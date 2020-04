Rapport du matin: Joe Rogan réagit à l’annulation de l’UFC 249: “Eh bien, cela me fait économiser beaucoup de réflexion”

Plus tôt cette semaine, le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, discutait toujours de sa participation à l’UFC 249. Le président de l’UFC, Dana White, avait déclaré que Rogan ferait certainement partie de l’événement, et même s’il semblait que Rogan penchait dans ce sens, il a quand même noté qu’il y avait des risques inhérents à aller de l’avant. En fin de compte cependant, Rogan n’a jamais eu à faire un choix sur la question, comme hier, l’UFC a reporté indéfiniment toutes ses émissions à venir à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Au lendemain de l’annonce, les combattants ont été largement déçus par le résultat, tout comme Rogan qui a été informé de l’annonce lors de l’enregistrement d’un épisode de son podcast Joe Rogan Experience.

“Sensationnel! C’est intéressant. Eh bien, cela me fait économiser beaucoup de réflexion, »a déclaré Rogan lorsque la nouvelle a éclaté. “Zut. J’étais prêt à 75%. La seule chose qui m’inquiétait était de contracter quelque chose et d’entrer en contact avec d’autres personnes. Donc, ce que j’allais faire, c’est le faire si je pouvais vraiment me faire tester et ensuite je devrais connaître les résultats avant de revenir, mais f * cking – même alors, vous ne savez pas. “

L’annulation de l’UFC 249 n’était certainement pas due au manque d’essais de la part de Dana White. Le président de l’UFC a passé les dernières semaines à essayer de déplacer le ciel et la terre pour maintenir le combat, à changer les principaux événements, à déplacer les combats, à sécuriser un emplacement loin de l’ingérence du gouvernement et même à planifier d’acheter une île privée pour y organiser des combats internationaux. C’était un effort herculéen finalement annulé par la seule chose que Dana White ne pouvait pas contrôler: les pouvoirs qui sont à Disney. L’UFC a décidé de reporter l’UFC 249 après que des dirigeants d’ESPN, son partenaire de distribution, l’ont demandé. Comme Rogan a appris cela, il a estimé que cela se résumait à une évaluation des risques par ESPN, et il était empathique envers la position de White.

«Je pense qu’ils ont probablement fait une évaluation des risques, puis ils ont calculé ce que seraient les aspects négatifs de la violation des réglementations gouvernementales, en termes de gouvernement de l’État, et ils se sont probablement dit:« Nous ne pouvons pas faire cela ».» Dit Rogan.

«Imaginez être le président de l’UFC. Imaginez avoir tous ces combats que vous devez faire et avoir toute cette pression sur vous, et vous êtes aussi un gars célèbre comme Dana. Imaginez être ce type. F * ck ce travail. Le président de l’UFC est deuxième derrière le président des États-Unis. [Laughs]. Bro, il subit des pressions ridicules. . .

“La chose la plus importante est qu’il est un moteur psychotique pour l’organisation la plus excitante du monde et je ne pense pas que l’organisation arrive là où elle est sans Dana White. Je pense qu’il faut avoir un fou au volant. Vous avez un gars qui ne donne pas de f * ck. C’est un vrai homme. Il ne s’en fout pas, il va parler merde, il insultera les gens, il reviendra avec vous. “

Les blancs ne reviendraient pas à ESPN et donc l’UFC est maintenant dans le même schéma de détention que le reste du monde. Mais j’espère pas pour longtemps. White a déclaré qu’il avait l’intention d’être le premier événement lorsque cela serait possible et Rogan est d’accord avec le sentiment, affirmant qu’il soutiendrait la tenue d’événements dès qu’il serait réaliste de le faire de manière sûre.

“Tant que les bonnes précautions sont en place, je suis d’accord”, a déclaré Rogan. “Mais le fait est que vous devez mesurer, s’il s’agissait d’une autre maladie où nous l’avons mieux comprise, je serais beaucoup plus confiant. . . Je ne veux pas de gens moins robustes que Michael Yo [a friend of Rogan’s who contracted coronavirus and recovered following a stay in the hospital] pour mourir, nous devons donc comprendre quel est le f * ck de ce virus, comment est-il traité, quel est le moyen le plus efficace, puis il est logique que nous soyons un peu plus lâches avec nos réglementations. “

On ne sait pas combien de temps cela va durer, mais pour l’instant, Rogan semble au moins un peu soulagé qu’il n’ait pas eu à faire le choix de participer à l’UFC 249.

“Écoutez mec, j’hésitais”, a conclu Rogan. “Je me disais:” Je veux vraiment y aller “, je me penchais pour y aller, mais je me dis:” Dieu, je ne veux pas l’entendre des gens qui ne pensent pas que ce soit une bonne idée. ” Je ne suis pas intéressé à me mettre en danger, mais ma vraie préoccupation était de savoir comment savoir si je le contracte puis le ramener, comment vais-je le savoir? Et puis je devais être honnête avec moi-même et je ne le saurais vraiment pas. Donc, la seule façon dont je pourrais le faire est de le faire, puis d’être en quarantaine jusqu’à ce que je sois testé, et je me suis dit: “Oh Jésus-Christ.” “

Triste pour les combattants et les fans qui ont espéré cela. Mais peut-être vaut-il mieux donner à ce virus plus de temps pour se propager.

C’est probablement doux-amer pour de nombreux ouvriers et combattants qui doivent être éliminés.

Nous voulons tous gagner de l’argent, mais nous voulons aussi protéger nos familles. https://t.co/zSg0KSWoy2

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 avril 2020

# UFC249 a annulé WOW. Respect à @danawhite pour avoir fait de son mieux pour ramener le sport dans le monde. Je ne peux pas attendre que tout le monde puisse reprendre sa vie normale. Accrochez-vous!

– Derek Brunson (@DerekBrunson) 9 avril 2020

Bravo @danawhite tu as fait tout ce que tu pouvais. C’est admirable de votre part et nous l’apprécions tous.

– Jessica Eye (@jessicaevileye) 9 avril 2020

Le 18 avril ne se passe peut-être pas mais tout va bien, je suis personnellement heureux et fier du dévouement et de l’engagement des @ufc et @danawhite

Merci d’avoir essayé si fort #StayStrong # UFC249

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 9 avril 2020

Je me suis entraîné 3 fois par jour chaque fois que j’ai pu, suivi un régime dur tout en étant en quarantaine, perdu mon adversaire a dit oui à tous ceux qu’ils pouvaient trouver, mis ma santé en danger en sachant qu’il y avait une chance que cela ne se produise pas parce que j’aime ce que je fais, je suis un combattant. si vous célébrez cet ef u

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 9 avril 2020

Une semaine avant. Une putain de semaine avant et c’est parti. Si seulement ils connaissaient le sacrifice.

– Alex Hernandez (@ TheGreat155) 9 avril 2020

Je pense aux combattants qui avaient probablement déjà prévu le 10k-1M qu’ils devaient faire le week-end prochain.

Juste une semaine dehors, dans le camp pendant l’isolement et la perte de poids à court terme avait déjà commencé https://t.co/H0Jn5lsARF

– Damien Brown ダ ミ ア ン ・ ブ ラ ウ ン (@ ​​beatdown155) 10 avril 2020

Être quelqu’un qui a été signé pour se battre en mai: essayer de se calmer et se préparer à se battre, tout en étant en lock-out, et ne pas avoir accès à mon entraînement normal a certainement été difficile.

J’apprécie Dana et l’UFC pour leur travail acharné pour essayer d’y arriver. https://t.co/O9W4zFH83R

– Chase Hooper (@chase_hooper) 9 avril 2020

Les temps sauvages dans lesquels nous vivons.

La quarantaine a amené Oleynik à penser à 205.

225 livres

Самая сложная за последние пару лет подготовка.остановлена ​​:(

Сегодня провёл 3 тренировки, взял сумку после 3й тренировки и взял телефон в руки и увидел инф-ци

С Богом # мма # олейник # боибезправил #oleynik #etfmg pic.twitter.com/sLXNI31ZbF

– Alexey Oleynik (@oleynikufc) 10 avril 2020

N / A.

Eh bien, ça a été un sacré voyage, mais nous sommes finalement arrivés là où nous allions toujours être, tout ce qu’il a fallu, c’est que Disney a cassé le fouet. Doublure argentée cependant: nous avons maintenant encore Khabib contre Tony.

Restez en sécurité, merci d’avoir lu, et rendez-vous tous lundi.

