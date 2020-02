Rapport du matin: Diego Sanchez soutient l’entraîneur controversé Joshua Fabia, répond aux critiques

À l’UFC Rio Rancho, Diego Sanchez a été battu par Michel Pereira pendant la majeure partie de trois rounds avant que Pereira ne touche un genou illégal à la tête d’un Sanchez abattu, ce qui a entraîné une victoire DQ pour “The Nightmare”. Au lendemain de la victoire, de nombreuses critiques ont été émises à l’encontre de l’entraîneur et cornerman de Sanchez, Joshua Fabia, pour ses conseils dans les virages et ses méthodologies de coaching peu orthodoxes qui, au moins pour l’observateur extérieur, semblaient totalement inutiles. En réponse, Sanchez a immédiatement défendu Fabia contre l’intimidation des médias, puis a continué à le faire avec un post Instagram arguant que quiconque ne peut pas voir la grande amélioration de son jeu est “trop ​​corrompu”. Eh bien, près de deux semaines plus tard et Sanchez choisit toujours ce combat particulier.

S’entretenant récemment avec MMAJunkie, Sanchez a une fois de plus fustigé la communauté MMA pour son manque de respect rampant envers son entraîneur et a doublé sa défense de Fabia, affirmant qu’il n’avait pas l’intention de changer ses méthodes d’entraînement de si tôt.

“Je pourrais régler cela très facilement”, a déclaré Sanchez. «Joshua est mon frère, mon mentor, mon guide, mon manager, mon entraîneur.

«Cela a été le plus irrespectueux que mes fans et les masses de la communauté MMA m’ont adressé dans ma carrière – en lançant simplement tous les succès et tous les traumatismes que j’ai subis au cours des 16 ans à l’UFC. Tout ce traumatisme que j’ai subi, j’ai payé le prix de l’expérience pour prendre mes propres décisions dans ce qui est le mieux pour moi à l’avenir.

«J’ai toujours été différent de tout le monde et c’est peut-être pour ça que j’ai duré si longtemps, d’accord. Je continue de prospérer dans une approche spéciale, unique et peu orthodoxe qui m’a conduit à Joshua. Et ce qu’il a fait pour moi, à quel point cet aspect des arts martiaux mixtes est incroyable et vous devriez vraiment y réfléchir et en prendre conscience. “

Sanchez se bat dans l’UFC depuis 15 ans et est actuellement membre du Temple de la renommée de l’UFC. Cependant, depuis son lien avec Fabia, le record de Sanchez est de 1-1, la victoire étant son DQ controversé contre Pereira et sa perte étant une décision déséquilibrée pour Michael Chiesa. En fait, une grande partie des critiques contre Fabia vient du fait que Sanchez semble avoir régressé en tant que combattant lors de ses deux dernières sorties. Maintenant, à 38 ans, cela pourrait juste être le temps du père pour rattraper “The Nightmare”, mais Sanchez insiste sur le fait qu’il en reste beaucoup dans le réservoir.

“Je n’ai pas l’air d’aller nulle part”, a déclaré Sanchez. «Je parle sainement, et c’est plus qu’une carrière de combattant parce que Diego Sanchez – le combattant de l’UFC, l’identité – qui a été fait et mort. Je suis Diego Sanchez, l’être humain maintenant.

“Et maintenant que j’entre dans cette partie de mon but dans la vie, je comprends que je prends ces décisions, j’y pense. Je mets mon cœur, mon esprit, ma fille et ma mère et mon père – les trois personnes dont je dois m’occuper. Je fais tout de mon mieux, de la meilleure façon possible pour mon avenir. Et cela inclut tenir tête aux brutes qui profitaient de moi et ne me traitaient pas correctement.

«C’est exactement ce que c’est. Je sais que beaucoup de personnes dans le monde souffrent de ces mêmes choses, que ce soit au travail ou sur le terrain de jeu. Ils ne disent pas, ils ne parlent pas, ils n’ont pas le courage. Je veux que les gens me voient et voient quelque chose de différent. Une nouvelle génération, une nouvelle ère de gens qui croient en eux-mêmes et pas seulement en écoutant ce que disent les commentaires. »

La Commission travaille à expliquer pourquoi Ortiz / Del Rio a été remplacé par “No Contest”. Phrases potentielles envisagées:

“Fake Fight”

“Combat frauduleux”

“Phony-Baloney Cash Grab”

“Nous avons été trompés par un menteur en série”

Et, enfin, mon préféré:

CHAEL ÉTAIT DROIT TOUT LE LONG

– Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 26 février 2020

