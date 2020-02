Rapport du matin: Eugene Bareman: Israël Adesanya “cherchera certainement à défier” Stipe Miocic s’il peut “faire les affaires à poids moyen”

2019 a été une année phénoménale pour Israël Adesanya qui a non seulement remporté le titre de poids moyen de l’UFC, mais a également remporté le titre de combattant de l’année. Mais selon l’entraîneur-chef de City Kickboxing, Eugene Bareman, les choses ne font que commencer pour “The Last Stylebender”.

Adesanya, qui a récemment été nommé sportif de l’année de la Nouvelle-Zélande, devrait actuellement défendre son titre de poids moyen contre Yoel Romero à l’UFC 248. S’il devait dépasser Romero, Adesanya aurait alors ostensiblement une date contre Paulo Costa et après cela, un certain nombre de d’autres prétendants au titre potentiels attendent dans les coulisses. Mais selon Bareman, si les choses se déroulent comme prévu, Adesanya augmentera bientôt de poids pour défier un autre champion, et ce n’est pas celui auquel vous pourriez vous attendre.

“Israël a déclaré, et je pense que c’est un très bon plan, qu’il va faire son truc dans la division des poids moyens”, a déclaré Bareman à Submission Radio récemment. «Il y a des défis vraiment difficiles. Il devrait les effacer. Il y a au moins trois ou quatre autres bons défis. Mais trois ou quatre combats de plus pour Israël, c’est comme peut-être cette année. Donc, après cela, quel est le prochain défi? Pour lui, et nous l’avons fait dans tous les sports auxquels nous avons participé, c’est pour prendre du poids. Et croyez-moi, s’il a ces trois ou quatre autres combats de poids moyen, nous allons pousser pour combattre Stipe [Miocic], à cent pour cent.

“Ouais, c’est le combat. . . Si Israël peut faire des affaires à poids moyen, et s’il réussit, il cherchera certainement à bouger et à défier Stipe. C’est une chose sérieuse. Mais pour nous, nous n’y prêtons pas immédiatement attention. Il y a tellement de choses que nous devons mettre notre concentration maintenant qu’il est en veilleuse. C’est au fond de nos esprits. Alors, ouais, voyons si ça presse le long de Jon Jones [laughs]. “

Bareman et Adesanya ont déjà rejeté le champion des poids lourds Miocic comme un adversaire possible, mais le public est beaucoup plus obsédé par un combat entre Adesanya et le champion des poids lourds légers Jon Jones. Adesanya lui-même a déclaré qu’il défierait Jones en 2021 après avoir défendu son propre titre à quelques reprises, bien que Jones ait tourné en dérision le champion des 185 livres pour avoir retardé leur super-combat potentiel. En fin de compte, Bareman dit que ce n’est pas l’appel d’Adesanya quand il faut combattre Jones, c’est le sien.

«Je veux dire, c’est la chose, ce n’est pas à Israël. Je prends la décision sur le combat », a déclaré Bareman. «Alors, en 2021, Israël doit me convaincre que nous devons combattre Jon Jones. Et si je ne pense pas que nous devons le faire, alors ça n’arrivera pas. Ce n’est même pas l’appel d’Israël. . .

“Il y a beaucoup de choses qui [Adesanya] devrait faire [to convince me], et beaucoup de choses qu’il devrait faire pour combattre Jon commencent maintenant, qui ont déjà commencé. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Pour tous les défauts de Jon Jones en tant que personne, il est toujours un très, très bon combattant et pour se préparer à quelqu’un de cette nature, qui est si bon, la préparation pour ce genre de combat commence maintenant. Oui, mais j’ai déjà dit que je ne pense pas que ce combat soit nécessaire. . . Je pense que nous sommes sur un chemin différent, je pense juste que nous sommes sur un chemin différent. Israël a beaucoup de choses à convaincre à faire avant que ce combat n’ait lieu. »

Bien sûr, tout cela dépend si Adesanya peut ou non contenir le lancer contre la marée montante des prétendants de poids moyen, et cela commence d’abord par Yoel Romero. Romero apporte un style à la table qui, selon beaucoup, sera le test le plus difficile pour Adesanya. Même Bareman convient que Romero pose un test plus difficile que Paulo Costa aurait mais à la fin, il pense que la grande année de City Kickboxing continuera de rouler.

“Eh bien, nous pensons simplement que si nous pouvons mettre en œuvre la stratégie et certaines des compétences que nous voulons contre Romero, nous pensons que nous pouvons obtenir un autre type de victoire, dans le sens où la plupart des victoires que les gens remportent sur Romero sont controversées et très proche. Mais nous voyons juste un chemin différent », a déclaré Bareman. “Et c’est seulement, bien sûr, si nous sommes en mesure de mettre en œuvre notre plan de match. Nous pensons que nous pouvons battre Romero de manière beaucoup plus convaincante que tout le monde. En fin de compte, notre objectif est toujours la victoire. »

«Nous voulons lui Alex Volkanovski. Nous voulons gagner les cinq manches de manière convaincante, sans aucun doute dans l’esprit de personne. C’est ce qu’Alex a fait, non? Je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus. Je sais que c’est toujours controversé. Je sais qu’il y a encore des gens qui pensent que ce combat est serré, mais c’est ridicule. Quoi qu’il en soit, c’est la référence que j’utilise parce qu’Alex a complètement dominé ce combat à chaque round. Ce n’était pas proche. C’était sans aucun doute. Et nous voulons faire la même chose. Nous n’avons jamais de plan de match pour arrêter Romero. Donc, je parle plutôt à l’unanimité, sans aucun doute, de le battre. C’est ce que nous voulons faire. “

Adesanya aura sa chance de le faire contre Romero à l’UFC 248 le 7 mars à Las Vegas, NV.

Déclaration.

Il n’y a aucune excuse. Vous ne pouvez pas vous battre à 125.

Donnez un coup de titre à cet homme.

Des points de suture.

Le respect.

Merci mon pote, c’est juste une coupure, ce n’est pas grave, mais c’est juste au-dessus des yeux et s’il rouvre, cela reportera mon entraînement pour mon combat en avril et peut-être rouvrira de nouveau dans le combat. Désolé homme pic.twitter.com/F0dwOn7xtD

– Garry Tonon (@Garry_Tonon) 16 février 2020

Je suis intéressé.

Regarder le week-end des stars de la NBA et c’est toujours tellement malade. Vous me demandez ce que nous pouvons faire pour ajouter à la semaine de combat internationale? Quelles sont nos versions du concours dunk et du concours 3 points? Quels défis en matière de compétences pouvons-nous relever? Quels jeux de célébrités pouvons-nous faire? Matchs de célébrités BJJ?

– Max Holloway (@BlessedMMA) 17 février 2020

Al.

Appela Bare Knuckle.

Indifférent.

Toutes nos félicitations.

C’est mon honneur de recevoir ma ceinture noire! Tellement heureux d’être présenté par Mike et Evan ensemble. Merci à mes autres professeurs Taylor, Rene et John Wood! J’ai encore tellement de choses à apprendre, mais j’ai atteint l’un de mes objectifs de vie

– Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 15 février 2020

Celebrity Family Feud.

Leandro Higo (19-5) contre Johnny Campbell (20-12, 1 NC); Bellator 241, 13 mars.

Killys Mota (12-1) contre Nate Andrews (16-3); Bellator 241, 13 mars.

Fabricio Werdum (23-8-1) contre. Alexey Oleinik (58-13-1); UFC 250, 9 mai.

Après les derniers combats de Jon, je suis beaucoup plus intéressé à le voir combattre Izzy. Pas sûr cependant de Stipe.

Merci d’avoir lu et à demain.

