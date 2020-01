Rapport du matin: Jorge Masvidal à Conor McGregor: «Ne flirtez pas avec moi. Soit vous le voulez, soit vous ne le souhaitez pas »

Il y a peu de combattants qui ont eu un meilleur 2019 que Jorge Masvidal (en fait, selon nous, il n’y en avait qu’un). Masvidal a combattu trois fois l’an dernier, marquant deux KO et un. TKO de Nate Diaz pour remporter le titre unique de BMF. Oh, et en plus de cela, l’un de ces KO a établi le record de la finition la plus rapide de l’histoire de l’UFC. Et avec une course comme celle-là, Masvidal s’est mis en place pour une année 2020 encore plus grande avec une pléthore d’options désormais à sa disposition, en premier lieu, l’actuel champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

Le champion des poids mi-moyens a récemment défendu son titre contre son coéquipier de Masvidal devenu l’ennemi Colby Covington, mettant la table pour un combat pour le titre lucratif entre les deux détenteurs de la ceinture. Malheureusement pour Masvidal, Usman a été ouvert à l’idée de vouloir défendre son titre contre Leon Edwards ensuite, et a dérisoirement répondu “Qui?” Aux questions sur Masvidal. Mais Gamebred dit qu’il est heureux de se réintroduire, si l’occasion se présente.

“Si cela dépend de moi, tout le monde l’obtient”, a récemment déclaré Masvidal à Ariel Helwani. «Surtout ce mec hibou. Je vais chasser les hiboux. Je veux de la soupe aux chouettes. Ce mec, il est un peu irrespectueux avec ce “qui?” Sh * t. Vous f * ckin ‘savez qui. Et si vous ne le faites pas, quand nous serons dans cette bague f * ckin, vous découvrirez qui je suis, mon frère. Je me présenterai avec plaisir sur le ring. »

Cependant, Masvidal a plus d’options que juste Usman. Le détenteur du titre BMF a également attiré l’attention de la plus grande star du sport, Conor McGregor, et si McGregor devait dépasser Donald Cerrone à l’UFC 246 plus tard ce mois-ci, une collision entre les deux favoris des fans ferait probablement de grosses affaires pour l’UFC, alors Masvidal s’intéresse également à cette possibilité. Mais Masvidal n’est pas sûr que McGregor soit réel ou non. Comme le fait McGregor, il a tendance à appeler tout le monde dans la gamme de poids générale de lui. Mais Masvidal dit que si Conor veut vraiment cette fumée, il serait heureux d’obliger.

“Je voudrais ce combat parce que c’est un combat à gros budget”, a déclaré Masvidal à propos de son affrontement à McGregor. “C’est un mec qui est double champion de la division, il a des records impressionnants et il vient se battre. Donc, dans cet aspect, oui. Nous allons tous les deux vendre partout où nous nous battons, et il y aura de la violence. Mais si le mec ne veut pas se battre, je ne suis pas un tyran. Allez faire votre truc. S’il ne le veut pas, je ne leur en donne pas. Vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez pas vous battre, mais ne flirtez pas avec moi. Soit vous le voulez, soit vous ne le voulez pas. Laissez-moi le f * ck seul si vous ne le faites pas. ”

Bien sûr, Masvidal ne peut combattre qu’un seul homme à la fois, du moins de la façon dont les règles sont actuellement structurées. Mais donnez-lui son avis, le champion de BMF dit qu’il a choisi de défendre son titre contre McGregor contre Usman, car c’est un combat plus lucratif et intéressant pour lui. Masvidal a peu de bœuf avec Usman et quelqu’un sera toujours le champion des poids mi-moyens, mais un combat avec McGregor peut disparaître aussi vite que de la fumée dans le vent.

“Le combat Conor”, a déclaré Masvidal. “Nous irons chercher l’argent parce que le combat contre Conor ne sera pas là. Le “Qui?” Sera toujours là. Le hibou, peu importe comment ils l’appellent ces jours-ci. Ce combat sera toujours là. Quelqu’un aura toujours cette ceinture. Ce n’est donc pas un gros problème pour ces deux-là. »

Bien sûr, McGregor lui-même a également un certain nombre d’options à sa disposition, y compris un combat potentiel pour le titre léger s’il dépassait Donald Cerrone. Mais si c’est le cas, et McGregor choisit de ne pas poursuivre le temps Masvidal, “Gamebred” n’est pas très concerné. Qui qu’il affronte cette année, le champion BMF dit que 2019 n’était qu’un prélude à ce qui nous attend cette année.

“2019 a été une bonne année, mais cette année f * cking est terminée”, a déclaré Masvidal. «2020 va être meilleur. 2019 n’était qu’un aperçu de ce que je vais faire aux gens. Si vous voulez voir la violence, accordez le f * ck. “

Masvidal a l’air énorme.

Se sentir bien dans sa peau.

L’équipe promotionnelle de l’UFC sort les gros canons.

Du boeuf.

Mike Perry boit avec MJW.

J’ai juste l’impression que #KimboSlice battrait la baise de @MichaelJaiWhite et son ton dans la vidéo m’a vraiment dérangé. Il devrait me battre à poings nus dans mon jardin parce que j’aimerais apprendre cette «technique du film de prison» dont il parlait #PPV #Ou #Pour #Free ‍♂️

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 4 janvier 2020

Peut-être que si MP apprenait ma «Prison Movie Technique», il ne serait pas classé n ° 20? Je n’ai pas de temps pour les légendes du terrain de jeu Brother mais holla quand tu viens et peut-être aurai-je le temps de te faire une démo personnelle. Juste DM moi Bro. Ce n’est vraiment pas si difficile! https://t.co/kxKdE5BTzO

– Michael Jai White (@MichaelJaiWhite) 5 janvier 2020

Quel est votre rang de classe mondiale? Je suis la vraie affaire. Je sais cela. J’ai augmenté l’intensité de tout le sport dès que j’ai atteint la scène mondiale. Vous vous battez sur des terrains de jeux dans vos films. Combattez-moi dans un combat pro et laissez le monde regarder. L’arrière-cour de @danawhite. https://t.co/8CrmWsNURT

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 6 janvier 2020

La machine UFC n’apporte pas vraiment la chaleur à leur plus grande star.

Inversement, ce fan art est excellent.

Juan Archuleta (23-2) contre Henry Corrales (17-4); Bellator 238, 25 janvier.

Raymond Daniels (1-1) contre Jason King (8-5); Bellator 238, 25 janvier.

