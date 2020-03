Rapport du matin: Malgré les inquiétudes concernant les coronavirus, Javier Mendez “très optimiste” UFC 249 aura lieu

Ces dernières semaines, le coronavirus a fermé presque tous les événements sportifs. Même l’UFC, qui a tenté de continuer à faire face à la pandémie mondiale, a finalement été forcée de reconnaître la gravité de la situation et a reporté ses trois prochaines cartes prévues. Les choses ont ensuite empiré quand hier, la Commission de New York a officiellement exclu Brooklyn comme emplacement pour la carte, ce qui signifie que l’UFC doit maintenant trouver un nouveau domicile pour le combat le plus mordu par un serpent de l’histoire du MMA et qu’elle n’a plus qu’un mois à faire donc.

Mais au milieu de tout ce chaos et de cette incertitude, c’est toujours comme d’habitude pour le champion des poids légers de l’UFC. S’adressant à Submission Radio récemment, l’entraîneur de Khabib Nurmagomedov, Javier Mendez, a déclaré que “The Eagle” s’entraînait toujours pour défendre son titre, la seule différence étant que le gymnase a pris des précautions supplémentaires pour s’assurer que Khabib puisse se rendre sainement au combat.

“Eh bien, nous nous entraînons comme d’habitude, sauf que nous sommes fermés, le gymnase est fermé par les politiciens locaux”, a déclaré Mendez. «Le maire nous a fermés, donc tout le monde a fermé. Si vous êtes une entreprise de type nécessité, vous pouvez rester ouvert, vous savez, de type non-nécessité, qui est mon entreprise, vous devez fermer. Donc, nous sommes fermés à l’heure actuelle. Nous pouvons rester ouverts avec très peu de gens, et c’est seulement Khabib et les gens avec qui il s’entraîne pour le combat et quelques autres personnes, mais à l’heure actuelle, il n’y a pratiquement personne ici, parce que c’est ce que nous devons faire. »

“En ce qui concerne la motivation du combat, c’est toujours la même chose. Nous attendons juste de voir ce qui va se passer. Mais nous nous entraînons comme si nous nous battions, car nous devons le faire. “

Ils le font certainement. Tony Ferguson est largement considéré comme la menace la plus dangereuse pour le titre de Khabib et, malgré les circonstances désastreuses, le président de l’UFC Dana White insiste pour que l’organisation s’assure que l’UFC 249 ait lieu. Compte tenu de la position de Dana, ce n’est plus qu’une question de logistique et Mendez est convaincu que la situation sera résolue et que l’émission continuera.

“Ils n’ont qu’à trouver le bon scénario, le bon endroit qui n’a pas de verrouillage sur cette horrible épidémie de grippe et de pandémie qui se déroule”, a déclaré Mendez. “Nous verrons ce qui se passera, mais Dana doit évidemment être optimiste, doit donner de l’espoir aux combattants, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ces choses se produisent, et je suis très optimiste qu’il va y arriver.”

Pourtant, ce n’est pas seulement une question de commission locale. Le coronavirus est une pandémie mondiale, ce qui signifie que l’UFC ne peut pas facilement déplacer l’événement ailleurs et qu’ils ont un court délai pour faire avancer les choses. L’UFC 249 devrait avoir lieu le 18 avril et même si Mendez dit que Khabib est prêt à se battre partout où l’UFC peut y arriver, ils devront connaître un emplacement avant la semaine du combat, sinon le combat devra également être reporté, car la semaine de combat est une semaine cruciale dans la préparation de Khabib et ils ne peuvent pas risquer de gâcher ça avec les voyages.

“Pour moi, c’est la date à laquelle la véritable réduction de poids prend effet, et c’est la semaine de, car c’est là qu’il doit vraiment lutter, c’est quand c’est vraiment important, c’est quand il met sa santé en danger”, a déclaré Mendez. «Mais à l’heure actuelle, il s’entraîne comme s’il se battait. Son poids est bon, son combat est fantastique, vous savez, donc tout est super, les gars, tout est super. Juste une question de m’envoyer l’emplacement, non? “

Eh bien, pas seulement l’emplacement. L’adversaire doit également être disposé à s’adapter à ces moments étranges. Mais Mendez pense que ce ne sera pas un problème avec Tony Ferguson, car “El Cucuy” est taillé dans le même tissu que Khabib.

“Tony, je pense qu’il est dans le même bateau que Khabib”, a déclaré Mendez. “Tony va y aller, fous ça, je me bats. Je me fiche de savoir où je dois aller, je me bats contre ce mec, je vais le combattre chez lui. C’est ce que je pense.

“Tony ne va pas s’arrêter pour rien, Tony est un vrai guerrier, mec. Je veux dire que vous ne pouvez rien enlever à cet homme, c’est un vrai guerrier. C’est un combattant de bout en bout, et rien ne le fera reculer en dehors de quelque chose qui n’est pas sous son contrôle. Donc, je ne regarde pas ça arriver, parce que je ne regarde pas Tony dire, “eh bien, je ne vais pas combattre ce mec”. Je ne pense pas, c’est un vrai combattant. Il va aller là où il doit aller, tout comme Khabib. Ces deux gars sont de vrais combattants, et ça va revenir à moi, à mon avis, qui va faire le plus de dégâts à qui, parce qu’ils ne vont pas se casser. Khabib ne va pas le briser et Tony ne va pas briser Khabib. C’est donc celui qui fait le plus de dégâts. “

Mais, si quelque chose devait empêcher Tony d’être prêt? Après tout, Khabib contre Tony a été annulé quatre fois auparavant, la dernière fois parce que Ferguson a trébuché sur un plateau de studio et s’est blessé au genou. Si une circonstance malheureuse comme celle-ci devait se reproduire, ou si, pour une raison quelconque, Ferguson ne voulait pas accepter les changements à court terme, Mendez dit que Khabib combattra tous ceux que l’UFC mettra devant lui, et Ferguson et Khabib peuvent réessayer. ensuite.

“Supposons qu’ils trouvent un endroit où aller, et disons simplement que Tony ne veut pas y aller”, a déclaré Mendez. «Khabib va ​​vouloir se battre contre ceux qui le mettent en avant. Comme, n’importe qui. Comme, Gaethje. Comme, Charles Oliveira. Quelqu’un, qui que ce soit. Il est comme, donnez-moi quelqu’un, vous savez? C’est ce que sera l’attitude de Khabib, donnez-moi quelqu’un. Si Tony ne veut pas se battre, donnez-moi quelqu’un, puis nous irons à nouveau après Tony quand il sera prêt. “

Prévisible. La Commission de New York mélange officiellement l’UFC 249 au Barclays Center de Brooklyn.

Excuses. Colby Covington s’excuse auprès de Dustin Poirier pour les insultes récentes: “J’ai en quelque sorte perdu mon sang-froid.”

Cible. L’entraîneur Owen Roddy suggère que Conor McGregor pourrait affronter Justin Gaethje en juillet.

Laisser aller. Deux combats de titre tirés de Cage Warriors 113, Darren Stewart contre Bartosz Fabinski au titre.

Le chat en direct A-Side.

Chaque coup de pied de roue se termine dans l’histoire de l’UFC.

Khabib sur son enfance au Daghestan.

Ali parle de l’UFC 249.

Mains lourdes. Discuter de tous les événements de l’UFC Brasilia.

Des combats passés. Discuter de l’UFC Brasilia et du coronavirus.

Vers la Lune.

Conor tente d’inspirer.

Sortez de cela mieux qu’avant! Personnellement, j’en sors comme Bruce Lee.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 18 mars 2020

Sean O’Malley avec cette formation T-Ferg.

Faire appel à.

Durinho a raté mais il va encore essayer.

Poirier poursuit sa formation malgré le coronavirus.

Corey Anderson est confus.

C’est drôle comme quand j’étais sur une séquence de 4 victoires consécutives, nous n’avons pu convaincre personne de me battre. Maintenant, après une défaite, tout le monde a appelé mon nom dans les médias comme s’il avait gagné BINGO. lol Chill kids, je suis sur mon “Ragin Al” en ce moment. Je te vois quand je te vois. #ufc

– Corey Anderson UFC (@CoreyA_MMA) 19 mars 2020

Klidson Abreu (15-4) contre Gadzhimurad Antigulov (20-6); UFC Kazakhstan, 23 juin.

