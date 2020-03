Rapport du matin: l’entraîneur Owen Roddy suggère que Conor McGregor pourrait affronter Justin Gaethje en juillet

Au cours des dernières semaines, le coronavirus a plongé le monde du sport dans le chaos, pratiquement tous les grands sports de la planète annulant des saisons ou suspendant des événements. Même l’UFC a finalement cédé la place à la pandémie mondiale, reportant ses trois prochains événements dans un effort pour arrêter la propagation du virus mortel, mais insistant sur le fait que l’UFC 249 à la mi-avril aurait toujours lieu, même si cela devait se produire dans des conditions très difficiles. circonstances différentes. Compte tenu de l’évolution rapide du paysage de la pandémie de COVID-19, même cette promesse de Dana White commence à sembler ambitieuse et le monde MMA pourrait être plongé dans plusieurs mois de sécheresse. Heureusement, Owen Roddy offre au monde MMA une grande lumière brillante au bout du tunnel: un autre combat de Conor McGregor.

Parlant avec Ariel Helwani mardi, l’entraîneur gréviste de Conor McGregor a suggéré que bien que les choses soient chaotiques en ce moment, le plan est actuellement pour McGregor de se battre le 11 juillet, ce qui, espérons-le, amènerait l’UFC. reprendre vie après la pause prolongée.

“Très certainement. J’espère que c’est le plan », a déclaré Roddy. «Redonnez vie à l’UFC avec tous ces spectacles annulés et des trucs comme ça, je pense qu’un combat le 11 juillet ramènerait l’UFC à la vie et ramènerait tout le monde sur la bonne voie. Donc mes doigts sont croisés et je suis sûr que les autres doigts du monde sont croisés pour ce combat. “

McGregor a combattu pour la dernière fois en janvier, éliminant Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246. Ces dernières années, cela aurait probablement été le seul combat McGregor de l’année, car «Notorious» avait adopté un calendrier de compétition minimaliste. Cependant, en 2020, l’ancien champion du monde de deux poids a insisté pour qu’il se batte trois fois cette année et une date cible du 11 juillet le mettrait sur la bonne voie pour y parvenir.

Bien sûr, à qui il devra faire face est une autre question. Dana White a insisté pour que le prochain combat de McGregor soit pour le titre léger, mais avec Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson maintenant menacé d’être annulé pour la cinquième fois, il est difficile d’imaginer que McGregor sautera la ligne sur Ferguson. Heureusement, Roddy a en tête un autre adversaire qui, selon lui, aurait du sens: Justin Gaethje.

“Quiconque pour être honnête mais vous savez, peut-être Gaethje”, a déclaré Roddy. «On parle beaucoup de Gaethje. Je veux dire, c’est un combattant passionnant, Gaethje. J’aimerais le voir, je suis sûr que vous aimeriez le voir, et je suis sûr que le reste du monde aimerait le voir. Alors oui, potentiellement ça, mais pour être honnête, n’importe qui. Je sais que Conor est impatient de partir et tout le monde sera impatient de partir avant le mois de juillet. »

Des rumeurs circulent depuis un certain temps maintenant que si McGregor devait se battre à nouveau avant un tir au titre, Gaethje avait la position intérieure pour ce combat. Gaethje est actuellement le quatrième poids léger de l’UFC et mène une séquence de victoires de trois combats qui lui a fait frapper à la porte d’un tir au titre lui-même. Le vainqueur d’un combat Gaethje-McGregor se verrait essentiellement garantir un tir au titre et le combat lui-même serait le favori pour le combat de l’année.

Peut-être qu’il y a de la lumière au bout du tunnel après tout.

Insensé. L’USADA continuera de tester les athlètes au milieu des problèmes de coronavirus, y compris les combattants de l’UFC.

Priorités. Graham Boylan: «Il faudra des chars, des camions et beaucoup d’hommes armés pour arrêter Cage Warriors 113».

Têtu. Khabib Nurmagomedov: Dana White aura bientôt un emplacement pour l’UFC 249.

Rêves. Colby Covington: Tyron Woodley et moi avons accepté de nous battre, maintenant Kamaru Usman est prioritaire.

La longue histoire de Khabib contre Tony.

Wonderboy et l’Air Force.

Les meilleurs combattants avec les pires records.

Khabib-Tony, pour le faire.

Eurobash. Entrevues avec Martin Lewandowski, Jack Shore, Graham Boylan et Joe McColgan.

UFC non filtré. Entretiens avec. Cody Stamann et Sam Alvey.

Colby, reconnaissant de faire quelque chose de mal. Le monde est peut-être en train de se terminer.

Payez-les quand même, mon gars.

C’est HAPPENING. SOUTENEZ-NOUS. TOUT LE MONDE LE SOUHAITE. J’ai déplacé des montagnes pour continuer. Cela pourrait être le dernier sport en direct que vous surveillez pendant MOIS. Le Royaume-Uni fonctionne toujours et les gens doivent être payés. Vous avez tous vos opinions et je comprends cela. #calminchaos #onlyshowintown # CW113

– Graham Boylan ☘️ (@GrahamBoylan) 17 mars 2020

Cela semble bon.

Je viens de rentrer. Arrêté par le centre de test des coronavirus et ils ne voulaient pas me tester. De longs vols avec beaucoup de monde, je ne me sens pas bien et je ne suis pas un risque? D’accord, je suppose que je serai à la maison pendant deux semaines

– Randa Markos (@randamma) 17 mars 2020

Le plan de la séance d’entraînement de Smolka est sorti par la fenêtre.

Les gars, je suis désolé, le gymnase a fermé ses portes et nous sommes mis en verrouillage. Je suis désolé d’avoir fait monter vos espoirs. Peut-être que lorsque le verrouillage est terminé, nous pouvons trouver quelque chose, mais pour l’instant, nous sommes fermés jusqu’au 31 https://t.co/9CNkLHKVBB

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 18 mars 2020

Gentilhomme.

J’aime ce gamin.

Si salé.

Si Johnny Walker continue de se battre comme ça .. je vous laisse finir la phrase pour moi

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 mars 2020

Oh je vois tout, je regarde ces mecs manger leurs mots depuis des années maintenant. C’est toujours un joli rire https://t.co/ZeOJ34zH00

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 mars 2020

Kenny Gerald Meerschaert.

Grand samedi.

ESPN diffusera samedi 11 heures consécutives de programmation UFC classique. Les combats incluent, Jones / Gus 1, McGregor / Diaz 1 et 2, Shogun / Hendo 1, Gastelum / Adesanya, Masvidal / Diaz et plus.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 17 mars 2020

Apprenez-vous quelque chose sur l’un des GOAT.

FEDOR MEGA-THREAD (parce que j’ai le temps de tuer)

– Vigilante cérébrale (@Delisketo) 17 mars 2020

N / A.

Je l’ai dit à plusieurs reprises auparavant et ce n’est pas moins vrai maintenant: Conor McGregor contre Justin Gaethje est le combat le plus excitant de l’histoire du sport. Combinez ce combat avec Khabib-Tony (le plus grand combat de l’histoire du sport) et vous avez quelque chose de parfait. J’espère que nous pourrons tout voir.

Merci d’avoir lu et à demain.

