Rapport du matin: Daniel Cormier sur le coronavirus impactant les événements de l’UFC: “Quand l’UFC reviendra, ils vont mettre des cartes de combat massives chaque semaine”

C’est une époque étrange et incertaine dans le monde aujourd’hui, peut-être nulle part plus que dans le monde du sport. Pratiquement toutes les grandes ligues sportives de la planète ont fermé leurs portes au milieu de la pandémie de coronavirus, et à mesure que la situation s’aggrave, le calendrier de retour à la normale tend vers des mois de quarantaine plutôt que des semaines. Mais dans chaque nuage d’orage, il y a une doublure en argent et l’ancien champion du monde à deux divisions Daniel Cormier en a trouvé un pour les combattants et les fans de l’UFC.

L’UFC est actuellement en pause, ayant reporté trois événements prévus dans le but de surmonter la pandémie de COVID-19. C’est un mois d’événements que les fans confinés à la maison ne peuvent pas apprécier et 74 combattants qui ne sont pas payés. Et bien que ce ne soit certainement pas optimal, Cormier dit que le seul avantage de ce verrouillage est la qualité des événements lorsque les choses redeviendront normales seront incroyables.

“Il n’y a rien en ce moment. Nous sommes essentiellement dans un schéma d’attente “, a déclaré Cormier au podcast Believe You Me de Michael Bisping. «L’UFC est en pause. Pas même l’UFC, le monde entier est en pause en ce moment. Tous les sports, tout ce qui divertit. Ce n’est donc qu’une attente.

“Mais vous savez ce que vous pouvez attendre en tant qu’athlète, c’est de savoir que lorsque l’UFC reviendra, vous ferez partie de quelques cartes de combat massives. Parce que tous ces combats doivent avoir lieu, et tant que l’UFC est en pause, l’UFC ne fait pas d’argent. Donc, quand l’UFC revient, ils doivent gagner tout cet argent qui est censé être fait au cours de l’année, donc ils vont mettre des cartes de combat massives chaque semaine jusqu’à la fin de l’année et je ne peux pas attendre en faire partie.

«Superfight après superfight après superfight, carte super combat après carte super combat, super carte, super carte. Ça va être comme l’UFC à l’époque où il y en avait une tous les deux mois et que vous aviez des cartes massives à chaque fois. “

Cormier a peut-être raison. Dana White a clairement indiqué qu’il avait l’intention de reprogrammer tous les combats qui avaient été reportés, et les quelques fois où d’autres cartes UFC ont été annulées, la plupart. des combats prévus ont été déplacés vers des événements ultérieurs, créant des cartes de combat extra-larges dans certains cas. Si l’UFC replanifie tous les combats prévus, certaines cartes de combat à venir recevront au moins des combats dignes de l’événement principal et du co-principal, ce qui en fera certainement des cartes empilées.

Et bien sûr, si le verrouillage de l’UFC dure plus longtemps que les trois événements prévus, c’est juste plus de gros combats pour se condenser dans la seconde moitié de l’année. Mais selon Cormier, qui forme des partenaires et un entraîneur pour le champion poids léger Khabib Nurmagomedov, l’UFC prévoit toujours de faire de l’UFC 249 le 18 avril.

“J’entends que le combat continue”, a déclaré Cormier. “Je n’ai pas entendu dire que ce n’était pas le cas. Nous partons donc du principe que cela se produira toujours le 18 avril. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais jusqu’à ce que Dana sorte et dise que c’est fini, je vais croire que je vais pouvoir regarder Khabib combattre Tony le 18 avril de n’importe où dans le monde où ils vont permettre à un combat de se produire. “

On ne sait pas si l’UFC 249 sera une anomalie maintenue en vie par la détermination de Dana White à voir enfin Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battre, ou si l’UFC 249 marquera simplement le retour de l’UFC aux affaires comme d’habitude. Mais même s’il ne s’agit que d’une anomalie, au moins les fans auront quelque chose à attendre lorsque la pandémie mondiale finira par s’installer.

Aljamain Sterling (18-3) contre Cory Sandhagen (12-1); UFC San Diego, 16 mai.

