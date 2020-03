Rapport du matin: Joe Rogan commente le plan de Dana White d’aller de l’avant avec l’UFC 249

Depuis l’éclosion du coronavirus, le président de l’UFC, Dana White, a insisté pour que le combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson à l’UFC 249 ait toujours lieu le 18 avril comme prévu. Depuis que l’UFC a été forcée de reporter trois autres événements et que la Commission de New York a déclaré qu’elle n’hébergerait plus l’événement, White est resté catégorique sur le fait que le combat aura toujours lieu. Et le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, le croit, même si, dit Rogan, il n’en fera pas partie.

S’exprimant sur son podcast, The Joe Rogan Experience, Rogan a déclaré qu’il ne savait pas grand-chose sur les détails du plan de White pour l’UFC 249, mais il savait qu’il ne travaillerait pas ce soir-là.

“L’UFC parle de se battre le 18 avril”, a déclaré Rogan. “Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Je ne sais pas s’ils vont pouvoir faire ça aux États-Unis. Ils parlent de le faire dans un endroit avec moins de 10 personnes, juste une arène ouverte – je suppose que quelqu’un va le commenter [but] ça ne va pas être moi – et ils vont le faire dans un endroit vide. Et ils vont essayer de faire ça le 18 “.

Compte tenu de la réaction mondiale à la pandémie mondiale, il est clair que même si l’UFC 249 se déroule comme prévu, l’événement sera différent de la normale et se tiendra probablement sans être ouvert au public. C’est la même configuration que l’UFC a été forcée d’utiliser pour l’UFC Brasilia il y a deux semaines, mais comme le souligne Rogan, l’UFC 249 a l’avantage d’être une quantité connue. Parce que l’UFC connaît les diverses restrictions que la réponse du coronavirus imposera sur l’hébergement d’un événement, ils peuvent mieux planifier pour cela et peut-être, tenir l’UFC 249 dans un emplacement plus basique plutôt qu’une arène.

“Ils l’ont fait pour la dernière carte au Brésil parce qu’elle a été ordonnée par le gouvernement”, a déclaré Rogan à propos de la tenue d’un événement verrouillé. «Le gouvernement a ordonné à tous les grands rassemblements de se séparer lorsqu’ils ont commencé à voir la couronne se lever au Brésil, alors ils ont dû faire la carte du Brésil à l’intérieur, pas de gens, bizarre. Mais ils vont planifier Khabib et Tony de cette façon. Ils vont le planifier, donc ça ne doit même pas être un grand endroit. Ils pourraient le faire, comme dans un studio de cinéma. Légitimement, ils pourraient installer cela dans un studio de cinéma quelque part.

«Nous l’avons fait lorsque nous avons combattu pour les troupes. Chaque fois que nous le faisions, ils utilisaient simplement un hangar pour avions. Les troupes seraient là. Tout le public serait les troupes et leurs uniformes et ils installeraient cet octogone dans un hangar d’avion. C’était assez puissant. Différent. Vraiment différent. Différents types de spectacles. Mais ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire dans un studio ou simplement dans un grand entrepôt. L’UFC pourrait le faire. Installez des lumières, connectez-vous à Internet à haute vitesse, faisons la fête. La prochaine chose que vous savez, c’est qu’elle est téléchargée et nous la regardons d’ici. ”

Mais la question de savoir s’ils peuvent aller de l’avant avec l’événement et s’ils devraient être entièrement différents. Les procédures et restrictions généralisées mises en place par les gouvernements locaux sont toutes dans un effort pour freiner la propagation du coronavirus et Dana White et l’UFC ont déjà été critiqués pour leur détermination à continuer à organiser des événements malgré tous les autres sports majeurs reportant leurs saisons indéfiniment. Faire voler des chasseurs du monde entier vers un emplacement central, puis les renvoyer risque d’aggraver le problème à l’échelle mondiale. Et, comme le souligne Rogan, si l’UFC teste tout le monde comme condition préalable à la tenue de l’événement, que se passe-t-il si l’un d’entre eux est positif?

“Ils pourraient certainement [hold the event]. L’UFC a la capacité de le faire. Le truc, c’est comment vont-ils s’assurer que personne ne l’a? » Demanda Rogan. “Vous allez devoir tester tout le monde. Et si quelqu’un l’a, laissez-le se battre? Et s’ils l’ont, ils sont comme Idris Elba et ils n’ont aucun symptôme mais ils ont la couronne? Et si Khabib a la couronne? Ou si Tony a la couronne, Khabib le combat-il même? »

En fin de compte, la résolution la plus simple serait de reporter l’UFC 249 de la même manière que l’UFC a reporté l’UFC de Londres, l’UFC Columbus et l’UFC Portland. Le problème avec cela étant qu’un combat entre Khabib et Ferguson a déjà été annulé à quatre autres occasions et à ce stade peut en fait être maudit de ne jamais se produire. C’est pourquoi, dit Rogan, Dana White est si tenace pour que cela se produise cette fois.

“Ce combat est tellement maudit!” Conclut Rogan. «C’est ce que ressent Dana. C’est pourquoi Dana s’efforce si fort de le faire, même s’il n’ya que 10 personnes dans la salle. »

DWI. Le champion de l’UFC, Jon Jones, arrêté pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies, usage négligent d’une arme à feu à Albuquerque.

Détails. Deux officiers qui ont répondu fournissent plus de détails sur l’arrestation de Jon Jones.

Jeux olympiques. Henry Cejudo pense que reporter les Jeux olympiques est la «bonne chose à faire».

Pour l’instant. L’UFC Lincoln reste actuellement au milieu de l’interdiction locale de collecte de COVID-19.

Confiance. Mis en quarantaine à domicile, Jose Aldo n’a besoin que “d’une semaine d’entraînement pour battre” Henry Cejudo.

Réactions.

Allez Jon, tu dois trouver un moyen plus intelligent de me cacher qu’une prison;).

– Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 26 mars 2020

Est-ce que l’USADA va dans les prisons ou non, vous n’y recevez que du vin aux raisins.

– Forrest Griffin (@ForrestGriffin) 27 mars 2020

Ahh imbécile d’avril !! Merde, ce truc d’isolement me dérange … Je pensais que c’était toujours en mars ‍♂️ https://t.co/3gMC05KXVM

– Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 26 mars 2020

Si triste, le monde moderne est une question de battage médiatique!

Maintenant, beaucoup de gens commencent à insulter Jon Jones sans connaître sa situation réelle!

Combattant sur la même carte, j’ai pu voir qu’il est un homme gentil et noble!

Lui étant dans toutes ces périodes difficiles – il sera de retour Stronger!

– Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 26 mars 2020

J’en ai fini avec Jon Jones, et j’étais depuis longtemps un de ses plus grands fans

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 26 mars 2020

Oups, Joney Boy ne s’est pas isolé.

C’est la réponse évidente que tout le monde a déjà dite, pourquoi ne donne-t-il pas à un copain un emploi pour lui pour 50 000 $ par an …! https://t.co/JerlXZhSH0

– Damien Brown ダ ミ ア ン ・ ブ ラ ウ ン (@ ​​beatdown155) 26 mars 2020

Au moins, il buvait Recuerdo ‍♂️

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 26 mars 2020

Évidemment, en tant que défenseur du rétablissement / de la toxicomanie, je sympathise avec Jon ici, mais en même temps à un moment ou à un autre, c’est noir et blanc … soit apprenez de vos erreurs et donnez un bon exemple, en particulier avec la taille de la plate-forme qu’il a , ou tout foutre en l’air … https://t.co/nP9tHg5yCS

– Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 26 mars 2020

Conor sur coronavirus.

Plus du double de nos décès en une seule journée. C’est maintenant, hommes et femmes.

Restez vigilant. Restez éloigné. Rester actif. Gardez votre système immunitaire sain et fort de toutes les manières possibles!

Honte à l’épave.

RIP ceux que nous avons perdus à ce jour et Dieu nous accélère tous!

Éire Abú !!!

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 mars 2020

Il s’agit de l’ancien chef du VADA et ancien médecin de la cage du NSAC.

Aucune idée de ce que pense l’UFC? Ce n’est pas qu’ils peuvent trouver un lieu et du personnel, mais devraient-ils? Athlètes, officiels, personnel et médecins en contact direct avec la sueur, la salive, le sang? #FirstResponders ne peut même pas trouver suffisamment d’EPI pour se protéger. #La sécurité d’abord

– Margaret Goodman (@MGoodmanMD) 26 mars 2020

Sommes-nous en train de demander aux combattants de l’UFC de s’entraîner avec des lunettes, des masques? La meilleure question à se poser est peut-être: @ufc aurait-il ses proches à côté de la cage et dans les vestiaires examinant les combattants à la mi-avril? Je souhaite prendre du temps, poser des questions médicales, le test Neg Covid était suffisant, mais ce n’est pas encore le cas!

– Margaret Goodman (@MGoodmanMD) 26 mars 2020

Din a un nouveau défi de pushup.

Prêt à combattre.

Tony Ferguson est un pionnier.

N / A.

Man, l’histoire de Jon Jones continue de prendre des tournants. J’espère que l’homme obtient l’aide dont il a clairement besoin.

Merci d’avoir lu et à tous lundi.

