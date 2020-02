Rapport du matin: Deontay Wilder va reprendre Tyson Fury, impute la perte au costume de débrayage de 40 livres

Le week-end dernier, l’UFC a organisé un événement à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où le combat de l’événement principal entre Paul Felder et Dan Hooker a fini par être l’un des premiers candidats au combat de l’année. Mais malgré l’excellent week-end pour le MMA, la plus grande histoire des sports de combat a été Tyson Fury qui a récupéré le titre de poids lourd linéaire avec un TKO de septième tour de Deontay Wilder.

Dans l’un des plus grands matchs de boxe de l’année, Fury a dominé, battant le champion des poids lourds WBC du pilier au poteau et faisant paraître l’artiste KO redouté lent, incertain et complètement hors de son élément. Ce fut un revers unilatéral qui avait de nombreux analystes prédisant que Wilder renoncerait à son option pour un match revanche automatique. Au lieu de cela, Wilder va dans l’autre sens et fait le plus de MMA imaginable: exercer son droit à une revanche automatique avec Fury et attribuer sa perte aux vêtements qu’il portait.

S’adressant à Yahoo Sports, Wilder a affirmé que le Fury ne lui avait jamais fait de mal au combat mais qu’il n’était pas en mesure de rivaliser au mieux de ses capacités en raison du port d’un énorme costume orné de métal lors de sa grande entrée qui pesait plus de 40 livres et lui a sapé ses forces avant même le début du combat.

“Il ne m’a pas du tout blessé, mais le simple fait est que mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi”, a déclaré Wilder. «Je n’avais pas de jambes depuis le début du combat. Au troisième tour, mes jambes ont été abattues tout au long. Mais je suis un guerrier et les gens savent que je suis un guerrier. On pourrait facilement dire que je n’avais ni jambes ni rien. Beaucoup de gens me disaient: “Il semblait que quelque chose n’allait pas chez toi.” Quelque chose était, mais quand tu es dans le ring, tu dois bluffer beaucoup de choses. J’ai fait de mon mieux pour le faire. Je savais que je n’avais pas les jambes à cause de mon uniforme.

“Je n’ai pu le mettre [for the first time] la veille, mais je ne pensais pas que ça allait être si lourd. Il pesait 40, 40 livres avec le casque et toutes les batteries. Je voulais que mon hommage soit parfait pour le Mois de l’histoire des Noirs. Je voulais que ce soit bon et je suppose que je mets cela avant tout. »

Fury a renversé Wilder aux troisième et cinquième rounds du combat avant que le corner de Wilder ne jette l’éponge au septième round, une décision pour laquelle Wilder est toujours bouleversé par son corner.

«Je suis contrarié par Mark [Breland, Wilder’s coach] pour le simple fait que nous en avons parlé à plusieurs reprises et que ce n’est pas émotionnel », a déclaré Wilder. «Ce n’est pas une chose émotionnelle, c’est une chose principale. Nous avons parlé de cette situation de nombreuses années avant même que cela ne se produise. J’ai dit en tant que guerrier, en tant que champion, en tant que leader, en tant que dirigeant, je veux sortir sur mon bouclier. Si je parle d’entrer et de tuer un homme, je respecte la même chose. Je respecte le même principe de réception.

«J’ai donc dit à mon équipe de ne jamais, jamais, peu importe à quoi cela ressemble, de ne jamais jeter l’éponge avec moi parce que je suis un type spécial. Il me restait encore cinq tours. Peu importe à quoi cela ressemblait, j’étais toujours dans le combat. Je comprends qu’il me surveillait et essayait de faire ce qu’il jugeait bon, mais c’est ma vie et ma carrière et il doit accepter mes souhaits. “

Comme. le champion en titre se dirigeant vers le combat, Wilder avait une clause de revanche dans son contrat. Il a 30 jours pour activer cette option et l’ancien combattant invaincu a déclaré qu’il avait l’intention de le faire pour provoquer la trilogie avec Fury.

Marius Pudzianowski (13-7, 1 NC) contre Quentin Domingos (5-1); KSW 53, 21 mars.

Henry Cejudo (15-2) contre Jose Aldo (28-6); UFC 250, 9 mai.

Il semblerait que Deontay Wilder n’est pas un étudiant en histoire, sinon il aurait vu ce qui est arrivé à Kimo et n’aurait pas répété ses mêmes erreurs.

Merci d’avoir lu et à demain.

