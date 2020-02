Rapport du matin: Joe Rogan veut voir Jon Jones rematch Dominick Reyes: «Je pense que Dominick sera encore mieux dans le match revanche»

Plus tôt ce mois-ci, Jon Jones a défendu avec succès son titre de poids lourd léger par la peau de ses dents, prenant une décision unanime controversée sur Dominick Reyes lors de l’UFC 247. C’était l’une des rares fois en MMA où un champion dominant remportant le titre a encore plus brouillé le titre image comme maintenant il y a un certain nombre de prétendants avec des revendications légitimes pour obtenir le prochain coup à Jones. Actuellement, il semblerait que Jan Blachowicz, qui vient d’éliminer Corey Anderson au premier tour, soit le prochain, mais de nombreux fans appellent à une revanche immédiate entre Jones et Reyes, dont le chef, le commentateur de l’UFC Joe Rogan.

S’exprimant sur son podcast Fight Companion lors de l’UFC Auckland, Rogan a commencé à discuter de la prochaine étape pour Jones, se disant excité de voir un match revanche entre Jones et Reyes, en partie parce qu’il pense que Reyes continue de s’améliorer.

“Je suis ravi de voir ce match revanche”, a déclaré Rogan. «Je pense que Dominick Reyes sera encore meilleur dans le match revanche. Je pense que Dominick Reyes se rend compte maintenant qu’il s’agit d’avoir de l’énergie dans ce troisième, quatrième et cinquième round, et étant maintenant au sommet de la montagne et face au dragon, je pense qu’il va revenir mieux que jamais. “

Bien que Reyes ait 30 ans, “The Devastator” est encore jeune dans les années de combat, ayant seulement commencé le MMA il y a six ans. Pendant ce temps, Jones, bien qu’il n’ait que 32 ans, participe au MMA depuis 2008 et semble avoir montré des signes de déclin lors de ses derniers combats, avec des victoires sur Reyes et Thiago Santos. Mais Rogan n’est pas sûr si le vieillissement est la cause du déclin de Jones ou si c’est juste une question de motivation. Après tout, une décennie au sommet du jeu, même avec son hiatus au milieu, est long à rester vif.

“Vous devez vous demander quelle part de ce ralentissement est son enthousiasme, quelle partie est physique?”, A demandé Rogan. “Peut-être que si un gros combat survient comme un combat Stipe Miocic, ou Francis [Ngannou]. . . Il a eu quelques années de congé à cause de tous ses problèmes en dehors de l’octogone. Deux ans où il ne se battait vraiment pas. Mais à part cela, il a eu neuf années solides contre des combattants de calibre de championnat du monde. »

C’est un bon point. Jones ne s’est pas entraîné pour son premier combat avec Alexander Gustafsson et a presque perdu son titre en conséquence. Lorsque les deux ont finalement fait un match revanche, un Jones pleinement motivé a traversé Gustafsson en route vers la victoire au troisième tour de TKO. De même, à l’approche de l’UFC 247, Jones ne semblait pas particulièrement préoccupé par le danger posé par Reyes. Maintenant, après avoir presque perdu son titre, un match revanche pourrait ramener l’ancien Jones battant le monde. Ou, comme le souligne Rogan, cela pourrait faire ressortir une version encore meilleure de Reyes, qui pourrait bien remporter le titre.

“Je voudrais le voir”, a déclaré Rogan en faisant référence à la performance impressionnante de Jones dans les matchs. «Je veux aussi voir ce que Reyes peut faire. Reyes a ce frottement maintenant. Reyes va entrer dans ce deuxième combat en sachant qu’il est venu un poil c * nt loin d’être le champion du monde des poids lourds légers. Un juge l’a donné à Jon quatre tours à un qui est f * cking embarrassant mal mais à part ça. . . “

