Rapport du matin: Dustin Poirier ne pense pas que l’UFC San Diego se déroulera comme prévu

Depuis des semaines, le coronavirus a bouleversé le calendrier de l’UFC, forçant l’organisation à reporter indéfiniment trois événements et mettant en danger l’un des plus grands événements de l’année, l’UFC 249. Mercredi, Nurmagomedov lui-même a mis le dernier clou dans le cercueil pour ce combat de rêve proposé en publiant une déclaration, se retirant présumément du combat.

Apparemment, Dana White est toujours déterminé à aller de l’avant avec l’UFC 249, mais même s’il est capable de le retirer, ce ne sera peut-être qu’un bref sursis pour le président de l’UFC, car certains combattants de la marque commencent à emboîter le pas à Nurmagomedov et à repenser les combats au milieu d’une pandémie mondiale. Derrick Lewis s’est prononcé publiquement contre cela et maintenant, l’ancien champion par intérim des poids légers Dustin Poirier semble également s’orienter dans cette direction.

Poirier devrait actuellement affronter Dan Hooker en tant qu’événement principal de l’UFC San Diego le 16 mai, mais en parlant récemment à ESPN, Poirier a déclaré qu’il ne pensait pas que cet événement aurait lieu, compte tenu du climat actuel. Et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose car à ce stade, s’entraîner pour un combat est presque impossible.

“Je ne pense pas. Je n’en ai vraiment pas », a déclaré Poirier. “Je n’ai pas ce sentiment. Honnêtement, il n’y a aucun moyen de bien se préparer. Je ne peux pas entrer à l’intérieur – j’ai ma propre salle de sport ici en Louisiane, je peux frapper les sacs et j’ai un autre copain, deux copains avec qui je m’entraîne là-bas, qui se distancient également, donc j’espère qu’ils ne le sont pas amenant le champignon parmi nous dans notre salle de gym, mais à part ça, je suis là à frapper les sacs et à rouler avec ces gars ou je suis chez moi. Donc je ne peux pas vraiment – je peux faire du jogging et des trucs, je peux me mettre en forme, mais pour être affiné pour un combat au plus haut niveau, je ne peux pas le faire.

«Je ne sais pas non plus ce que fait mon adversaire. Je ne sais pas s’il ne peut pas s’entraîner. Alors May semble être un coup de pouce, mais nous verrons. “

C’est une situation intéressante. Bien que l’UFC de San Diego soit encore dans plus de six semaines, la pandémie de coronavirus et les réactions gouvernementales à cette situation pourraient se poursuivre pendant un certain temps. Aux États-Unis, la plupart des États ont adopté des règles pour restreindre les grands rassemblements de personnes, ce qui entrave la formation. En outre, la Californie devrait prolonger son moratoire actuel sur les événements de sports de combat jusqu’à la fin du mois de mai, ce qui a déjà conduit Bellator à reporter deux événements prévus pour la Californie en mai. Selon Poirier, l’UFC lui dit toujours que les choses se passeront normalement, le seul changement dont il a été informé est que si l’UFC va de l’avant avec son événement, cela n’aura certainement pas lieu à San Diego.

«Donc, même si je partais maintenant et irais en Floride à ce stade. . . qui va être au gym? ” Demanda Poirier. «J’ai parlé à Mike Brown [Head Coach at American Top Team] et il m’a dit qu’ils faisaient un partenaire d’entraînement et un entraîneur à la fois, donc vous devez planifier à l’avance et ce n’est que pour les personnes avec des combats programmés. Donc, la salle de sport, selon la loi, ne peut pas être gérée comme si elle était gérée.

“Ils me disent de me préparer. . . C’est la seule information que je connaisse. Ils m’ont dit que si le 16 mai passait, ce serait dans une autre ville américaine. »

Tout cela, bien sûr, crée un lourd fardeau pour les combattants qui ne peuvent plus s’entraîner et se préparer aux combats comme ils le feraient normalement. Cela est particulièrement vrai pour les combattants de premier plan comme Poirier, pour qui cela crée un risque encore plus important de perdre, en plus des risques accrus pour la santé qui découlent de la tentative de combattre pendant une pandémie mondiale. Pour l’instant, Poirier dit qu’il sera toujours face à Hooker le 16 mai, mais c’est certainement moins excitant qu’un possible combat à court terme contre Tony Ferguson à l’UFC 249, si cette opportunité se présentait.

“Au milieu de ce qui se passait hier, une opportunité comme ça, je suis bien sûr, de sauter à 100%”, a déclaré Poirier en référence à lui offrant de participer à l’UFC 249. “Pas de manque de respect pour Dan Hooker, mais les gars comme lui vont être là. Des opportunités comme celle-ci seront toujours là, pour le reste de ma carrière, pour combattre de bons gars en devenir qui sont sur une séquence, des matchs amusants. Ça va toujours être là. Je veux juste être prêt à 100%, c’est tout. J’aime le combat, et je suis avec le combat, mais je veux juste être préparé. ”

Voir ce post sur Instagram

Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les célébrités du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver les gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? – Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler. Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation évolue de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? – Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. – Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от ? – Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждыйиматестостой Но Хабиб все равно должен драться, так получается? – Берегите себя и поставьте себя на мое место.

Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) le 1 avr 2020 à 12h02 PDT

