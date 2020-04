Rapport du matin: Khabib Nurmagomedov répond au dernier discours de Conor McGregor: «C’est faux. Pour moi, c’est faux. »

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, était coincé en Russie et probablement incapable de participer à l’UFC 249, où il devait défendre son titre contre le concurrent n ° 1 Tony Ferguson. Cette révélation a fait naître un nid de frelons de haineux et de contrariants, disant que Khabib évitait un combat avec Ferguson, de sorte que le champion des poids légers ressentait le besoin de répondre. Mais cette réponse a fini par alimenter davantage les critiques, dont le principal rival de Nurmagomedov, l’ancien champion des deux divisions Conor McGregor.

McGregor, qui a récemment utilisé avidement son profil élevé pour aider les masses à suivre les protocoles médicaux suggérés en réponse à la pandémie de COVID-19, a pris un certain temps pour peser sur la décision apparente de Nurmagomedov de s’abstenir de participer à l’UFC 249. à la suite du coronavirus. Mais dans une tournure qui n’est pas le moins du monde choquante, au lieu de louer Nurmagomedov, McGregor a tiré sur le champion en disant qu’il était en forme pour se battre en ce moment et que Khabib “ s’est précipité des États-Unis à la maison ”. Bien sûr, cela a suscité une réponse de Nurmagomedov qui a renvoyé immédiatement McGregor pour son hypocrisie.

“Je ne comprends pas”, a déclaré Khabib à ESPN. “Ce mec [Conor] parle de lui en bonne forme mais quand je l’écrase la dernière fois, il me dit: “Mon pied est à blâmer” ou quelque chose comme ça. “Ce n’était pas ma bonne forme.” Comment est-il en ce moment bonne forme? Comment pouvons-nous parler de forme quand je lui fracasse le visage et qu’il tape? Il a dit “C’était ma mauvaise forme, j’étais sans forme, bla, bla, bla” Maintenant, nous parlons de “Je suis en bonne forme, je peux entrer.”

“D’accord, il y a quelques jours, il a envoyé un message:” Hé les gens, prenez soin de votre famille, s’il vous plaît, soyez en sécurité, restez à la maison, le gouvernement nous demande de rester à la maison. “Maintenant, il parle:” Je suis en forme, bla, bla, bof, quelqu’un doit se battre, quelqu’un doit voler. “C’est faux. Pour moi, c’est faux. J’étais toujours réel. Peut-être que quelqu’un aime, peut-être que quelqu’un n’aime pas, ce n’est pas mon travail. Mais j’ai toujours été réel, mais ce mec est faux. De quoi tu parles, tu parles de sa forme? Il va sur une île et reste chez lui toute la journée, effrayé par ce coronavirus mais il n’en parle pas. Il juge quelqu’un: «Il doit voler ici, il doit y aller, il doit se battre.»

McGregor et Nurmagomedov ont une longue histoire de coups de feu l’un contre l’autre et malgré le fait qu’ils se soient déjà battus, leur querelle n’est pas moins puissante qu’elle ne l’était auparavant. Même l’année dernière, l’UFC a été forcée d’intervenir lorsqu’un conflit sur les réseaux sociaux entre les deux est devenu dangereusement laid. Et bien sûr, il doit rester dans la peau de McGregor que Khabib a non seulement gagné son combat à l’UFC 229, mais l’a dominé.

“Que s’est-il passé le 6 octobre 2018?” Demanda Khabib. “Quand vous avez un camp d’entraînement de six mois avant le combat, vous faites tout ce que vous pouvez et vous entrez dans la cage, vous parlez beaucoup de mauvaises choses avant le combat, six mois vous vous entraînez très dur, et vous entrez dans la cage et taper comme du poulet. Qu’est-ce que tu racontes?”

«Quand je serai ici, Tony est maximum par intérim. Conor sera toujours numéro deux. Toujours. Ça va toujours être le numéro deux. Il ne peut jamais rien faire avec moi. À l’intérieur de la cage, il est nul. Quand nous nous battons, qu’a-t-il fait? Il a fait zéro. Tout le monde parle de son standup, je lui donne tout le tour, je reste avec lui tout le temps. »

Nurmagomedov n’a pas officiellement exclu la compétition le 18 avril, mais à ce stade, cela semble incroyablement improbable. Et avec le mois sacré du Ramadan qui commence bientôt, cela signifie que l’UFC ne sera pas en mesure de relouer ce combat rapidement. Nurmagomedov a suggéré qu’il serait prêt à participer à nouveau à la compétition en août, si la pandémie le permet, et il espère que Tony Ferguson sera toujours son adversaire à ce moment-là.

“Bien sûr, quand je reviendrai, Tony sera toujours, toujours là”, a déclaré Khabib. “Et je crois vraiment que nous allons nous battre. Je le veux vraiment. Ceci est mon combat de rêve. Je veux montrer aux gens que je suis à un niveau différent. Mon jeu au sol, mon jeu de frappe, mon timing, ma lutte, mon contrôle absolu, mon esprit, mon QI de combat, je suis à un niveau différent. »

Mais ce n’est peut-être pas le cas. Il semblerait que Ferguson se soit vu proposer au moins un autre adversaire pour l’UFC 249 et, s’il prend le combat, pourrait compromettre son tir au titre contre Nurmagomedov, d’autant plus que l’UFC fait ouvertement pression pour que Nurmagomedov reprenne McGregor. Compte tenu de tout cela, et du fait qu’il préférerait ne pas attendre, le champion des poids légers avait une dernière offre pour résoudre toute cette situation: nommer un lieu réel pour le combat.

“Mon conseil, envoyez-moi un emplacement”, a conclu Khabib. «Je suis en bonne forme. N’importe quand, n’importe où, avec n’importe qui. Je suis le meilleur poids léger au monde en ce moment. Je suis un champion invaincu et incontesté. Je sais que ces gars-là n’aiment pas entendre ça. Hé, rappelez-vous, je suis le champion incontesté et invaincu des poids légers de l’UFC – l’un des plus grands combattants de tous les temps. Je ne veux pas dire le plus grand, l’un des plus grands. Ne perdez jamais le combat. Et maintenant, les gens veulent me dire quelque chose? Je sais pourquoi, car ils ne peuvent pas réussir comme moi. . . Quand je serai ici, ces gars seront toujours n ° 2. ”

