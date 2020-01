Rapport du matin: Jorge Masvidal «quitte» le combat de Conor McGregor: «Je prendrais beaucoup plus de plaisir à démonter le visage d’Usman»

Que les jeux commencent.

Samedi soir, Conor McGregor a éliminé Donald Cerrone à l’UFC 246, se réaffirmant comme une entreprise en activité à l’UFC. La victoire a préparé McGregor pour un certain nombre d’autres combats potentiels, y compris un tir au titre léger contre le vainqueur de Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, ou un retour à la boxe pour un match revanche avec Floyd Mayweather. Mais le combat le plus probable pourrait être une bataille avec Jorge Masvidal qui est devenu célèbre l’année dernière avec un trio de victoires impressionnantes, notamment en remportant la première ceinture de champion “BMF”. Sauf qu’il n’y a qu’un seul problème: Masvidal n’est plus intéressé.

Masvidal était assis au bord de la cage pour l’UFC 246, arborant une tenue que McGregor lui-même portait avant son match de boxe avec Mayweather. Cette décision a peut-être eu un effet négatif sur Masvidal, mais comme lors de la conférence de presse d’après-combat, McGregor semblait beaucoup moins intéressé à affronter Masvidal qu’il ne l’avait semblé auparavant. Eh bien, ce n’est pas la peau du nez du champion de BMF, alors que Masvidal a déclaré à Ariel Helwani hier qu’il quittait un combat potentiel contre Conor.

“Il ne veut pas se battre, alors je n’en ai plus rien à foutre”, a déclaré Masvidal. «Je m’éloigne de ce combat. Ce mec ne voulait pas se battre. Je ne suis pas ici pour intimider. Je suppose que c’est la tête d’Usman. Il a scellé le sort d’Usman maintenant. »

Pour être clair, McGregor n’a pas dit qu’il ne voulait plus combattre Masvidal. En fait, McGregor a toujours dit qu’il serait prêt à combattre «Gamebred», mais il était clair que son enthousiasme pour le combat avait décliné, après l’UFC 246. Cependant, l’équipe de direction de Masvidal a suggéré une lutte pour le titre intermédiaire des poids mi-moyens entre les deux alors qu’il était actuellement champion. Kamaru Usman guérit. Ce type de carotte pourrait être ce qu’il faut pour attirer McGregor et si tel est le cas, Masvidal dit qu’il est pour cela, bien qu’à ce stade, il se penche toujours vers un véritable coup de titre de poids welter.

“Ce serait bien aussi, si Conor voulait le faire”, a déclaré Masvidal. «L’un de ces deux gars va devoir se débarrasser de moi. Je me penche en ce moment vers Usman, la façon dont il a parlé, la merde qu’il a dit, mais si Conor le veut, nous le ferons. Ce ne sera pas difficile de le faire, mais je ne vais pas m’asseoir ici et divertir des conneries et tout ça, vous savez? Je veux juste me débarrasser. “

Bien sûr, concurrencer McGregor aurait ses propres avantages, notamment sur le plan monétaire. Mais Masvidal dit que, toutes choses étant égales par ailleurs, il préfère se battre contre Usman parce qu’il n’aime pas personnellement le champion poids welter.

“Je fais un chèque de paie beaucoup plus grand avec Conor, mais si c’est du côté personnel, si toutes les pommes de terre et les tomates sont les mêmes, je prendrais beaucoup plus de plaisir à démonter le visage d’Usman que je ne le ferais avec Conor”, a expliqué Masvidal. «J’aurais une joie sincère en moi comme un gamin à Noël ouvrant de nombreux cadeaux si Usman était le mec que je devais baptiser.

«Il y a quelque chose sur son visage. Je n’aime pas ça, ça ne me convient pas. Je n’aime pas non plus son attitude. Ces petits commentaires de «qui?», Je fais ces 16 dernières années. Je suis le combattant de l’année, et je suis dans votre classe de poids f * cking et vous allez être aussi ringard et un petit troll et dire “qui?”

“Le mec n’a pas de personnalité. Il a 17 personnalités différentes de la merde, mais aucune n’est conçue pour la télévision. Je veux donc lui foutre le cul. »

Malheureusement pour Masvidal, après qu’Usman a remporté sa défense du titre des poids mi-moyens contre Colby Covington à l’UFC 245, “The Nigerian Nightmare” a commencé à chanter une mélodie similaire à McGregor, montrant moins d’intérêt pour une confrontation Masvidal et appelant Leon Edwards comme le gars qu’il pense être le plus méritant un tir au titre de 170 livres. Cela n’a fait qu’ajouter au désir de Masvidal de battre Usman.

“Il y a un système de classement et je suis classé dans le système”, a déclaré Masvidal. «Il veut combattre le gars qui est classé en dessous de moi qu’il a déjà battu. Il dit que c’est le combat le plus dur. Il ressemble à un enfer de politicien pour moi. Et je n’aime pas les politiciens. “

Malheureusement aussi pour Masvidal, Usman est actuellement mis à l’écart avec une blessure à la main, il peut donc rester coincé pendant un certain temps de toute façon. Mais quand il obtient enfin son coup de poids welter, il n’a pas mâché ses mots.

“Usman, espèce de putain de punk,” dit Masvidal. «Regarde-moi dans mes yeux Usman quand tu vois cette interview et sache que rien que la vérité vient de moi. Vous êtes f * cking mort. “

C’est le vrai combat à mener.

Je dois aussi pouvoir creuser ses organes génitaux et ainsi de suite. Tout gougeage doit être en jeu pour ce combat, sinon je ne le ferai pas. Toute ma formation a impliqué du gougeage.

– George Wallace (@MrGeorgeWallace) 19 janvier 2020

Kamaru Usman.

C’est vraiment triste et effrayant que nous vivions dans un monde où quelqu’un ne peut se réveiller qu’avec l’intention de nuire à quelqu’un d’autre. Celui qui a fait ce que vous avez fait samedi soir, sachez que KARMA nous rattrape tous.

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 20 janvier 2020

Pour tous les vrais fans qui savent ce qui se passe @GamebredFighter fait tout son possible pour éviter de prendre ce L @danawhite a parlé donc STFU et prenez ce cul en pleurant comme le compagnon que vous êtes et ensuite vous pouvez aller combattre Conor #OnceaBumalwaysaBum

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 20 janvier 2020

Déclaration.

Askren sur la perte de Maycee.

Le respect.

Johnny Walker chez TriStar.

Pour mon argent, la meilleure affiche de Boss Logic de loin.

Alex da Silva (21-2) contre. Tristan Connelly (14-6); UFC, 11 avril.

