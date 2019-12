Rapport du matin: Jorge Masvidal sur la mâchoire cassée de Colby Covington: «Ce gars est un clown et il a obtenu ce qu'il méritait»

Aucun combattant n'a connu une meilleure année que Jorge Masvidal. Après des années de combat en tant que combattant talentueux de niveau intermédiaire, Masvidal a explosé en 2019, éliminant Darren Till et Ben Askren – ce dernier en cinq secondes, un record de l'UFC – avant d'arrêter Nate Diaz pour réclamer le titre BMF spécialement commandé à l'UFC 244. Ce faisant, Masvidal est passé de parent inconnu à l'une des plus grandes stars du sport, une sensation du jour au lendemain de 16 ans de fabrication.

Mais le grand 2019 de Masvidal ne s'est pas arrêté là. Pendant environ la moitié de l'année, Masvidal a commencé à renforcer son ancien ami et partenaire d'entraînement Colby Covington, et le week-end dernier, Masvidal a mis la cerise sur le dessus de son sundae 2019, regardant Covington se casser la mâchoire, puis arrêté par le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman à UFC 245. Pour Masvidal, c'était l'univers qui arrangeait les choses.

"Au début, ma première chose était juste de lui briser le visage mais ensuite mon entraîneur a dit:" Ça va probablement vous mettre en prison et vous ne pourrez pas vous battre et bla bla bla. " Laissez l'univers s'occuper de lui », a récemment déclaré Masvidal à Jim Rome. "Et ses mots exacts étaient:" Nous allons le mettre sur le ring et lui briser la mâchoire. "Quelqu'un m'a battu à cela mais sa mâchoire est cassée."

Pendant des années, Masvidal et Covington étaient amis et partenaires d'entraînement. Mais alors que les deux hommes atteignaient le sommet de la division, l'animosité a commencé à bouillir avec Covington, tirant à plusieurs reprises des tirs voilés sur son ami en public tout en essayant de se positionner pour un tir au titre. En fin de compte, l'amitié s'est rompue, mettant en place une énorme rancune potentiellement énorme entre les deux. Pour le moment, le match de rancune devra attendre, mais l'animosité ne va nulle part. Masvidal a continué en disant que Covington méritait ce qui lui était arrivé.

"Je n'aime pas être critique envers les êtres humains parce que j'en suis un et je suis loin d'être parfait, mais je ne suis tout simplement pas avec tout cela, toute votre carrière est basée sur la montée en puissance des gens", a déclaré Masvidal. . "Par exemple, si je viens dans votre émission et que je dis juste un tas de trucs controversés pour que les gens parlent de moi, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais les gens le font tout le temps et il est le numéro un des affiches pour ça. Il veut toujours obtenir une réaction des gens.

"Maintenant, cet individu, quand les gens essaient d'obtenir une réaction de sa part, il rapporte des gens sur Instagram! Il a retiré les commentaires pour que vous ne puissiez pas les commenter, puis il signale sur Instagram les personnes qui le commentaient. Il disait à quel point ils sont négatifs envers lui et tout ça. C'est un gars qui appelle les gens vierges, appelle les gens nerds et dit qu'ils vivent dans les sous-sols, les marques, les flocons de neige de leurs parents, se moquant des Brésiliens. Ce pays, ce n’est pas comme si c’était un pays riche et il se porte bien. Ils ont beaucoup de pauvreté là-bas. Ils ont beaucoup de gens qui prennent à cœur ce qu'il dit et il ne donne pas un f * ck volant. Et il fait tout cela pour un like sur Facebook, pour un chèque de règlement pour les trois, quatre, cinq PPV avec lesquels il est monté. Ce gars est un clown et il a obtenu ce qu'il méritait. "

Pour l'instant, Covington, qui a attribué la perte à un mauvais arbitrage, devra rester sur la touche et attendre que les choses se terminent pendant que Masvidal tente de maintenir son élan jusqu'en 2020. Masvidal a été jeté comme un adversaire possible pour le titre poids welter d'Usman, mais pour lui, la ceinture est accessoire. À l'heure actuelle, il est la star la plus chaude du sport et il veut en tirer le meilleur parti possible.

«Mon voyage a été long. 16 ans. Je veux être généreusement récompensé », a déclaré Masvidal. "Une grande partie de ces 16 années, il y a eu beaucoup d'instabilité parce que l'argent n'arrivait pas, les chèques de paie ne venaient pas. Cela ne me dérangerait pas de mettre en place cet avenir pour mes petits-enfants, donc le combat qui peut les plus gros zéros qui y sont attachés, c'est le combat que nous allons mener. »

Et malgré le fait qu'Usman ait le titre, le plus grand combat pour Masvidal reste une défense potentielle du titre BMF contre Conor McGregor. McGregor devrait affronter Donald Cerrone à l'UFC 246 en janvier et après, si McGregor gagne, Masvidal dit que c'est un combat qui l'intéresse définitivement. Et si cela devait arriver, Masvidal promet de fermer un combattant impétueux et franc, comme lui a fait avec Ben Askren.

"Il est fondu", a conclu Masvidal. «Ce que le monde recherche, c'est qu'il souffre et se fasse châtier pour certaines des choses qu'il a faites en public. Tout le monde va se sentir désolé pour lui après le combat, je peux vous en dire beaucoup. Ils lui pardonneront tous après le combat. Ces baptêmes vont être un petit plus pour M. Conor. »

125. Henry Cejudo abandonne la ceinture de poids mouche UFC, Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo prêt pour le titre vacant. Tondu

Chuté. Des accusations ont été portées contre un complice présumé dans l'affaire Aniah Blanchard.

Chirurgie. Alexander Volkanovski sera opéré d'une fracture de la main après sa victoire au titre de l'UFC 245.

Procès. Max Holloway travaille sur un éventuel procès pour des problèmes de santé qui ont conduit au retrait de l'UFC 226.

Confus. Alistair Overeem déclare une victoire sur Jairzinho Rozenstruik, se dit "à nouveau joli" après une blessure aux lèvres.

Pas d'intérêt. Petr Yan n’a aucun intérêt immédiat à combattre Cody Garbrandt: «Il est un chiot – il aboie, mais ne mord pas».

UFC Busan pèse.

Anatomie de Kamaru Usman contre Colby Covington.

Wonderboy aborde la querelle de brassage entre lui et Conor par-dessus la ceinture NMF.

10 combats qui ont enragé Dana White.

Weili Zhang apprend l'anglais. Ça va plutôt bien.

Déclaration de Cejudo.

Brûlure de maladie.

Nate.

Champ champion.

Derrick Lewis bat l'enfer d'un mec.

Il semble que le Sugar Show sera de retour l'année prochaine.

Le Reem.

C'est bien sûr quelque chose.

Joseph Benavidez (28-5) contre Deiveson Figueiredo (17-1); UFC Norfolk, 29 février.

Mickey Gall (6-2) contre Alex Oliveira (20-8-1); UFC Norfolk, 29 février.

Felicia Spencer (7-1) contre Zarah Fairn dos Santos (6-3); UFC Norfolk, 29 février.

Robert Whittaker (20-5) contre Jared Cannonier (13-4); UFC 248, 7 mars.

Paul Craig (12-4-1) contre Ryan Spann (17-5); UFC Londres, 21 mars.

Merci d'avoir lu, profitez des combats et rendez-vous tous lundi.

Sondage

Qui gagne ce week-end?























60%

Zombie coréen

(12 votes)













40%

Frankie Edgar

(8 voix)















20 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le rapport du matin, appuyez sur @JedKMeshew sur Twitter et faites-le lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting, et aimez-nous sur Facebook.