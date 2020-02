Rapport du matin: Jon Jones sur les problèmes précédents: «J’ai l’impression que la tempête est derrière moi»

Ce week-end, l’un des plus grands combattants de tous les temps sera contre une fois dans la cage pour défendre son titre des poids lourds légers. Les difficultés personnelles de Jon Jones sont bien documentées à ce stade. Jones s’est fréquemment retrouvé au centre de la controverse depuis qu’il a été dépouillé de son titre UFC des poids lourds légers pour la première fois. Mais l’année dernière a été une année de retour pour Jones, et depuis son retour en 2018 de sa suspension la plus récente, la plus grande controverse selon laquelle Jones a gardé son nez propre, quelque chose que le champion des poids lourds légers attribue à sa nouvelle maturité.

S’adressant récemment à Ariel Helwani, Jones a déclaré qu’il pensait qu’il mettait tous ses problèmes derrière lui et qu’il envisageait une navigation en douceur.

“J’ai l’impression que la tempête est derrière moi”, a déclaré Jones. «Ce fut un voyage intéressant et j’ai tellement appris. Je suis juste reconnaissant. Je suis reconnaissant d’avoir eu toutes les leçons que j’ai pu apprendre. Je suis reconnaissant à Dieu de m’avoir gardé à travers tout cela et de m’avoir permis de grandir autant à travers tout cela. Ouais, je pense que mes meilleurs jours sont encore devant moi. Je sens que je suis en train de me plonger dans ce que cela signifie d’être un père et un athlète professionnel et une personne ayant une grande responsabilité, et je suis excité à ce sujet et j’ai l’impression de m’y lancer bien.”

J’espère que c’est vrai. Jones est largement considéré comme l’un des combattants les plus talentueux de l’histoire, mais ses nombreux problèmes hors de la cage ont freiné ce qui aurait été une carrière apparemment de Michael Jordan pour le prodige. C’était l’une des choses à propos de Jones qui était si frustrante pour les fans, que Jones semblait déterminé à jeter tous ses nombreux cadeaux. Même le président de l’UFC, Dana White, a fameusement suggéré que l’histoire de Jones ferait un formidable documentaire de 30 pour 30, et finalement, Jones est d’accord. C’est finalement ça. l’a aidé à dépasser ses voies d’auto-sabotage.

“Je me sens juste comme si j’étais peut-être à un endroit où j’avais l’impression de jeter beaucoup de grandeur et je crois que le talent et quand vous en avez l’occasion, c’est une chose terrible à perdre”, a déclaré Jones. «Donc, j’ai l’impression que ces jours-ci, je prends plus de responsabilité pour mes actions et mes émotions et mon cercle et mes comportements et des choses comme ça. Je pense que cela a été la principale différence, juste plus de responsabilité. ”

Cela étant dit, c’est toujours le combat et certaines personnes ont un moyen de se mettre sous la peau des autres. Même l’année dernière, Jones s’est retrouvé au milieu d’un bœuf qui grimpait avec le champion des poids moyens Israel Adesanya qui a évoqué des pensées de la querelle amère de Jones avec Daniel Cormier. Cette querelle deviendra-t-elle destructrice comme l’était le bœuf de Jones avec Cormier? Seul le temps nous le dira, mais Jones est convaincu que cette partie de sa vie est terminée et que le meilleur reste à venir pour lui.

“Vous ne pouvez jamais rien promettre dans la vie”, a déclaré Jones. «Vous ne savez jamais ce que la vie vous réserve. Mais je sens que je suis sur une bonne piste et je suis ravi de continuer à élever et d’être la meilleure personne possible et d’essayer d’aider autant de personnes que possible. Je n’ai jamais été aussi excité pour mon avenir. Je suis vraiment excité pour mon avenir. Je ne vois que de grandes choses qui arrivent dans mon avenir. »

Résultats. Joshua Pacio défend son titre, Pieter Buist bouleverse Eduard Folayang à ONE Championship.

Grand combat. Dana White: Kamaru Usman contre Jorge Masvidal ciblé pour la Semaine internationale de lutte 2020.

Intéressant. Dana White: Conor McGregor combat «probablement» Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson, vainqueur suivant.

USADA. Diego Sanchez accepte une suspension de trois mois de l’USADA pour l’ostarine S-23.

USADA. Ovince Saint Preux accepte une suspension de trois mois de l’USADA, déjà autorisé à concourir.

Promo UFC 247.

Dominick Reyes termine en tête.

Le top de Derrick Lewis.

Ali avec de gros chiffres qu’il jette là-bas.

Max fait du saut de falaise.

MMA sévère. Discussion sur l’UFC 247, les numéros PPV de McGregor et Stephen A. Smith.

Un bon plan si Rafael Lovato Jr. est vraiment contraint à la retraite.

Du boeuf.

Cher @PetrYanUFC,

Quoi de neuf frère? Cela fait un moment depuis notre confrontation @UFCPI. Êtes-vous occupé fin avril ou mai? J’ai un gros cul avec ton nom dessus! Je n’aime pas @HenryCejudo, tu ne me fais pas peur …

Tout homme saigne.

Cordialement,

Funk Daddy

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 31 janvier 2020

Cher Aljo, nous savons tous les deux que tu seras celui qui saignera si nous nous battons. Vous ne blessez personne avec votre style de pointage. Et oui, je suis disponible en avril ou en mai et je n’ai jamais refusé le rebut #readyforanyone

Cordialement,

Gangster sibérien https://t.co/pq1n7ri7nn

– Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) 31 janvier 2020

Cher directeur de Petr Yawn,

Dites à votre manager et préparez-vous un sac à dos de sport! Voyons qui coule le sang en premier mon gars.

Cordialement,

Tú Padre Puto https://t.co/dRtGyQUFGm

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 31 janvier 2020

Yoel.

Au moins, il sait dans quoi il s’engage.

Holy sh * t rumble a diminué.

Eh bien, ce serait une perte de temps.

Difficile de contester cette logique.

Et pendant toutes ces années, nous pensions que c’était Rich Franklin qui était Lloyd Christmas.

Juan Adams est super.

Est-ce que R.kelly est toujours annulé? “Le plus grand du monde” était un peu important sur ma playlist d’entraînement. Je suis toujours avec la cause, je dois juste savoir pour des raisons

– Juan Adams UFC (@ selectedjuan285) 1 février 2020

Steve Mowry (7-0) contre Rudy Schaffroth (6-1); Bellator 239, 21 février.

Merci d’avoir lu et à demain.

