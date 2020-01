Rapport du matin: Donald «Cowboy» Cerrone dit «Je vais f * cking stand et je vais jouer»

Ce week-end, Conor McGregor fait son retour à l’UFC après une mise à pied de près de 15 mois quand il affronte Donald Cerrone à l’UFC 246. C’est l’un des combats les plus attendus de l’année mais, contrairement à de nombreux autres événements McGregor, le trash talk se diriger vers le combat a été assez minime. McGregor s’est apparemment concentré davantage sur la réhabilitation de son image après une année 2019 désastreuse. En fait, la seule chose qui pourrait vraiment être considérée comme un «trash talk» est un post que McGregor a fait sur Instagram déclarant que «le premier à tirer un Cowb * tch».

McGregor est considéré comme l’un des attaquants les plus dangereux du MMA depuis un certain temps, mais après ses défaites face à Khabib Nurmagomedov et Nate Diaz, de nombreux fans remettent en cause son jeu au sol. Dans ce sens, Cerrone est l’un des artistes de soumission les plus accomplis de l’UFC et avec ce post Instagram, il semble que McGregor lui-même préférerait que Cerrone n’utilise pas ses compétences de grappling samedi. Et il semble que «Cowboy» ait l’intention d’obliger son adversaire.

“Vous savez, je devrais probablement, mais je ne pense pas que je le ferai”, a déclaré Cerrone à Brett Okamoto d’ESPN. «J’aime aussi me battre. J’aime entrer et jeter. Tout le monde dit que son standup est incroyable, alors pourquoi ne pas aller le tester? Tout le monde dit: “vous voulez juste rester là, vous allez vous faire assommer, c’est un jeu si stupide, c’est une décision stupide.” Mais c’est ma décision. C’est ma stupidité. Qui êtes-vous pour me dire ce que je peux faire? “

“Je sais qui je suis. Je me regarde dans le miroir, je sais exactement qui je suis donc je vais pouvoir prendre la décision. Je veux. Pourquoi ne voudrais-je pas me tenir avec l’un des meilleurs? Pourquoi pas? Puis-je prendre le coup de poing? C’est la question que je veux savoir. Peut-il prendre mes coups de pied f * cking? C’est la question que je veux savoir. Peut-être que Conor me tirera dessus et je ferai comme [I did against Mike] Perry et dites: «Oh, allons-y!» »

Et apparemment, cela fait partie du plan. Cerrone est actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives avant l’UFC 246 et devrait se tenir avec McGregor pour lui, Cowboy en aura perdu trois d’affilée et sera bien en dehors de la conversation pour le titre. C’est quelque chose que Cowboy a dit “ça me ferait vraiment plaisir” et donc, en se dirigeant vers l’UFC 246, Cerrone dit qu’il a pris la rare mesure (pour lui) de développer un plan de match pour le combat.

“En ce qui concerne le plan de match, c’est probablement le plan de match le plus solide que j’aie jamais eu dans un combat”, a déclaré Cerrone. “Habituellement, je vais juste là-dedans et je dis:‘ Arrachons ça! Allons-y! “Oui, nous avons un plan de match et si le plan de match ne fonctionne pas, nous avons un plan de match de secours pour celui-là.”

Le temps nous dira si les plans de match de Cerrone fonctionnent ou, de façon réaliste, s’il les suivra même samedi. Cerrone lui-même admet que parfois les choses qu’il a préparées au camp cèdent la place au combat lui-même. Même ainsi, Cowboy sait que pour cela, sans doute le plus grand combat de sa vie, il est préparé pour toutes les facettes du jeu de McGregor et il a l’intention d’aller là-bas et de faire ce qu’il aime.

“Vous seriez un imbécile f * cking de penser que je suis assis ici en disant:” Tout Conor a une main droite et c’est tout ce dont nous devons nous inquiéter “”, a déclaré Cerrone. «Espèce de connards stupides. Ouais, je joue? Sûr. Mais l’homme, nous avons mis des heures dans le gymnase. Nous avons une énorme équipe de gars qui sont derrière moi et me soutiennent et leur seul travail est de regarder des films et de me former exactement à ce que nous allons faire … Mais vous savez quoi? C’est ma décision. Je peux faire ce que je veux faire. Alors oui, je vais f * cking stand et je vais jouer. “

L’UFC 246 aura lieu ce samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Cela fait plus de deux ans que Bader a défendu sa ceinture 205.

Le respect.

Je suppose que tout le monde le savait avant moi, mais mon combat a été annulé. Pas de remplacement tardif, le combat sera reprogrammé.

Je suis désolé pour tous ceux qui viennent à Vegas pour me voir me battre.

À @ dawsongrant20y1: prenez soin de vous et je vous verrai bientôt!

– Chas Skelly (@ChasSkelly) 14 janvier 2020

Quel héros.

Gagnant de MMAFighting de la soumission de l’année pour 2019.

Battez-vous bientôt.

Buts.

C’est 2020 et il est temps de s’améliorer

-Meilleurs gants MMA

-Système de notation basé sur MMA

-Plus de classes de poids

-Plus de statistiques et d’analyses

Ce sport peut encore s’améliorer # KillerCub2020

– Cub Swanson (@CubSwanson) 14 janvier 2020

Nan.

Il doit y avoir une classe de poids entre 205 et les poids lourds ‍♂️

– Rashad Coulter UFC (@rashad_coulter) 14 janvier 2020

Montez-le.

Antonio Brown sera dans l’UFC d’ici 2021.

Neil Magny (21-7) contre Li Jingliang (17-5); UFC 248, 7 mars.

Kevin Lee (18-5) contre Charles Oliveira (28-8, 1 NC); UFC Brasilia, 14 mars.

Gian Villante (17-11) contre Ben Rothwell (37-12); UFC 249, 18 avril.

Cela n’a rien à voir avec les combats, mais Ken Jennings est une légende absolue. La chèvre Jeopardy incontestée.

