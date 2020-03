Rapport du matin: Kevin Lee sur les combats ce week-end malgré les inquiétudes concernant le coronavirus: «Avec l’arrêt de la NBA, ce sera l’un des combats les plus regardés de tous les temps»

Le plus vieil adage dans le divertissement est que “The Show Must Go On”, et malgré les inquiétudes croissantes entourant la propagation du coronavirus, l’un des principaux combattants de l’événement pour la carte UFC Brasilia de ce week-end, est fermement d’accord.

Samedi au gymnase Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, Kevin Lee devrait affronter Charles Oliveira dans un affrontement léger très attendu. Cependant, cette semaine a été tumultueuse pour les événements sportifs car la propagation rapide du coronavirus a conduit à un certain nombre de réponses des associations sportives et des gouvernements destinés à freiner la pandémie mondiale. La semaine dernière, la NBA a suspendu sa saison, tout comme la LNH, la NCAA a annulé les tournois de basket-ball et de lutte, New York a déclaré l’état d’urgence et a interdit les grands rassemblements, et bien sûr, le gouverneur de Brasilia a publié un décret suspendre des événements sportifs.

Bien que tout cela se soit produit, l’UFC est resté sensiblement silencieux sur la façon dont les choses allaient se dérouler ce week-end, et dans ce silence, Kevin Lee a pris la décision de plaider pour que le spectacle se poursuive, même si cela signifiait se battre dans une arène vide.

Je suis bon pour me battre dans une arène vide. Ne paniquons pas trop, battons-nous, divertissons les gens coincés à la maison. #UFCBrasilia

– Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) 12 mars 2020

Luttons pour da people-Yoel Romero

– Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) 12 mars 2020

En fin de compte, Lee a réalisé son souhait. Jeudi, Dana White a finalement annoncé les plans de l’UFC pour un certain nombre de combats à venir potentiellement affectés par le coronavirus, déclarant que l’UFC Brasilia se déroulerait à huis clos avec uniquement du personnel de service autorisé dans l’arène. Et pour Lee, cela fonctionne très bien. En fait, “The MoTown Phenom” reste positif et choisit de regarder la doublure argentée de tout le scénario.

“Je pense que le combat devrait continuer”, a déclaré Lee à Ariel Helwani. «Il est important de montrer que nous n’allons pas arrêter de vivre. Si c’est devant des sièges vides, c’est cool avec moi, ça rend honnêtement le combat plus grand. Surtout avec l’arrêt de la NBA, ce sera l’un des combats les plus regardés de tous les temps. Ça va être comme les jours d’arts martiaux de la vieille école, tu vas juste entendre les coups de poing et les coups de pied, et quand je frapperai Oliveira, le monde entier le ressentira. “

Cela pourrait certainement être vrai. Avec de nombreuses personnes choisissant de s’auto-mettre en quarantaine et la plupart des sports majeurs ayant suspendu la compétition, l’UFC peut avoir un monopole sur le contenu sportif au cours du week-end. Que cela vaille le risque de continuer à permettre aux combattants de s’entraîner, de réduire leur poids et de concourir est une tout autre chose. Le nombre de cas confirmés de nouveau coronavirus au Brésil a doublé au cours des dernières 24 heures et continuer à organiser des événements sportifs augmente certainement le potentiel de propagation du virus.

Là encore, le spectacle doit continuer.

Peu importe où en est le combat, nous allons toujours jouer et mettre du plaisir pour les fans coincés à la maison. Heureux que @ufc ait trouvé un moyen d’y parvenir à l’UFC Apex. L’une des installations sportives les plus modernes. Allons #areyounotentertained

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 13 mars 2020

ACTUALITÉS: J’ai décidé de transformer tous les événements de ONE Championship en événements à huis clos, sans audience, avec effet immédiat. Sans exception, la sécurité de nos fans, athlètes, personnel, partenaires et du public est la plus haute priorité pour ONE Championship. https://t.co/piL5ITQ5WE

– Chatri Sityodtong (@yodchatri) 12 mars 2020

Les écoles d’Albuquerque sont fermées pour les trois prochaines semaines, je ne peux pas m’empêcher de sympathiser pour tous les parents isolés complètement perdus sur ce qu’il faut faire. pas d’école, pas de garderie et probablement pas de travail bientôt. Cette merde fait peur

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

En essayant de trouver des moyens d’aider certains de ces parents à Albuquerque, n’hésitez pas à envoyer des suggestions.

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 mars 2020

Je me demande si tous les gars de la sauce sont affectés par le virus corona. Comme les prix de l’offre et de la demande sont-ils hors des graphiques en ce moment? L’envoi doit être difficile, tout se verrouille lentement …

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 13 mars 2020

Je voudrais juste donner un petit cri @usantidoping. Ils m’envoient des SMS à peu près tous les jours, ce qui est plus que n’importe lequel de mes autres amis, et en plus de cela, ils passent même de temps en temps pour des visites surprises pour me faire sentir spécial☺️☺️ # gâté #bffs ‍♂️ pic. twitter.com/gNtaEBmp24

– Chase Hooper (@chase_hooper) 13 mars 2020

