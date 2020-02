Rapport du matin: Joe Rogan pense que Dominick Reyes est le combattant le plus dangereux auquel Jon Jones ait été confronté depuis Daniel Cormier

Ce week-end, Jon Jones défendra son titre UFC des poids lourds légers pour la troisième fois dans ce règne de championnat (et sa 11e fois au total) quand il affrontera le challenger invaincu Dominick Reyes, qui vient de vivre un KO sensationnel au premier tour avec Chris Weidman l’année dernière . Reyes est jeune, affamé et dangereux, mais malgré cela, Jones entre dans ce combat en tant que favori des paris prohibitifs et la plupart des fans et des analystes semblent convenir que Jones devrait gagner facilement ce combat.

Pas Joe Rogan.

S’exprimant récemment sur son podcast Joe Rogan Experience, le commentateur de l’UFC estime que Reyes présente l’adversaire le plus dangereux que le champion ait affronté depuis ses batailles mémorables avec Daniel Cormier.

“Je crois que Dominick Reyes est le combattant le plus dangereux que Jon Jones ait affronté depuis Daniel Cormier”, a déclaré Rogan. «Je pense que Dominick Reyes présente un ensemble unique de défis. Tout d’abord la longueur. Le record invaincu, il est 12-0. Il y a une confiance qui vient avec des records invaincus, et Dominick est extrêmement confiant. Il croit en lui-même et cette croyance en lui-même l’a conduit à arrêter des gars comme Chris Weidman, à éliminer OSP avec une seconde à faire. Il croit en son pouvoir. Il a un pouvoir KO légitime d’un coup de poing. Il a beaucoup de jeu de jambes et de mouvement. Il vient d’avoir l’occasion de voir Jon lutter avec Thiago Santos [and] il a un style, il peut imiter ce genre de succès, la coupe des jambes. “

Cormier est considéré comme l’un des meilleurs combattants à avoir jamais concouru en MMA, ayant remporté à la fois les titres UFC légers et lourds, simultanément. Compte tenu du statut de Cormier dans le sport, c’est un éloge extrêmement élevé pour le seul 12-0 Dominick Reyes, mais Rogan pense que c’est juste de le dire, et il pense également qu’il n’est pas le seul à le penser. Rogan a poursuivi en disant qu’il croyait que Jones pensait la même chose que lui et donc Jones va se produire à son apogée ce week-end.

«Je pense que c’est un combat dangereux pour Jon, mais je pense aussi que Jon sait que c’est un combat dangereux pour Jon et Jon est un champion. Un vrai champion, le plus grand champion que la division des poids lourds légers ait jamais connu. incontestablement, et je pense qu’il va saisir l’occasion. Je pense que nous allons voir le meilleur Jon Jones. Je pense que Jon Jones a besoin d’une réelle menace pour lui faire peur et le faire travailler, et je ne sais pas si Thiago Santos était fait pour lui. ”

La dernière défense de Jones contre Thiago Santos était probablement la pire performance de la carrière de champion. Pendant la majeure partie du combat, Jones s’est contenté de privilégier la sécurité à l’offensive, même lorsqu’il est devenu clair que Santos avait gravement compromis ses deux genoux. En fin de compte, Jones a eu raison d’une décision partagée que beaucoup croient avoir perdue. Mais Rogan pense que le combat a peut-être été comme son premier combat avec Alexander Gustafsson, où “Bones” était tellement désintéressé par le combat qu’il ne l’a pas pris au sérieux et a presque perdu son titre. Contre Reyes, dit Rogan, ce ne sera pas du tout le cas.

“Thiago Santos était une défense du titre et une chance pour lui de se battre, mais je ne pense pas que ce soit ce dont il a peur”, a conclu Rogan. «Je pense que Jon a besoin de quelqu’un comme Dominick Reyes, une vraie menace, donc nous voyons qui il était dans le deuxième combat avec Daniel Cormier quand il a frappé DC et l’a assommé [or] le deuxième combat avec Gustafsson quand il l’a brisé. C’est le vrai Jon Jones, Jon Jones quand il est pressé, et je pense que Dominick Reyes présente ce genre de problème et je pense que vous allez voir un tueur Jon Jones ce week-end. Je pense qu’il va être en feu. “

