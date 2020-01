Rapport du matin: Israël Adesanya sur son combat avec Yoel Romero: «Je vais vous faciliter la tâche»

Qu’on ne dise jamais qu’Israël Adesanya n’est pas un champion des combats.

Depuis qu’il a rejoint l’UFC en 2018, Adesanya a combattu sept fois.Après avoir remporté le titre intérimaire des poids moyens contre Kelvin Gastelum à l’UFC 236, puis unifié les ceintures en éliminant Robert Whittaker à l’UFC 243, Adesanya était sur une trajectoire de collision avec le meilleur concurrent des poids moyens Paulo Costa pour le début de cette année. Malheureusement, “Borrachinha” a subi une blessure qui le mettra à l’écart jusqu’à la fin du printemps / début de l’été. Cela n’empêche pas Adesanya de maintenir son rythme ridicule. Au lieu de cela, “The Last Stylebender” a choisi de défendre son titre contre un homme que beaucoup considèrent comme sa plus grande menace à 185 livres: Yoel Romero.

Romero, qui a perdu deux combats d’affilée, bien que tous deux par décision controversée, devrait se battre pour le titre d’Adesanya à l’UFC 248 en mars et bien qu’Adesanya soit satisfait du combat, il dit qu’il a fallu un peu de conviction pour obtenir l’UFC. réserver.

«C’était difficile de le vendre à [the UFC] parce qu’ils étaient comme, nous ne pouvons pas donner un coup de titre à un gars qui a eu de nombreux coups de titre, qui est connu pour ses petits mouvements vétérinaires ou pour avoir triché “AKA”, et c’est juste un gars qu’ils ne pensaient pas pouvoir le vendre », A récemment déclaré Adesanya à Submission Radio. «Mais je leur ai dit que je le vendrais, je serais le seul à le mettre. Parce que c’est le gars que les gens espéraient [would beat me]. Ce n’est pas vraiment à propos de lui. Ils ne viennent pas le regarder, ils viennent me regarder parce qu’ils espèrent que c’est lui qui me sortira. Parce que dès le départ, depuis mon premier combat à l’UFC, tout ce qu’ils ont dit, c’est «Nourris-le à Romero» et «Il va l’abattre et c’est fini». C’est ce que tous les casuals ont ressenti, c’est ce que tous les experts ont ressenti. Donc, j’ai juste l’impression qu’il est l’un de ces gars, je pense que c’est l’un de ces gars qu’il … Je veux dire, il fait peur à Darren Till. Je ne le vois pas, mais oui, c’est le gars qui fait peur à beaucoup de gens. Et personne ne demande de le combattre, alors je fais quelque chose de différent. “

De nombreux fans pensent que Romero constitue la plus grande menace pour Adesanya dans la division. En plus d’être sans doute le meilleur athlète à avoir jamais concouru en MMA, Romero est également médaillé d’argent olympique en lutte et, selon la théorie, faire tomber Adesanya présente le plus grand défi pour le kickboxeur accompli. Mais Adesanya ne le voit pas de cette façon. Le champion des poids moyens croit que, comme son combat avec Robert Whittaker, il va choquer les experts et le style sur Romero.

“J’ai eu des tests difficiles », a déclaré Adesanya. «En ce moment, je pense toujours que Kelvin a été mon combat le plus difficile jusqu’à présent physiquement. Mentalement, Anderson a été mon combat le plus dur jusqu’à présent. Mais nous verrons. Cela reste à dire. Je ne pense pas qu’il va l’être. Comme la façon dont le match se déroule, je ne pense pas vraiment qu’il va l’être. Je pense qu’il va être assez… pas facile, mais je vais le faire paraître facile.

«Je l’ai dit à propos du combat contre Robert, parce que tout le monde me comptait. Ils ont dit: “mec, c’est ça, nah, tu ne peux pas baiser avec Robert”, ceci et cela. Et j’ai dit que je vais faire en sorte que ça paraisse facile. Et qu’est-ce que j’ai fait? J’ai rendu ça facile. C’est ce que je ressens aussi pour celui-ci. Je ne pense pas … Yoel est un gars qui a combattu quelqu’un qui reste juste en face de lui. Il reste devant lui, et oui, il aime un sac de boxe, et je ne le suis pas. »

Pour être juste, beaucoup moins de personnes comptaient Adesanya contre Whittaker qu’ici. Adesanya était un petit favori des paris avant son combat contre Whittaker (-130) mais est clairement un outsider de Romero (+185). Cela étant dit, Adesanya a actuellement beaucoup d’élan alors que Romero n’a pas officiellement remporté un combat en deux ans, coïncidence, la nuit des débuts de l’UFC à Adesanya. C’est une longue période sans victoire pour obtenir un coup de titre et Adesanya a plaisanté en disant que cela pourrait vraiment être considéré comme un match de charité.

“Sa dernière victoire a été mes débuts à l’UFC”, a déclaré Adesanya. «Pensez-y. Laissez cela pénétrer. Et j’ai dit, je ne suis pas ici depuis longtemps, je ne suis ici que depuis deux ans. Sa dernière victoire a été mes débuts à l’UFC. C’est un gars qui – même ce combat, c’était pour le titre intérimaire, non? Il n’a pas fait de poids. Il aurait pu passer les heures supplémentaires ou tout autre temps accordé pour faire le poids. Il a choisi de ne pas le faire parce qu’il a décidé, ou son équipe a décidé de prendre l’amende, et s’ils gagnent, ils obtiendront quand même le coup au titre. Ce sont des tactiques, ce sont des mouvements qu’ils font. Alors oui, c’est un gars … Je veux dire, il a perdu ses trois derniers sur quatre. Il a eu deux, trois tirs au titre différents. F * ck, allez. Je suis un gars sympa. Cela pourrait être une déduction fiscale pour un organisme de bienfaisance. »

Ce sont des lignes comme celle-là qui ont fait du Néo-Zélandais le combattant de l’évasion de 2018 et l’ont placé au bord de la superstar dominante. Il ne reste plus que quelques victoires de renom et “The Last Stylebender” pourrait devenir l’une des plus grandes stars du sport. L’un d’eux pourrait affronter le champion des poids lourds légers Jon Jones, mais d’abord, dit Adesanya, il prévoit de rester aussi actif qu’il l’était avant de devenir champion, en combattant trois fois en 2020 et, espérons-le, une défense de titre de plus au début de l’année prochaine avant de passer à face à Jones.

“Je l’ai dit, car beaucoup de gens se disent déjà:” Allons à 205, regardons le champion “”, a déclaré Adesanya. “Pour moi, je suis comme, donnez-moi juste une seconde. Je n’ai que deux ans dans le jeu. C’est une chose que beaucoup de gens oublient, je ne suis ici que depuis deux ans. J’aurais pu être dans l’UFC il y a longtemps, mais nous avons pris notre temps pour pouvoir nous préparer correctement et ne pas être une autre stat, une autre superstar de montée et de chute, ou autre chose. Donc, je fais ma part, vous savez, j’ai déjà défendu ma ceinture une fois. Je l’ai gagné à Atlanta, je l’ai défendu à Melbourne. Je veux le défendre comme trois fois de plus cette année. Et si je pouvais en obtenir un de plus au début de l’année prochaine, ce serait cool. Et puis je vais intervenir et combattre qui je veux combattre à 205. Mais oui, je suis juste – comme vous l’avez dit, c’est rendre hommage à la vieille école, en faisant bien par la division. Gagner la ceinture, défendre la ceinture, puis intensifier. Pas seulement comme gagner la ceinture, intensifier puis maintenir la division. La division était déjà retardée depuis longtemps à cause de Robert [Whittaker], donc je ne veux pas être ce type. “

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars à Las Vegas, NV.

