Rapport du matin: Joe Rogan et Dominick Cruz déplorent les critères de jugement du MMA après l’UFC 247

Samedi soir, l’UFC 247 a eu lieu à Houston, au Texas, et bien que Valentina Shevchenko et Jon Jones aient conservé leurs titres, le plus gros sujet de discussion de l’événement était l’horrible jugement qui a tourmenté la carte.

Sur les 12 combats de la soirée, quatre sont allés à des décisions partagées, avec deux d’entre eux étant la variété que les fans crieront à juste titre au vol. Et puis il y a eu l’événement principal. Bien que Jon Jones soit finalement reparti avec une victoire unanime sur Dominick Reyes, le sentiment général parmi les fans et les médias semblait être que Reyes avait fait assez pour réclamer le titre. Cela n’a certainement pas aidé que dans un combat aussi serré, un juge ait marqué le combat de quatre tours à un pour Jones.

Les innombrables problèmes qui ont affligé l’UFC 247 ont bien sûr ravivé le sujet souvent discuté du jugement MMA et ses diverses lacunes, et cette conversation a été relancée presque immédiatement par nul autre que l’équipe de commentateurs de l’UFC – Joe Rogan et Dominick Cruz.

Après la victoire controversée de Jones, Rogan et Cruz ont exprimé leur poésie sur l’émission PPV (par ESPN) sur les problèmes avec le système de score à 10 points et comment le résoudre pour mieux travailler pour le MMA.

“C’est malheureux parce que c’est l’un des plus grands sports du monde [and] à mon avis, c’est le sport le plus excitant au monde », a déclaré Rogan

«Beaucoup d’argent en jeu et le jugement l’est. . . »Cruz continua.

“Jugement incompétent”, a déclaré Rogan. «Jugement incompétent et système médiocre. Si nous réunissions les meilleurs esprits des arts martiaux mixtes, les meilleurs journalistes et combattants et qu’ils essayaient de trouver un moyen de nous mettre d’accord sur une sorte de système de notation plus logique, ce serait bien. »

“Nous devons travailler avec ces commissions et elles doivent nous laisser entrer”, a ajouté Cruz. “Ils ne nous laisseront pas entrer. Ils veulent tout contrôler et c’est le problème. Pourquoi ne pouvons-nous pas tous travailler ensemble vers un objectif commun de créer un sport incroyable. C’est ce que nous devons faire et cesser d’être séparés – la commission est ici, nous sommes ici – non. Nous sommes tous un. “

“Il est clair que c’est un problème géant avec des gens qui jugent vraiment ne pas comprendre les arts martiaux”, a conclu Rogan. «Ils ont jugé la boxe. Avec la boxe, vous avez affaire à deux armes, une variété de façons de les utiliser, mais deux armes. Avec les arts martiaux mixtes, il y a tellement plus. ”

Rogan est un adversaire vocal du système de notation à 10 points depuis des années, et lorsqu’il y a des décisions controversées sur les principales cartes, il a tendance à relancer la conversation. Cependant, il est rarement aussi vocal qu’il suivait l’UFC 247 et cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le juge qui n’aurait pas prêté attention pendant le combat d’Andrea Lee-Lauren Murphy qui a fini par être l’une des décisions divisées les plus flagrantes de la soirée .

Peu importe pourquoi, Rogan et Cruz ont raison. Le système de notation à 10 points ne doit pas être optimisé pour le MMA. Même le président de l’UFC, Dana White, est d’accord sur les problèmes avec l’UFC 247, bien qu’il semble attribuer aux commissions le soin de les résoudre. Après tout, White a déjà résolu le problème du jugement en MMA, et il le dit aux combattants depuis des années, ne le laissez pas entre les mains des juges.

Résultats. Jon Jones et Valentina Shevchenko ont conservé leurs titres à l’UFC 247.

Sûr. Jon Jones: “C’était proche”, mais Dominick Reyes a perdu la tête d’affiche de l’UFC 247, ouvert à un futur match revanche.

Volé. Dominick Reyes se sent “irrespectueux” après l’UFC 247, veut avoir un mot avec le juge 49-46 pour Jon Jones.

Juger. Dana White discute de l’événement principal controversé de l’UFC 247: «Le score était partout sur la carte».

Pas de vente. Kamaru Usman: Jorge Masvidal ne pouvait pas KO Nate Diaz, donc je ne suis pas inquiet.

Les décisions de ce soir étaient toutes fausses. Ils ont besoin de vétérinaires pour devenir juges de notre sport

– Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 9 février 2020

Notre sport est-il le seul sport majeur où vous ne voyez pas de score jusqu’à la fin du jeu? Quel mal y aurait-il à ce que les juges affichent leurs scores après chaque tour? Honnête question pas un diss

– Max Holloway (@BlessedMMA) 9 février 2020

Se plaindre des décisions mma est stupide. Vous mutha fuck @ $ agissez comme si vous ne saviez pas que nous utilisions un système de boxe défectueux et archaïque avec des critères peu clairs et aucune responsabilité des juges. Nous avons une industrie d’un milliard de dollars et ces mecs écrivent toujours des partitions avec des crayons de couleur.

– Din Thomas (@DinThomas) 9 février 2020

Sauf que ce n’est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles. Vous marquez selon eux.

Je sais que j’ai tort de faire ce que je fais parce que je ne suis pas un juge qualifié, mais je peserai toujours plus lourdement les tours suivants que les précédents. Je me demande qui survivrait à une rencontre sans temps ni règle. À cause de cela, c’était une victoire claire de @JonnyBones pour moi. https://t.co/OLSelSU4QG

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 9 février 2020

Non.

Comme @kennyflorian m’a envoyé un texto, “regarder les combats à regarder contre regarder à marquer est très différent.”

J’encourage tout le monde à parler fort de la décision de Jones-Reyes de la regarder en arrière. Je viens de re-racker Rd. 2 et maintenant comprendre pourquoi un juge pourrait le donner à Jones. L’avis d’un fan …

– Jon Anik (@Jon_Anik) 9 février 2020

Andrea Lee ne prend pas cette décision.

Bien gérer la perte.

Aujourd’hui, j’ai fait quelque chose que je ne fais pas d’habitude après un combat, en particulier une perte. J’ai lu tous les commentaires et nessages, même les mauvais, et je n’ai redonné de l’énergie qu’aux positifs. Vous ne pouvez jamais éliminer la négativité, mais j’ai perdu le désir de répondre et c’est un grand pas.

– Juan Adams UFC (@ selectedjuan285) 9 février 2020

Retour au poids moyen.

Je regarderais.

Vous avez parlé avec @ufc hier soir, vous allez vous battre @ NateDiaz209? 170LBS Mai en Californie ou juillet semaine de combat internationale? Viens chercher ce travail

– The Diamond (@DustinPoirier) 8 février 2020

Faites-en l’affiche.

Alistair Overeem (45-18) contre Walt Harris (13-7); UFC Portland, 11 avril.

Carla Esparza (15-6) contre Michelle Waterson (17-7); UFC Portland, 11 avril.

Vicente Luque (17-7-1) contre Randy Brown (12-3); UFC Portland, 11 avril.

Julia Avila (7-1) contre Karol Rosa (12-3); UFC Portland, 11 avril.

Alessio Di Chirico (12-4) contre Abu Azaitar (14-2-1); UFC Portland, 11 avril.

Tristan Connelly (14-6) contre Alex da Silva (21-2); UFC Portland, 11 avril.

Dontale Mayes (8-3) contre Rodrigo Nascimento (7-0); UFC Portland, 11 avril.

Homme. Jon Jones n’a vraiment pas l’air bien depuis longtemps. Le combat contre Thiago Santos était proche, mais Reyes l’a définitivement battu. Il ne faudra pas longtemps avant que quelqu’un lui prenne la ceinture à ce rythme.

Merci d’avoir lu et à demain.

