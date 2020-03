Rapport du matin: Khabib Nurmagomedov s’est retrouvé coincé en Russie, dit que l’UFC cherche à poursuivre l’UFC 249 «avec ou sans moi»

Pendant des semaines, le président de l’UFC, Dana White, a insisté pour que l’UFC 249 et le combat pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se déroulent comme prévu. Mais maintenant, cela semble de moins en moins probable.

Dans un récent Instagram Live, le champion des poids légers de l’UFC a révélé qu’il était actuellement bloqué au Daghestan. Nurmagomedov s’était entraîné aux États-Unis, mais il est rentré chez lui lorsque l’UFC lui a dit que le combat n’aurait pas lieu aux États-Unis. Maintenant, Khabib est de retour en Russie et n’a pas pu s’envoler en raison d’une interdiction de voyager instituée par son pays d’origine.

“Nous nous entraînions dans l’AKA sans aucune information concernant le combat, où et comment cela allait se produire”, a déclaré Nurmagomedov (avec l’aimable autorisation de RT Sport). “Ensuite, l’UFC nous a dit que le combat à 100% n’a pas lieu aux États-Unis. Et ils ont dit à 99% que cela se produirait aux Émirats, à Abu Dhabi.

«Après avoir parlé à l’UFC, nous avons décidé de nous envoler vers les Émirats un mois avant le combat. Je ne me souviens pas de la date exacte, c’était le 19 ou le 20, je vais devoir vérifier. Mais lorsque nous avons atterri aux Émirats, nous avons appris qu’ils allaient fermer les frontières. Et personne ne pourra partir ni s’envoler, à l’exception des résidents. Nous avons donc dû rentrer en Russie.

«Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et me prépare tous les jours. Bien que je ne sache pas à quoi je me prépare. Parce qu’après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées. Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats, partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine. »

La pandémie de coronavirus a déjà forcé l’UFC à reporter trois cartes de combat, mais Dana White a essayé de déplacer des montagnes pour s’assurer que l’UFC 249 a lieu. Maintenant, il y a encore une autre montagne à déplacer pour que Blanc réussisse. Ou, selon Khabib, la série pourrait se poursuivre sans lui.

«Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi. OK, allez-y », a déclaré Khabib. «Tout le monde devrait suivre les lois. Je ne suis pas contre, je sais que les combattants doivent nourrir leur famille et payer leurs factures. Je sais à quel point c’est difficile pour le combattant. A moins qu’ils ne se battent, ils ne reçoivent pas d’argent.

«J’entends même qu’ils cherchent un adversaire pour Tony, car il est aux États-Unis et je suis ici en Russie. Mais je ne suis pas ici de mon propre gré. L’UFC m’a dit que ce combat à 100% n’a pas lieu aux États-Unis, et même s’il ne se produit pas aux Émirats, il se produira de ce côté-ci de l’Atlantique. Nous avons discuté de tout avec l’UFC. À ce moment-là, j’avais déjà passé 5 semaines à m’entraîner dur dans l’AKA.

“Maintenant, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il est vraiment difficile de s’entraîner et de réduire votre poids lorsque le monde entier est verrouillé et que vous ne savez pas à quoi vous vous préparez. Mais ce n’est pas la première fois que je rencontre des obstacles dans ma carrière. »

Si cela signale le glas de la mort pour le combat de championnat léger à l’UFC 249, ce serait la cinquième fois qu’un combat entre Khabib et Tony échoue. Mais Ferguson espère clairement que ce ne sera pas le cas. L’ancien champion intérimaire des poids légers a répondu que Khabib était en Russie via Twitter.

Nous verrons si Dana peut retirer un lapin de son chapeau sur celui-ci.

Le travail d’équipe est à l’origine d’un travail de rêves. Je sais qu’être à l’intérieur peut rendre fou comme vouloir casser votre manette. Continuons le bon combat. Restez à la maison, soyez en sécurité. pic.twitter.com/qfp7U9mMTt

– Max Holloway (@BlessedMMA) 29 mars 2020

Pour de vrai.

Un CV impressionnant.

Je m’appelle Henry Cejudo, également connu sous le nom de Triple C. – Le plus jeune champion olympique des États-Unis dans l’histoire de la lutte en 2008 * • Deux fois champion du monde UFC (simultané) • Le plus jeune intronisé au Temple de la renommée de l’histoire de la lutte aux États-Unis. • Détenteur du record du monde Guinness pic.twitter.com/ToCHxlmOwX

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 30 mars 2020

Ce verrouillage laisse vraiment aux combattants beaucoup de temps.

Tiger King.

Dana se fait des amis.

Ed Ruth avec le bo.

N / A.

Il est temps de l’accepter: Dieu ne veut pas que nous ayons Khabib contre Tony.

Merci d’avoir lu et à demain.

