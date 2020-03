Rapport du matin: Jairzinho Rozenstruik serait «heureux de danser» le 18 avril si l’UFC le lui demandait

L’épidémie de coronavirus a plongé le monde MMA dans le désarroi. Fondamentalement, chaque promotion de combat majeur a annulé ou reporté des événements, les gymnases sont fermés et la formation est devenue de plus en plus difficile. Peu de combattants ont été plus touchés par la pandémie mondiale que le concurrent poids lourd Jairzinho Rozenstruik, classé sixième. Rozenstruik était sur le point de faire la une de l’UFC Columbus ce week-end contre Francis Ngannou dans un combat qui aurait pu déterminer le prochain challenger du titre des poids lourds et aurait déterminé le titre officieux de “l’homme le plus effrayant de l’UFC”. Maintenant, ces plans ont été mis en pause et «Bigi Boy» est coincé dans une exploitation, attendant des nouvelles sur le moment où il pourra se battre.

“Nous faisons ce que nous avons à faire, nous continuons à nous entraîner, en attendant une mise à jour”, a récemment déclaré Rozenstruik au Schmo. “Maintenant, nous avons ralenti un peu le rythme et dès que nous aurons une mise à jour, nous la resserrerons et c’est parti. Nous sommes donc prêts à tout. “

Rozenstruik s’entraîne actuellement à l’American Top Team en Floride tandis que sa famille est de retour au Suriname. L’interruption des événements signifie que maintenant Rozenstruik est tenu à l’écart de sa famille pour une durée indéterminée pendant qu’il attend les nouvelles du combat. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’UFC avait l’intention de relouer tous les combats reportés et que les choses reprendraient leurs activités après l’UFC 249 le 18 avril, mais Rozenstruik a une meilleure idée: pourquoi ne pas simplement se battre avec lui et Ngannou sur la Carte UFC 249?

“Je serais ravi de danser le 18 avril”, a déclaré Rozenstruik. “J’ai hâte de voir ça [fight] arriver parce que nous avons travaillé dur pour cela et le plaisir doit sortir dès maintenant. Il est temps. ”

Ngannou n’a pas combattu depuis juin dernier et a exprimé très clairement avec l’UFC son intention de se battre. Il a également récemment suggéré qu’il serait également heureux de se battre sur la carte UFC 249, donc ce résultat pourrait être quelque chose que l’UFC est intéressé à mettre en place. Là encore, ils peuvent également vouloir sauver ce combat de l’événement principal pour une autre carte sur la route qui a besoin d’un coup de pouce. Peu importe comment cela se produit, Rozenstruik espère simplement que tout ce qui va arriver arrivera rapidement afin qu’il puisse retrouver sa famille.

«Il y a quelques jours [the UFC] appelé et ils ont dit la situation – peut-être un mois ou plus tard [is when we will fight]», A déclaré Rozenstruik. “Donc, nous attendons une date réelle afin que nous sachions quand nous allons danser. . . La situation est folle. Je veux vraiment danser, puis retourner dans la famille et revenir à la normale et j’espère que la situation s’installe très rapidement. »

Si les deux gars veulent le faire et que l’UFC refuse fermement d’écouter la science, les experts médicaux et la raison, bien sûr – allez-y et mettez-le sur l’UFC 249. C’est au moins un banger de combat.

Merci d’avoir lu et à demain.

