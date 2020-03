Rapport du matin: Israël Adesanya dit qu’il n’y a “aucune inquiétude” concernant l’infection à staphylocoque avant l’UFC 248

Ce week-end, l’UFC 248 se déroule à Las Vegas, le principal événement du champion des poids moyens nouvellement créé, Israel Adesanya, faisant sa première défense du titre contre Yoel Romero. Mais le week-end dernier, des inquiétudes au sujet du combat ont surgi lorsque, dans une interview vidéo avec Combat TV, Adesanya a été montré avec une blessure ouverte au bras gauche.

Cela a conduit à une spéculation rampante parmi les fans de MMA sur Adesanya ayant une infection au staphylocoque et comment cela pourrait affecter ou même compromettre le combat. Mais en parlant avec Ariel Helwani lundi, Adesanya, qui est déjà à Las Vegas, a rejeté toute inquiétude concernant l’infection.

“C’est juste un petit quelque chose, un petit coup de moi”, a déclaré Adesanya. «Ce sh * t arrive, mais peu importe. Je vais le frotter sur son visage quand il sera temps. “

Adesanya a ensuite confirmé qu’il s’agissait d’une infection au staphylocoque, mais a déclaré que cela n’empêcherait pas le combat d’avoir lieu et que cela n’avait aucunement affecté son entraînement. Adensaya a même dit (peut-être pour plaisanter) que les antibiotiques ne le concernaient pas car il n’en avait pas pris; il a repoussé l’infection.

“F * ck non! Je suis là, non? ” Adesanya a répondu lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait compromettre le combat. “J’essaie d’être payé. Je suis ici. J’ai eu le paludisme sacrément près de huit fois. Je ne sais pas ce que j’ai eu d’autre. Comme si tu pensais que Staph allait baiser avec moi?

“Je n’ai même pas pris d’antibiotiques, j’ai juste dit” Non “. Je l’ai regardé et j’ai dit” Non “, et il est parti. Je l’ai fait aussi avec celui-ci quand je suis allé faire du jet ski. J’en avais une sur le pouce lorsque je faisais du jet ski, la manette des gaz, après un moment, ça commence à avoir des bleus d’avoir autant de plaisir. Celui-là a développé un peu de culture à l’intérieur mais ensuite j’ai juste dit “Non” et il est parti. “

Compte tenu de la confiance d’Adesanya, il semble que tout va bien ce week-end, du moins en ce qui concerne «The Last Stylebender». La question de savoir si Romero fera du poids pour le combat est toujours imminente lorsque “Le soldat de Dieu” est sur le point de faire une apparition, mais en ce qui concerne Adesanya, il n’y a aucune inquiétude de son côté.

«Pas de soucis. Je vais me battre et je vais lui crier son cul ce week-end. “

L’UFC 248 aura lieu ce samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Prochain. Paulo Costa sera aux portes de l’UFC 248 “pour voir si Israël Adesanya peut battre Yoel Romero comme je l’ai fait.”

La revue. La commission de la Virginie examinera l’appel attendu d’Ion Cutelaba après la perte de l’UFC Norfolk face à Magomed Ankalaev.

Champion. Joanna Jedrzejczyk est «plus obsédée» par la reconquête du titre UFC que son premier règne en tant que champion.

Rematch. Manager: Deiveson Figueiredo ouvert au match revanche de Joseph Benavidez à l’UFC 252.

Cejudo conduit une Altima? Aie.

Cela a pris du temps, mais j’ai finalement trouvé ce petit roi du canard! Partout où vous allez, j’irai! Tout ce que vous faites, je le ferai! Tout ce que vous mangez, je vais manger! LET’S GO CHAMP !! VOUS L’AVEZ DEMANDÉ !! # TripleDuck pic.twitter.com/l3sF5y3aVq

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 2 mars 2020

Petr Yan applaudit deux semaines plus tard.

Demande raisonnable.

Tout à fait l’accomplissement.

Alors les gars, j’ai 45 combats (y compris TUF) et tout le monde au-dessus de moi est à la retraite. Est-ce que je viens de faire le # 1 des combats mma les plus féminins au monde?! Je souhaite que quelqu’un crée un graphique mis à jour.

– Roxanne Modafferi (@Roxyfighter) 3 mars 2020

Tim.

C’était une déception d’une nuit. J’aurais dû garder la tête dans le jeu et anticiper un événement comme celui-ci. https://t.co/VhubFafxoD

– Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 2 mars 2020

Signé.

