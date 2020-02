Rapport du matin: John Kavanagh dit que Conor McGregor a «reconnu ses erreurs», pense qu’il est sur une «bonne histoire de retour»

2019 a été une année tumultueuse pour Conor McGregor. De l’écrasement du téléphone d’un fan à l’agression d’un client dans un pub, en passant par de multiples allégations d’agression sexuelle qui auraient été portées contre lui, McGregor a passé la majeure partie de 2019 à mener des batailles légales plutôt que physiques. Mais vers la fin de l’année, McGregor a apparemment reconnu le chemin autodestructeur qu’il avait emprunté et a juré de se corriger.

Depuis lors, McGregor a été sur son meilleur comportement, et après avoir démoli Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246, le monde du MMA est à nouveau aux pieds de McGregor. John Kavanagh, l’entraîneur-chef de McGregor, croit que son protégé est au-delà des ennuis qui l’ont tourmenté ces dernières années, et ils vont maintenant se lancer dans ce qui deviendra l’une des grandes histoires rédemptrices du sport.

“Je suis incroyablement fier de Conor”, a déclaré Kavanagh à Game On de RTÉ 2fm. «Je me rends compte que c’est lui, individuellement, qui a fait la renommée de ce sport. Je suis arrêtée par des femmes de 60 ans qui me demandent comment va son entraînement de catch. Je sais que c’est lui qui en a fait un sport énorme en Irlande, donc j’en suis très, très fier.

«Cela vient avec le territoire. Les titres négatifs génèrent plus de clics que les titres positifs. C’est juste le jeu des médias. Il a lui-même parlé de ses erreurs et de ses erreurs. Il a dû payer pour ceux en dehors du sport. Je pense que nous sommes sur une bonne histoire de retour – il a eu une grande victoire en janvier – mais oui, comme la plupart des choses dans la vie, vous prenez le bon avec le mauvais, vous roulez avec lui et essayez de vous améliorer, d’apprendre des erreurs et de vous améliorer en tant qu’être humain et athlète au fur et à mesure. »

McGregor a certainement fait attention à ses Ps et Q au cours des derniers mois. Même dans l’accumulation de l’UFC 246, “Notorious” était tout sauf, la promotion avec un comportement calme et génial qui était une nette divergence de son braggadocio maniaque habituel. McGregor est même allé jusqu’à complimenter Cowboy Cerrone lors de leur conférence de presse d’avant-combat, ce qui est généralement réservé à ses réflexions après le combat.

C’était un côté de McGregor qui avait de nombreux fans se demandant si c’était peut-être une représentation plus vraie de l’homme lui-même au lieu du personnage qui l’avait lancé dans la célébrité mondiale. Et Kavanagh semble être d’accord, suggérant que l’ascension soudaine de McGregor d’un combattant inconnu à une sensation internationale était choquante et pourrait avoir contribué aux problèmes de McGregor.

“C’est une ascension très étrange d’être un gars inconnu à Dublin, de pratiquer un sport dont personne n’a entendu parler, d’être une superstar mondiale”, a déclaré Kavanagh. «Tout ce que vous dites et faites est analysé. Il a dû faire ses erreurs très publiquement et visiblement. Je suis fier de la façon dont il a traversé ces choses. Il reconnaît ses erreurs. Il essaie de se faire une meilleure personne et je suis derrière ça. “

McGregor attend actuellement le combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson qui aura lieu à l’UFC 249. McGregor a déclaré qu’il aimerait servir de remplaçant si quelque chose arrivait à l’un ou l’autre des concurrents. Pendant ce temps, Dana White est catégorique: McGregor obtiendra le prochain titre tiré sur le vainqueur de ce combat.

Ceci est un voyage.

Voir ce post sur Instagram

Comme nous en venons tous à penser que nous sommes des experts, comme nous avons tous des yeux et pensons que nous pouvons voir, je vais maintenant vous montrer ce que vous n’êtes pas assez CONSCIENT pour voir. Mon entraîneur devrait être nommé entraîneur de l’année pour avoir réinventé un combattant à l’âge de 38 ans. Ce que vous voyez est quelque chose de spécial. Maintenant, je vous demande à tous pourquoi vous ne pouvez pas le voir, ou pourquoi vous ne pouvez pas permettre à @joshuafabiaknowbody @schoolofselfawareness d’être reconnu de quelque manière que ce soit pour ce qu’il a fait. Il l’a fait seul, sans équipement, sans équipe, sans bâtiment. Si vous voyez cela et que vous me respectez, vous lui devez tous d’énormes excuses. Et si vous n’êtes pas prêt à vous excuser et que vous voulez nier ce que vous voyez dans cette vidéo, vous êtes trop corrompu et personne ne peut vous aider. À tous les fans qui ont soutenu même si vous ne pouviez pas voir, je vous aime encore plus. Pour tous ceux qui m’ont radié et parlé de détritus, continuez à regarder parce que vous ne pouvez pas m’arrêter maintenant. School of Self Awareness est un mouvement mondial et s’adresse à ceux qui sont prêts à s’aider eux-mêmes. Partagez si vous vous souciez, si vous ne vous souciez pas, nous savons maintenant que vous ne vous souciez pas. Je suis une légende, ne les laissez pas détruire mon héritage. S’ils peuvent me le faire, ils peuvent le faire pour vous. Défendez-vous parce que personne d’autre ne le fera. Oh @thenotoriousmma à tout moment, n’importe où, je chérirais l’opportunité d’avoir un combat légendaire avec deux légendes. De plus, ce serait bien d’avoir un combat équitable pour un changement. Si vous pensiez que @ portal.ido était quelque chose dont vous avez vraiment besoin pour rencontrer @joshuafabiaknowbody Nice commentant @dc_mma, merci vraiment du fond du cœur. Tu m’as fait tellement de mal que ça m’a appris ce qui se passe vraiment. Merci de ne pas avoir parlé à mon entraîneur, manager et cornerman @joshuafabiaknowbody lors de notre réunion d’avant combat. Vous m’avez déjà montré votre attitude partiale à l’époque. @michelpereiraufc @seanshelby @danawhite @espnmma @mmajunkiedotcom @mmaworlddotcom @thenotoriousmma @hbosports @shosports @themmadigest @floydmayweather @stylebender @arielhelwani @mikebohnmma @canelo @ jc_mf #thetruthhurts #antibullying #help #whyisnoonehelpingothers #facts #openyoureyes #awareness #selfawareness

Un message partagé par Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc) le 18 février 2020 à 18h04 PST

Voir ce post sur Instagram

@joshuafabiaknowbody est à @ mat05martialarts avec @samyaljamal un expert Bjj avec son combattant @bravemmaf @jarrahmma le champion @bravemmaf welterweight. Il s’agit de 2 compétiteurs expérimentés chevronnés et ils semblent être très impressionnés par ce que dit mon entraîneur mais plus encore par ce qu’il peut faire. Quiconque a déménagé avec, s’est entraîné avec, a été touché par, a parlé avec, a guéri, guidé, aidé, respiré avec, a ressenti quelque chose de différent que quiconque ou quoi que ce soit d’autre @joshuafabiaknowbody est une personne très spéciale. Tous ceux qui savent faire preuve de respect et d’honneur envers tant de pouvoir, de capacité et d’humilité Il n’est pas une blague Passez juste un moment avec lui. Parlez avec lui. Écoutez-le. Alors peut-être que vous aurez une chance de le comprendre .. Je ne suis pas normal Mon coach n’est pas normal Ce que nous faisons n’est pas normal Si vous avez un problème vous êtes normal Soyez gentil Soyez gentil Parlez pour l’injustice #antibullying @danawhite @ seanshelby @ufc @arielhelwani @mmajunkiedotcom @joerogan @themmadigest @mmaworlddotcom #facts #wisdom #truth #keepingitreal #realrecognizereal

Un message partagé par Diego Sanchez (@diegonightmaresanchezufc) le 19 février 2020 à 9h06 PST

Conor.

Un grand respect pour les deux hommes ici.

Les deux briseurs de mâchoire dans des scénarios comme celui du passé. Sans aucun doute.

Maturité! Excellent.

Nous sommes dans un combat incroyable ce week-end.

Présenté par le n ° 12 du whisky irlandais

☘️ @ProperWhiskey https://t.co/1zvRwwOlAs

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20 février 2020

En dehors.

Dans.

Copains.

Tony classique.

Il est vraiment le pire.

Al sautant.

NY vs gangster du Daghestan. Je suis à Moscou pour les grands fans de Russie

– Al Iaquinta (@ALIAQUINTA) 19 février 2020

Jan devient dramatique.

Sauge.

Eryk Anders (13-4) contre. Krzysztof Jotko (21-4); UFC Portland, 11 avril.

Merci d'avoir lu et à demain.

