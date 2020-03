Rapport du matin: John McCarthy se jette dans Jon Jones à propos de la dernière arrestation: “Il est un foutu, sans détour, juste”

Au cours du week-end, Jon Jones a été arrêté pour un autre incident de véhicule, cette fois un DWI à Albuquerque. Ce n’est que la dernière d’une longue série de luttes personnelles de la part des poids lourds légers de l’UFC, et à ce stade, certains des plus grands luminaires du MMA en ont marre de Jones.

Une de ces personnes est l’arbitre, commentateur et analyste du MMA «Big» John McCarthy qui, lors d’un récent épisode du podcast Weighing In, a fustigé la prise de décision de Jones, qualifiant le champion de «catastrophe» et de «f * ck up direct». “.

“Quand il est discipliné, quand il a un combat, quand il a une structure et un emploi du temps – l’armée aurait été formidable pour Jon Jones, parce qu’elle a une structure. Vous devez être ici en ce moment, c’est votre travail, c’est ce que vous faites, et Jon fonctionne magnifiquement sous cette structure », a déclaré McCarthy. “Quand il n’a pas cette structure, c’est un désastre. Il est un foutu, sans détour, juste carrément. . .

«Qui vous êtes, c’est ce que vous faites quand les gens ne savent pas. Quand ils ne voient pas. Voilà qui vous êtes vraiment, et c’est le problème de Jon. Parce que ce que nous voyons, comme sur cette cassette vidéo, c’est vraiment Jon. “

Jones a été arrêté le soir du 26 mars lorsque des policiers d’Albuquerque ont répondu à des coups de feu, où ils ont trouvé Jones dans le siège du conducteur de son véhicule. Jones a pris un alcootest dont les résultats ont atteint ou dépassé le double de la limite légale, puis a été arrêté, après quoi les policiers ont trouvé une arme de poing sous le siège du passager. Jones a ensuite été arrêté pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies et usage négligent d’une arme à feu. Étant donné que ce n’est pas le premier incident de ce type, McCarthy pense que cette fois, Jones ne s’en sortira pas à la légère.

“Il est absolument incompréhensible que cet homme ne puisse pas contrôler ses actions”, a déclaré McCarthy. “Quand il est arrêté,” Oh, je veux juste être avec mes enfants. “Non, vous avez eu la chance d’être avec vos enfants. Vous avez décidé de sortir et de boire et de conduire et de tirer avec des armes à feu et vous avez décidé de retirer cette capacité. Tu as décidé ça. Personne ne t’a fait. Cela va blesser Jon beaucoup plus qu’il ne le pense.

“Je garantis que ça ne sera pas jeté. Pas une troisième fois. Ils l’ont définitivement pour la deuxième fois, et ils vont le regarder comme une troisième fois, et il va faire un peu de temps. Ce sera ce que nous appelons la prison, pas la prison, mais il va passer du temps avec ses fesses derrière les barreaux parce qu’il a prouvé qu’il ne change pas son attitude et son comportement et son aspect vers la bonne chose. Il l’a déjà fait, il le fait maintenant à nouveau et ils vont dire: “ Vous ne nous avez pas écoutés la première fois et vous n’avez évidemment pas vraiment pris ça au sérieux la deuxième fois, donc la troisième fois que nous ” va vous montrer que vous avez fait une grosse erreur. “

Il s’agit du troisième problème de ce type concernant la conduite. En 2012, Jones a été arrêté pour un DUI après avoir écrasé sa Bentley Continental GT dans un poteau à Binghamton, New York. Jones a plaidé coupable à un DWI. En 2015, Jones a été arrêté pour un délit de fuite, où Jones a finalement plaidé coupable d’avoir quitté les lieux d’un accident.

Après l’incident de 2015, Jones a été dépouillé de son titre de poids lourd léger pour la première fois. Cela a donné le coup d’envoi à une période tumultueuse de trois ans au cours de laquelle Jones est retourné au combat deux fois et deux fois testé positif pour les substances interdites, entraînant deux autres décrochements de titre (l’un d’une ceinture provisoire). Et compte tenu des circonstances, McCarthy pense que Jones est sur le point d’étendre son record pour la plupart des titres supprimés, car il pense qu’un quatrième sera bientôt disponible. Mais pour McCarthy, la question n’est pas de savoir si l’UFC le déshabillera, mais si l’UFC le gardera sur la liste.

“L’UFC a toujours été sans contact, et ils vont laisser le système judiciaire faire leur truc, mais Jon ne va pas se battre pendant un certain temps donc ils vont finir par le dépouiller de ce titre.” Encore. Combien de fois pouvez-vous être dépouillé du titre? ” Questionna McCarthy.

«La vraie question est: le voulez-vous sur votre liste? Tu le veux vraiment? . . . Si j’étais responsable de l’UFC, je le couperais. Non seulement je prendrais son titre, je le couperais. Et je vous le dis, tout de suite, si Bellator voulait le signer, je ferais tout ce que je pourrais dire: «Pourquoi faites-vous cela? N’y pense même pas. “Parce que tout ce qu’il va faire, c’est t’apporter une mauvaise presse.”

En fin de compte, il est hautement improbable que l’UFC coupe Jones. Non seulement il est l’un des meilleurs combattants de tous les temps, mais il est également l’une des plus grandes stars du sport. Cependant, McCarthy note que, si les choses continuent comme elles l’ont été, ce n’est qu’une question de temps avant que quelque chose de vraiment tragique ne se produise.

“Ce qu’il apporte à la cage, en fin de compte, ne vaudra pas ce qu’il va vous apporter à l’extérieur”, a conclu McCarthy. “Parce que, de cette façon, il a eu de la chance parce qu’il n’a blessé personne. Et je ne pense pas que Jon veuille blesser quelqu’un, délibérément. Dans la cage, oui, il le fait, à part ça, il ne le fait pas. Mais il se met dans des positions où il ne contrôle pas ses facultés au point où que se passe-t-il quand il frappe quelqu’un et qu’il meurt? “

Échoué. Khabib Nurmagomedov est resté coincé en Russie, dit que l’UFC cherche à poursuivre l’UFC 249 «avec ou sans moi».

Court préavis. Justin Gaethje a été choisi comme remplaçant possible pour affronter Tony Ferguson à l’UFC 249.

Prêt. Dustin Poirier propose de faire face à Tony Ferguson à court préavis à l’UFC 249.

Posture.Colby Covington et Tyron Woodley proposent de se rencontrer le 18 avril pour sauver l’UFC 249.

Têtu. Dana White sur UFC 249: “J’ai dit que ce combat allait se poursuivre et qu’il le serait”.

Sécurité. Bellator reporte les trois prochains événements en raison de la pandémie de COVID-19.

Gentilhomme. Daniel Cormier refuse de «célébrer» la chute de Jon Jones après la dernière arrestation de DWI.

Le chat en direct A-Side.

Les débuts de Khabib à l’UFC.

Où est Mark Coleman maintenant?

Tommy Toe Hold.

Tyron sur Covington.

L’événement co-principal. Discuter de Khabib coincé en Russie et du dernier incident de Jon Jones.

Anik & Florian. Discuter de l’agitation autour de l’UFC 249 et une interview avec Forrest Griffin.

Aie.

Offrande Masvidal pour aider.

Tout comme Dustin.

Gilbert Burns couvre toutes les bases.

Cejudo regarde vers l’avenir.

Puisque # UFC249 est en danger parce que nous ne pouvons pas faire sortir Khabib de Russie. Donc, au cas où nous ne pourrions pas faire entrer Jose Baldo en sol américain, assurez-vous d’apporter votre smoking non personnalisé que vous portez tous les samedis avec vos balles! Parce que tu es sur le pont chérie. ❤️ @DominickCruz pic.twitter.com/1LaGGavqe2

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 mars 2020

Usman vient à Masvidal.

Jorge répond.

Tais-toi Ali. Rédaction de tweets pour votre client. La seule chose que je coupe, c’est la tête de votre garçon. Ne le prendrait pas avec un préavis de 7 semaines, il ne le prendrait pas avec un préavis de 2 semaines. Clout chassant tout comme le poids chassant un mec fragile.

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 30 mars 2020

L’Élu semble heureux.

Homme intelligent.

Oh, ce n’est pas la pandémie qui sévit, fermant des pays entiers et tuant des milliers de personnes.

C’est juste le Khabib esquivant Tony?!

Vous êtes tous stupides!

– Chas Skelly (@ChasSkelly) 30 mars 2020

Bon à savoir.

“Je l’ai rencontré une fois et il était tellement gentil”

“Je l’ai rencontré une fois et c’était une bite”

Ces deux affirmations sont vraies.

La façon dont je m’adresse à vous dépend de vous. pic.twitter.com/BNxe2B55JZ

– Israel Adesanya (@stylebender) 31 mars 2020

Eryk Anders prend toutes les mauvaises leçons de Tiger King.

Vous pouvez acheter un putain de tigre pour seulement 2k? J’achète 25 tigres avec mon prochain bonus de performance. #yaboiexotic

– Eryk Anders (@erykanders) 30 mars 2020

C’est la bonne leçon.

Carole Baskin est la seule raison pour laquelle Khabib X Tony est en danger.

– Darren Till (@ darrentill2) 30 mars 2020

Incroyable.

La perspective.

COVID-19 est nul, mais rappelez-vous que la fois où j’ai battu la merde à Manny Gamburyan pendant deux rounds, je me suis fait prendre dans une guillotine avec 5 secondes restantes en R2, puis je me suis retrouvé sur TMZ le lendemain en disant à un ivrogne dans un bar Google moi et se faire sucer le poing? C’était un week-end de merde!

– Cody Gibson (@ TheRenegade559) 30 mars 2020

N / A.

Honnêtement, McCarthy a raison sur ce point. J’ai surtout pardonné les problèmes de Jones – je ne me soucie pas du tout des PED et bon, je suis moi-même un enfant idiot. Mais l’alcool au volant est imprudemment négligent et, au strict minimum, l’homme doit voir son permis suspendu indéfiniment.

Merci d’avoir lu et à demain.

