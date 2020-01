Rapport du matin: Jorge Masvidal se bat avec Conor McGregor: “Je suis trop d’homme pour lui de toutes les manières possibles”

Ce week-end, le Super Bowl 54 se déroule à Miami. C’est l’un des plus grands événements sportifs de l’année, et il se déroule dans la ville natale du champion BMF récemment couronné, alors Rich Eisen a profité de l’occasion pour parler avec Masvidal lors d’une enregistrement en direct de son émission et cela n’a pas eu lieu. prenez longtemps pour que la conversation se tourne vers Conor McGregor et pourquoi il semble que Masvidal ne sera pas confronté à “Notorious” ensuite.

Masvidal cherche à se battre avec McGregor depuis l’année dernière, mais son attention sur Conor s’est vraiment intensifiée après avoir vaincu Nate Diaz pour remporter le titre BMF. En fait, compte tenu de ses druthers, il semble que Masvidal préférerait un combat avec McGregor à un coup de titre poids welter. Malheureusement, après sa victoire sur Donald Cerrone à l’UFC 246, McGregor semble moins intéressé par une bataille avec Masvidal et “Gamebred” a ses propres réflexions sur pourquoi.

“Vous ne pouvez pas me demander cela”, a déclaré Masvidal. “Tu dois demander à Conor que … Quand ils ont demandé [Dana White] pourquoi les combats ne se produisent pas, il l’a dit de la meilleure façon possible et il a dit que j’étais trop d’homme pour lui. Je suis trop homme pour lui. J’ai demandé à ce gars de me battre, tu sais? C’est ce que c’est.”

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer exactement ce que cela signifie, Masvidal a essentiellement dit qu’il était juste mieux que McGregor et pense que le combat ne se terminerait que dans un sens.

“Ma volonté, ma taille, ma détermination, se mêlent à je ne suis pas un lâcheur, je n’ai jamais tapé dans ma vie”, a déclaré Masvidal. “C’est un type de chien différent ici. Je suis trop d’homme pour lui dans tous les sens qu’on pourrait dire …

«Quand je vois Conor, je vois beaucoup de trous d’un point de vue technique. Si je suis entraîneur et que je conseille à mon athlète la meilleure façon de battre ce gars, je vois là de nombreux scénarios mathématiques. Je vois des X et des O, je vois la racine carrée de son visage fois mes phalanges, je vois toutes ces choses constamment … Non pas que son jeu ne soit pas bon parce que son jeu est génial mais quand je fais le calcul, et je vois le des chiffres dans ma tête et je fais le calcul, je me penche très lourdement vers moi. »

Et selon Masvidal, ce n’est pas seulement une posture publique. Le président de l’UFC, Dana White, a clairement déclaré qu’il voulait que McGregor reprenne le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, mais même au-delà, Masvidal dit que sa direction et McGregor ont été en contact et il est clair pour lui que l’équipe de McGregor le veut aussi.

“Notre direction a discuté et ce n’est pas dans leur avenir”, a déclaré Masvidal. “Ce n’est pas quelque chose qu’ils veulent … Et c’est bon pour lui. Allez faire votre truc. Retournez dans votre division. Faites ce que vous allez faire. Que vous gagniez ou perdiez, ça ne me regarde pas. Allez faire vos affaires mais à 170 ans, il n’y a qu’un seul shérif en ville. »

Eh bien, techniquement, il y en a deux. Masvidal est le détenteur du titre inaugural de BMF et concourt en tant que poids welter, mais Kamaru Usman est le véritable champion de 170 livres. Les deux champions semblent sur une trajectoire de collision pour cette année et Masvidal dit que si McGregor veut prendre une décision commerciale avant de lui faire face, il est heureux de ramasser une autre ceinture pour le trophée en attendant.

“Je ne dis pas [Conor]Est effrayé parce que quiconque fait cette marche, qui entre dans la cage, qui combat les champions de la façon dont il s’est battu, ce n’est pas qu’il a peur », a déclaré Masvidal. «Mais il sait que ce n’est pas un bon résultat. Pourquoi jouer? Il vient de gagner, allez chercher une autre victoire. S’amuser. Il l’a dit lui-même dans l’interview, il ne se sent pas à la hauteur, il n’est pas encore à la hauteur. Alors laissez-le se préparer. Pendant qu’il le fait, il y a ce gars qui dit qu’il a un championnat, je vais le prendre. Je vais prendre la ceinture de ce type. “

Usman a remporté le titre des poids welters l’an dernier avec une performance dominante sur Tyron Woodley à l’UFC 235. Il a ensuite défendu son titre contre l’ancien champion par intérim Colby Covington à l’UFC 245. Mais comme McGregor, après la victoire, Usman semblait plus intéressé par un combat avec Leon Edwards, un homme qu’il a déjà affronté, plutôt qu’une bagarre avec Masvidal, allant même jusqu’à suggérer qu’il ne sait pas «qui» est Masvidal. Mardi, Masvidal a rendu la pareille et a ensuite lancé un avertissement à The Owl.

“J’ai oublié son nom mais quel est son visage, Usman, il va se faire corps”, a déclaré Masvidal. «Je vais le dire maintenant, je vais embarrasser cette personne. Il est le champion des poids mi-moyens, mais il ne sera bientôt plus couronné. Qu’il profite de son moment maintenant qu’il a la ceinture. Il est au sommet de sa vie parce que d’ici, c’est une voie violente vers le bas. “

Adieu. Ex-champion de Strikeforce, le commentateur de Bellator, Josh Thomson, annonce sa retraite.

Buts. Manager: Conor McGregor est «sérieux» à propos de la poursuite du titre mondial de boxe.

Ironie. Ancien combattant du MMA, le justicier «Phoenix Jones» face à des accusations de drogue.

Tournoi. PFL présente une série de tournois d’une nuit pour augmenter la liste de 2020.

Du boeuf. Arnold Allen répond à la plainte de Nik Lentz pour gouge oculaire: «Il se battait si mal».

Chaque crochet de talon (en quelque sorte) dans l’histoire de l’UFC. Beaucoup de Paul Harris ici.

Jorge Masvidal discute de son adversaire le plus redouté.

Paulie garde ce boeuf vivant.

Dominick Reyes.

Champions tombés.

Eurobash. Entretiens avec Arnold Allen et Dricus Du Plessis.

UFC non filtré. Entretiens avec Andre Fili, Belal Muhammad et Angela Hill.

Adieu.

Merci de nous avoir dit que vous êtes tout, toujours massivement qualifié et super divertissant. Vous avez ouvert la voie et inspiré moi-même et des milliers de combattants à entrer dans la cage et à découvrir leur grandeur. Plus de dragons à tuer maintenant mon ami, tu as fait ton devoir

– Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 29 janvier 2020

Reviens.

Tout ce temps libre m’a fait réaliser que je suis vraiment né pour ce jeu!

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 28 janvier 2020

Affiche.

Se déplacer dans le monde.

Nouveau chapitre.

.Pour les gens qui se demandent ce qui s’est passé … eh bien, j’étais agent libre et j’ai pris une décision, j’adore @ufc et tout le personnel dans les coulisses qui font un travail incroyable, merci pour tout.

Nouveau chapitre @ares_fighting

– Nordine Taleb (@ TNT83MMA) 28 janvier 2020

Veut se battre.

Julian Marquez peut se battre à nouveau.

Élaboration de son précédent Tweet sur la vie dans une petite remorque.

Je suis bien payé. Bien sûr, je gagne 750 $ / 750 $, ce qui était mon dernier sac à main avant d’être signé. Je ne suis pas endetté. Je ne dois pas d’argent. Je choisis de vivre dans une caravane parce que je veux économiser autant que possible avant de prendre ma retraite et de passer à l’étape suivante. https://t.co/JBwMMaPZrI

– Jessy Jess (@missjessyjess) 28 janvier 2020

Personnellement, cela ne me dérange pas l’accord Reebok. Ne pas avoir à organiser des kits de combat ou à implorer des gens pour un parrainage financier. J’ai un kit de combat garanti en attente et un revenu garanti de Reebok. Je ne me plains pas https://t.co/MVkbCAvPEk

– Jessy Jess (@missjessyjess) 28 janvier 2020

USADA.

Relation amicale.

Mike Perry.

Une semaine après la pire perte de ma carrière, j’ai lutté contre un spartiate poids lourd. Ce poids plume sera écrasé sous le poids de ma bite. Baise les ennemis! Yo maman est une garce! https://t.co/s8m6d3e1Z2

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 28 janvier 2020

Nordine Taleb (15-7) contre Maarten Wouters (11-7); ARES, 3 avril.

John Moraga (19-7) contre Hector Sandoval (15-4); ARES, 3 avril.

