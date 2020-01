Rapport du matin: Justin Gaethje pense que Conor McGregor pourrait être plus disposé à le combattre après sa victoire à l’UFC 246

Ce week-end à l’UFC 246, Conor McGregor est revenu à l’UFC après une mise à pied de 15 mois et a impressionné, éliminant Donald Cerrone en seulement 40 secondes. À la suite de l’événement, McGregor est maintenant à égalité avec d’éventuels adversaires. Le président de l’UFC, Dana White, est catégorique: McGregor doit reprendre Khabib Nurmagomedov ensuite, le champion de BMF Jorge Masvidal était assis au bord de la cage pour l’événement dans son meilleur costume McGregor essayant de stimuler l’ancien champion, et même Floyd Mayweather Jr. est entré dans l’action, taquiner un match revanche de boxe entre les deux.

Mais il y a un homme qui a été négligé dans cette conversation, l’homme qui aurait le plus de sens pour McGregor d’un point de vue sportif, et cet homme pense que, après samedi soir, il a une meilleure chance de se battre avec “Notorious” “.

S’exprimant récemment avec le podcast Punchlines, Justin Gaethje, quatrième concurrent léger, a suggéré que maintenant que McGregor avait remporté une victoire, et ce de manière emphatique, il serait plus disposé à accepter de se battre avec lui.

“En fin de compte, ce mec prend ses propres décisions, et je pense qu’il a plus confiance maintenant”, a déclaré Gaethje. «Il avait besoin d’une victoire. Alors oui, je pense qu’il va me battre maintenant. “

À l’approche de l’UFC 246, Gaethje était moins que satisfait de la façon dont les choses se déroulaient dans la division des poids légers, en particulier avec McGregor essentiellement garanti un tir au titre malgré son face à un homme qui avait été éliminé lors de ses deux combats précédents, et en particulier comme Gaethje lui-même assommé Cerrone dans le dernier combat de Cowboy avant l’UFC 246. Cela étant dit, Gaethje comprend également la fin des affaires et même s’il serait moins enthousiasmé par McGregor obtenant un titre tiré d’une seule victoire, “The Highlight” également reconnaît que son cas pour un tir au titre n’est pas à l’épreuve des balles étant donné qu’il n’a remporté que trois combats d’affilée.

“Je ne suis pas nécessairement négligé”, a déclaré Gaethje. “Je suis dans la conversation. J’ai perdu deux fois il n’y a pas si longtemps, et malheureusement, cela m’a fait reculer et cela permet à ces gens d’avoir un argument ou une cause en ce qui concerne l’argument ou la situation. . . Donc, ça craint de rivaliser aussi fort que moi et d’y mettre autant que moi et peut-être de faire en sorte que la situation me fasse passer pour de l’argent ou de la politique. Mais à la fin de la journée, si vous continuez à gagner, je vais me battre à nouveau et si je gagne, si je frappe à nouveau quelqu’un, il ne pourra pas me refuser. “

Gaethje a peut-être plus raison que lui-même. S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN lundi, l’entraîneur-chef de McGregor, John Kavanagh, a déclaré qu’il aimerait voir McGregor face à face “Justin Gaethje à 170 ans. Ce serait ma préférence personnelle.”

Les souhaits de Kavanagh ont déjà été ignorés, à savoir son désir de se battre pour la trilogie avec Nate Diaz, mais c’est certainement un signe fort pour Gaethje qu’une des figures les plus influentes du camp de McGregor aimerait voir ce combat. Cela étant dit, Gaethje est également conscient que lorsque Conor McGregor est impliqué, le matchmaking ne se limite pas à être un combattant d’élite, il faut avoir un tirage supplémentaire. Masvidal est une star et est allé à l’UFC 246 pour vendre le combat, Khabib et McGregor ont l’une des rivalités les plus amères de l’histoire du sport, et même quelqu’un comme Kamaru Usman a une ceinture pour McGregor à convoiter. En fin de compte, sans quelque chose comme ça et en choisissant de ne pas s’asseoir au bord de la cage à l’UFC 246 et d’essayer de semer le trouble, Gaethje admet qu’il a peut-être coûté cher.

“Pour être une superstar, vous devez gagner et vous devez avoir quelque chose de spécial”, a déclaré Gaethje. “Pour moi, j’espère que le fait de mettre les gens hors de combat est quelque chose de spécial parce que je ne peux pas me vendre, en soi, et devenir une personne différente devant la caméra et une autre personne hors caméra …

«En fin de compte, je pense que cela pourrait me blesser à long terme, ne voulant tout simplement pas emprunter cette voie. J’aurais pu être là [at UFC 246]. J’aurais pu être au premier rang. J’aurais pu faire une scène, mais je ne sais pas. Et peut-être que je vais rater une occasion parce que je n’étais pas là. “

Bonne chance.

Darren Till est génial.

Je n’ai peur d’aucun putain d’homme sur cette planète !!!

– Darren Till (@ darrentill2) 21 janvier 2020

Rumble taquiner un retour?

Bud taquine un crossover.

Observateur intéressé.

David Branch est ÉNORME.

Je ne suis pas fou, tu es fou.

Nous avons besoin d’un spin off du vieux show bully beatdown pour revenir et appeler internet troll beatdown. Tirez sur tous les trolls Internet et faites-leur répondre à se cacher derrière un clavier. pic.twitter.com/dEB74Huipk

– Rashad Coulter UFC (@rashad_coulter) 21 janvier 2020

N / A.

Merci d'avoir lu et à demain.

