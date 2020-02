Rapport du matin: Javier Mendez admet qu’ils «ne contrôlent pas» si l’UFC fait de Conor McGregor la sauvegarde de l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov a clairement indiqué qu’il ne voulait pas combattre Conor McGregor à nouveau jusqu’à ce que McGregor remonte le classement des poids légers. Mais même l’entraîneur de Khabib, Javier Mendez, convient que la décision ne leur appartiendra pas entièrement.

Nurmagomedov a défendu son titre de poids léger (et a remporté le titre de poids léger linéaire) avec une soumission de manivelle au quatrième tour de McGregor à l’UFC 229. Après le combat, Khabib a ensuite sauté la clôture et a commencé une bagarre avec l’entourage de McGregor qui a entraîné un certain nombre d’amendes et des suspensions sont accordées. Cet incident a compensé la nature unilatérale de la lutte et est devenu un outil privilégié pour mettre en place une revanche lucrative entre les deux, et après la démolition de 40 secondes de Donald McGerror Donald Cerrone en janvier, le président de l’UFC, Dana White, fait du lobbying extérieur pour que cela soit le prochain combat pour les deux hommes.

Il n’y a qu’un seul problème et son nom est Tony Ferguson.

Comme Khabib, Ferguson est également sur une séquence de victoires de 12 combats dans la division des poids légers et Ferguson est le prochain en lice pour un tir au titre des poids légers de Khabib. Les deux devraient enfin s’affronter à l’UFC 249, après avoir échoué à verrouiller les klaxons à quatre reprises. Cela fait obstacle à une revanche de Khabib-McGregor, surtout si Ferguson gagne. Mais étant donné l’histoire troublée de ce combat, Dana White dit que McGregor avait un autre plan en tête: intervenir si quelque chose arrive à Ferguson, et bien que Khabib dise qu’il ne veut plus combattre McGregor, Javier Mendez reconnaît que certaines choses échappent à leur contrôle. .

“Ne soyons pas naïfs et pensons que nous avons le contrôle”, a récemment déclaré Mendez à MMA Junkie. “Nous ne contrôlons pas. Nous pouvons contrôler ce que nous faisons, mais l’organisation contrôle qui vous combattez et qui vous ne combattez pas. “

C’est certainement vrai. L’UFC a une histoire de combattants à armement fort dans des combats avec des adversaires auxquels ils préfèrent ne pas faire face, pour une raison ou une autre. Mais même si cela se produit occasionnellement, les stars sont généralement exclues de ces tactiques et Khabib est devenu l’une des plus grandes stars du sport depuis l’étranglement de McGregor en 2018. Si quelque chose arrivait à Ferguson avant l’UFC 249, Khabib devrait finalement répondre s’il le souhaite pour combattre l’UFC sur ce point. Mais Mendez essaie de rester positif.

«Je pense que cela devrait être une question de Khabib parce que c’est lui qui doit prendre cette décision si cela devait arriver, et mon processus de réflexion est de ne pas penser de cette façon parce que je veux penser que ça va être Tony et ils vais me battre », a déclaré Mendez. “Je l’ai dit dès la première interview que j’ai faite juste après avoir battu Conor, ils ont demandé ce qui allait se passer, j’ai dit Tony. Tony le mérite, Tony doit être le suivant, et c’était il y a quelque temps, et ensuite Tony ne l’a pas compris, Dustin [Poirier] je l’ai.”

Ce sentiment fait écho aux propres sentiments de Ferguson à propos du combat qui, l’année dernière, a réprimandé les fans pour avoir cru que le combat de Khabib-Ferguson était maudit. Pour Mendez, même si la route a été très difficile à atteindre, il pense qu’en fin de compte, tout était pour le mieux. Maintenant, ce combat est plus grand que jamais, il est historique, et il commence à donner l’impression qu’il était destiné à être ainsi.

“Vous savez quoi, c’est comme si les choses devaient être ainsi”, a déclaré Mendez. “Ils sont censés l’être et cela ne s’est pas produit, mais maintenant c’est plus grand que jamais.” Alors peut-être que c’était censé être qu’ils allaient se battre sur une plateforme beaucoup plus grande. Et nous voici.

“C’est la plus grande plate-forme pour les deux, se battre ne signifiait pas [then]. Il s’agit de la plus grande plate-forme jamais conçue pour que les deux s’affrontent. Et peut-être que c’était censé être comme ça, peut-être que c’était censé être plus grand que ce qu’il était à l’époque. Et maintenant, nous sommes sur l’énorme plate-forme pour les deux, donc je préfère plutôt regarder du côté positif, vous savez. “

L’UFC 249 a lieu au Barclays Center de Brooklyn, N.Y., le 18 avril.

Chris Weidman (14-5) contre Jack Hermansson (20-5); UFC Oklahoma City, 2 mai.

Mauricio Rua (26-11-1) contre Antonio Rogerio Nogueira (23-9); UFC 250, 9 mai.

