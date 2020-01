Rapport du matin: Israël Adesanya à Jon Jones: «Les gens vont se souvenir de vous parce que vous êtes un tricheur de drogue»

C’est peut-être 2020, mais le boeuf entre Israël Adesanya et Jon Jones est loin d’être enterré.

L’année dernière, Jones et Adesanya ont eu l’une des querelles les plus inattendues du MMA. Ce qui a commencé comme un appel de bonne humeur les uns des autres pour un futur combat, s’est rapidement transformé en une véritable guerre de mots et les choses ne montrent aucun signe d’arrêt. S’adressant récemment à ESPN, Adesanya a profité de l’occasion pour tirer à nouveau sur Jones, cette fois en attaquant l’histoire sordide du champion des poids lourds légers avec l’USADA.

“C’est une autre chose que la mère de famille a dit”, a déclaré Adesanya. “Jon Jones, fils de pute Jones, il dit:” Eh bien, quand j’aurai fini, je suis content que les gens se souviennent de mes éloges plutôt que de mon départ. “C’est comme, tais-toi. Les gens vont se souvenir de toi parce que tu es un tricheur de drogue. Vous êtes un tricheur stéroïde. C’est ce dont ils se souviendront. Tout ce que vous avez fait après Shogun [Rua], plus personne ne s’en soucie vraiment parce qu’ils savent que vous avez triché. Vous êtes apparu le même mois que votre frère en 2016. C’est tout ce dont ils se souviendront. Donc mes débrayages vont être encore plus importants que toute sa carrière. »

En plus d’être dépouillé du titre à plusieurs reprises, Jones a eu l’une des carrières les plus remarquables de l’histoire du MMA. Mais Adesanya est sur le point de le faire correspondre. “The Last Stylebender” a rejoint l’UFC en 2018 et son rythme a été torride pour commencer sa carrière, remportant Breakout Fighter of the Year pour sa première année dans la promotion et remportant le titre de Fighter of the Year en 2019, avec Fight de l’année pour sa guerre de cinq rounds avec Kelvin Gastelum à l’UFC 236. Et selon le champion des poids moyens, ce n’est que le début.

“Comme je l’ai dit, je ne fais que commencer.”, A déclaré Adesanya. «Je f * cque près de deux ans à l’UFC. Seulement deux ans dans cette f * cking company. Imaginez ce que je vais faire dans les cinq, six, sept prochaines années. Je n’ai que deux ans. [Jones is] déjà un boomer. Il est vieux, il est lavé. Alors oui, des débrayages aux KO. Vous êtes les bienvenus.”

Il est peu probable que les deux se battent de sitôt. D’une part, Jones devrait actuellement affronter Dominick Reyes à l’UFC 247, et d’autre part, Adesanya a affirmé catégoriquement qu’il voulait défendre son titre de poids moyen à quelques reprises avant de se retrouver face à Jones l’année prochaine. Adesanya était censé affronter Paulo Costa pour sa première défense du titre, mais une blessure à Costa l’a mis à l’écart. Dans l’intervalle, Yoel Romero aurait été un adversaire possible pour Adesanya, et “The Last Stylebender” a essentiellement confirmé que Romero obtiendrait le prochain titre.

“Le combat est terminé”, a déclaré Romero. “Ne vous y trompez pas, je continue de travailler, je me prépare toujours pour ma deuxième défense de titre contre un vétéran du jeu, un vétéran de la lutte, une mère dure * cker, le boogeyman de la division. Le gars que personne n’appelle, sauf Stylebender. »

Si Adesanya dépassait Romero, Costa serait probablement le prochain dans la file. Après cela, cependant, il n’y a pas de prétendants incontournables pour Adesanya et, si Jones détient toujours le titre des poids lourds légers, un super-combat entre les deux pourrait bien être en vue.

Presseur. L’UFC annonce une conférence de presse pour l’UFC 246: McGregor contre Cowboy le 15 janvier.

Résurrection. Jorge Masvidal se réjouit de l’opportunité de «ressusciter» la carrière de Georges St-Pierre pour «lui briser le visage».

Pas de regrets. Frankie Edgar: «Pas de regrets» de se battre avec «Korean Zombie», prévoit toujours de passer au poids coq.

Crossover. Promoteur: Claressa Shields envisage sérieusement de devenir une «star des deux sports» avec la boxe et l’UFC.

Les sanctions. Dequan Townsend sanctionné après avoir été testé positif à la cocaïne et au fentanyl, toujours prévu pour l’UFC Raleigh.

Conor.

J’ai intitulé ce plan “Flatley”

En l’honneur de la célèbre Riverdance d’Irlande.

Un petit coup du Flatley pour déchirer les ligaments médians de l’articulation interne du genou.

Savoureux. https://t.co/qnqJcoFsia

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 janvier 2020

Angela Hill est intelligente. Écoute-la.

Les Blancs utilisant «négro» pour insulter une personne noire, je me fous de vos intentions, ce n’est pas bien. Les quelques fois où j’ai rencontré Perry pendant les combats, il semblait cool, ce n’est pas cool. https://t.co/4PnQ5vHKVl

– Angela Hill (@AngieOverkill) 8 janvier 2020

Ben Askren essayant de s’impliquer dans le jeu de commentaires.

Tony.

Certains de ces MF ne comprennent tout simplement pas, je suis ici pour leur rappeler à tous. # GP Lorsque vous démarrez quelque chose, .. Ne courez pas vers d’autres divisions Pu … période. # HandingOutAssWhoopins # Improper13Comin #McnuggetWednesday -CSO- pic.twitter.com/HqjldlYVWT

– Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 8 janvier 2020

Buts.

Allons y.

Affiche de l’UFC Auckland.

Se sentir bien à ce sujet.

Luis Pena (7-2) contre Alex Munoz (6-0); UFC Norfolk, 29 février.

Francisco Trinaldo (24-7) contre. John Makdessi (17-6); UFC Brasilia, 14 mars.

