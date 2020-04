Rapport du matin: Justin Gaethje à propos de la fin de la saga Khabib Nurmagomedov-Tony Ferguson: “Je vais être très heureux de foutre le cap royalement”

Les dernières semaines ont été un voyage pour Justin Gaethje. Tout d’abord, lorsque le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov a été contraint de quitter l’UFC 249 en raison de complications de voyage causées par le coronavirus, Gaethje a été appelé à remplacer le champion avec un préavis de quelques semaines pour un combat de titre intérimaire contre Tony Ferguson. Puis, malgré tous les efforts de l’UFC pour continuer avec la carte de combat dans une pandémie mondiale, des têtes plus froides ont finalement prévalu et l’UFC 249 a été reporté, laissant Gaethje à nouveau sans combat. Cela a également été de courte durée, car quelques jours plus tard, le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que l’UFC ouvrirait à nouveau les choses le 9 mai et que la lutte pour le titre des poids légers était de retour. C’est une situation que Gaethje admet a été difficile à gérer, mais maintenant avec son tir sur un titre de l’UFC dans le collimateur, “The Highlight” se concentre sur l’optimisme.

“Sur le plan émotionnel, en tant que combattant, il est très difficile à gérer car il est difficile de l’allumer et de l’éteindre”, a déclaré Gaethje à ESPN récemment. «J’ai donc été vraiment pris dans une situation étrange. Je suis content que ce ne soit que trois ou quatre jours après l’avoir annulé que l’annonce l’a annoncé à nouveau. . . C’était dur. J’ai en quelque sorte définitivement laissé tomber mon pied pendant trois jours, mais finalement cela m’a aidé parce que quand j’ai reçu l’appel, je suis allé quatorze jours d’affilée. Je n’ai pas pris de jour de congé, donc je me sentais vraiment abattu. Ces trois jours m’ont vraiment aidé. En fin de compte, je ne vais pas avoir mon camp d’entraînement, mais je vais avoir plus de temps, donc je dois en être reconnaissant. “

Ce n’était pas seulement l’incertitude du combat qui était difficile pour Gaethje. Le quatrième concurrent léger a déclaré que l’UFC n’avait pas facilité les choses, qui n’a pas réussi à communiquer efficacement avec lui tout au long du processus. Gaethje a révélé qu’au lieu d’entendre l’annulation des combats ou d’être consulté sur le transfert de la carte au 9 mai, les deux fois, il l’a découvert sur Internet, et l’UFC a simplement supposé qu’il serait d’accord.

“De la même manière que j’ai découvert que c’était éteint: sur Internet”, a déclaré Gaethje lorsqu’on lui a demandé comment il avait été informé de la carte du 9 mai. «J’ai vu que Dana avait dit qu’il avait cette carte le 9 mai et que j’étais l’événement principal et je me disais:« Qu’est-ce que c’est?! »Pour être honnête, j’étais un peu contrarié parce que j’ai toujours dit Je ne veux pas les combattre dans des camps d’entraînement courts et je ne leur en veux pas, mais ils pensaient que parce que j’allais me battre le 18 avril, je le ferais le 9 mai, mais ce sont des circonstances totalement différentes pour moi. Je n’étais donc pas vraiment content, mais vous revenez à la planche à dessin et le risque contre la récompense, pour un titre mondial que vous pouvez combattre avec un préavis d’un jour. ”

Pour être clair cependant, Gaethje ne croit pas réellement qu’il se battra pour un titre mondial le 9 mai, il pense qu’il se battra pour un tir au titre mondial. Même si les champions par intérim de l’UFC sont considérés comme des champions, Gaethje lui-même ne met pas beaucoup de stock dans les titres, le considérant comme un espace réservé pour où il a l’intention d’aller: le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov.

“Quand ils enrouleront cette ceinture autour de moi, ce ne sera pas une destination, ce sera une carte, une carte vers le haut”, a déclaré Gaethje. “C’est comme ça que je le vois. Ce sera bien d’avoir une ceinture enroulée autour de vous mais pour moi ce ne sera pas pareil. Cela ne veut jamais dire que je suis champion du monde à l’UFC. Mais oui, absolument, quand j’ai battu Tony, je me bats contre Khabib ensuite. C’est pour ça que je suis ici. J’essaie d’être le meilleur au monde. Et quand je le combat, je veux qu’il essaie de me tuer parce que je ne le respecterai pas s’il ne le fait pas. “

Gaethje veut un combat contre Nurmagomedov depuis un certain temps, se considérant comme l’un des affrontements de style les plus difficiles de la division pour le champion invaincu. Et s’il bat Ferguson le 9 mai, il sera essentiellement assuré de ce combat plus tard cette année. Mais si Gaethje bat Tony Ferguson le 9 mai, il pourrait faire plus que cela, il pourrait également mettre fin à la longue et sordide saga d’un combat Khabib contre Ferguson, qui a tourmenté le monde du MMA pendant des années. Khabib vs Tony a maintenant été réservé cinq fois et n’a pas encore abouti, et si Gaethje bat Ferguson lors de leur prochain combat et des ruines qui se battent pour toujours, eh bien, il ne perdra pas de sommeil.

«En tant que fan, je veux voir ce combat autant que quiconque, a déclaré Gaethje. «Mais pour mettre de la nourriture sur ma table. . . Je m’en fiche vraiment. Je me sentirai un peu mal parce que je sais à quel point les gens le veulent mais pour moi d’agir comme ça me dérangera, ce serait un mensonge. Je serai très heureux de gâcher royalement ça. ”

Merci.

Merci à tous ceux qui ont manifesté leur soutien et qui ont tendu la main. Je suis guéri à 100% et prêt à reprendre le travail. J’ai hâte de retourner dans cette cage. J’espère que tout le monde va bien – Lyman Good (@lymangoodmma) 21 avril 2020

Tout le monde démange tellement.

Dan Hooker saute vraiment dans ce boeuf.

Cejudo.

Izzy.

Il semble que Gilbert Burns ait cessé d’appeler Woodley.

BJM sur le classement des différentes classes de poids.

Je peux honnêtement dire que cela n’a jamais eu d’importance pour moi, mais je dirai que je crois qu’il est généralement plus difficile d’arbitrer 125-155. Les combattants sont juste beaucoup plus rapides et réussissent des techniques plus folles https://t.co/OqlqIBWkk6 – Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 23 avril 2020

Étrange à regarder en arrière.

Repérez le mensonge.

Vous pouvez maintenant vous déplacer comme Dominick Cruz.

N / A.

Citation inutilisée de Gaethje: «À l’époque, quand quelqu’un a fait une descente dans votre village, vous n’avez pas demandé de pause et de demander du temps. Vous deviez partir, vous deviez vous battre et vous deviez protéger votre famille. En ce moment, je protège tout ce pour quoi j’ai travaillé, 27 ans de dur labeur. Vous pouvez me le prendre, mais je vous promets que vous allez traverser l’enfer. “

Justin Gaethje est l’homme.

Merci d’avoir lu et à demain.

