critique n’a jamais arrêté White auparavant et même maintenant, le président de l’UFC est catégorique: l’UFC sera le premier événement sportif de retour, dès qu’il sera possible de le faire. Et après avoir entendu leurs plans aujourd’hui disparus pour ce week-end, Cormier est pleinement à bord.

“Je ne suis pas en désaccord avec ce qu’il fait”, a déclaré Cormier à propos de White. «Je veux des combats! Je fais vraiment. Donc, le regarder mettre tout cet effort pour essayer de le réaliser, c’est un peu fou mais c’est ce qui doit arriver. Tout le monde – nous sommes tous comme d’attendre. Personne ne sait vraiment quoi faire et quelqu’un doit montrer qu’il existe un moyen de recommencer. . . Quelqu’un doit faire quelque chose. La NBA veut y aller. Le baseball veut commencer. Tout le monde veut y aller mais tout le monde attend juste et a tellement peur de sauter que nous sommes tous immobiles. Je pense que l’UFC a essayé et je pense honnêtement que cela aurait fonctionné. Si le combat avait continué la semaine dernière, cela aurait fonctionné. “

Le combat est lancé! Peu importe où et ce que nous devons faire pour y arriver. Pour une bonne danse tout ce dont nous avons besoin est un bon partenaire n je sais que j’en ai un

– Marlon Moraes (@MMARLONMORAES) 13 avril 2020

Ennemis communs.

Je m’ennuie ici. Lmk quand tu es prêt pour que je te donne une solution avec ces mains @HenryCejudo

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 13 avril 2020

Je l’ai.

je vais être honnête, j’ai eu des jours terribles ces derniers jours, mais je reste fort dans mon esprit et je vais surmonter

– Dillon Danis (@dillondanis) 13 avril 2020

Peux-tu imaginer?

Mauvaise orientation classique.

N / A.

