Rapport du matin: Max Holloway fait une déclaration passionnée en faveur de l’invicta FC testant la notation ouverte en MMA

Au cours des dernières semaines (et vraiment depuis que les juges ont été introduits dans le MMA), le sujet du système de jugement du MMA a une fois de plus été critiqué avec une nouvelle série de décisions très discutables dans les combats de chapiteaux. Au sommet de la liste de ces résultats douteux, il y a eu un certain nombre de combats à l’UFC 247, y compris la victoire à la décision unanime extrêmement controversée de Jon Jones contre Dominick Reyes, où un juge a donné à Jones quatre tours surprenants. Par la suite, de nombreuses idées ont été lancées (ou re-flottées) sur la meilleure façon d’attaquer les innombrables problèmes de jugement MMA et, dans un peu de kismet, l’une de ces idées a été presque immédiatement révélée être en préparation pour une grande Promotion MMA.

Ce vendredi, l’Invicta FC procédera à un essai de score ouvert lors de son événement Phoenix Series 3 à Kansas City, Kan. C’est un moment excitant avec des ramifications potentiellement de grande envergure pour le reste du MMA. La notation ouverte n’est essentiellement que la révélation du tableau de bord de chaque juge après chaque tour, et ce serait parmi les changements les plus faciles à introduire dans le MMA pour en juger un à grande échelle. Et telle est l’excitation de ce moment parmi les combattants que l’ancien champion des poids plumes de l’UFC, Max Holloway, s’envole apparemment pour Kansas City juste pour le soutenir.

Dans une publication passionnée faite sur Instagram à partir du Memorial Hall de Kansas City, le site de l’événement, “Blessed” a donné des accessoires à l’Invicta FC et à la Kansas Athletic Commission pour avoir accepté d’essayer ce nouveau système, arguant que le faire est le seule façon pour nous de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De plus, Holloway a exhorté d’autres autres promotions et commissions à emboîter le pas et à tester de nouvelles façons d’améliorer le jugement, promettant de s’envoler vers leurs promotions et de les soutenir également.

«On dirait que chaque semaine de combat, nous avons eu des problèmes avec les combats pour prendre des décisions. J’ai rencontré de nombreux juges. La plupart d’entre eux sont de bonnes personnes qui essaient juste de faire la bonne chose. Je suis sûr qu’il y a un méchant ici et là comme n’importe quel travail mais notre problème n’est pas les gens qui jugent … qu’en est-il du système? Mettons-nous ces juges en mesure de faire le meilleur travail possible? Nous ne pouvons pas continuer à dénigrer les juges et je le sais maintenant. Personne de bien ne voudra faire le travail.

«Je suis dans l’UFC depuis 8 ans. J’ai remporté 5 combats de titre à l’UFC, et je n’ai jamais rencontré un combattant ni même un juge qui pense que le système de score en MMA est parfait. Alors qu’allons-nous faire? Nous à ce point. Si nous convenons tous que ce n’est pas parfait, qu’allons-nous faire? Qu’est-ce que nous faisons? Que faisons-nous maintenant? Allons-nous continuer à tweeter à Dana tous les samedis soirs comme s’il n’avait pas d’autres maux de tête? Qu’est-ce que nous faisons? La première étape consiste à tester des idées. Et c’est pour ça que je suis ici.

«Le score ouvert a été testé en boxe. Cool. Le MMA ne boxe pas mes amis. Nous ne savons pas avec certitude comment cela fonctionnera dans le MMA. Et si cela crée plus de problèmes qu’il n’en résout au moins, nous avons enfin des preuves et pouvons passer à l’idée suivante. Mais ça marche peut-être. Ou peut-être que cela crée de nouveaux problèmes, mais nous pouvons résoudre ceux-ci avec de nouveaux scores et règles. Je ne sais pas mais personne ne le sait. Et c’est pourquoi nous devons déposer le sac de Cheetos maintenant et faire le travail. ⁣⁣

“Mahalo à Kansas Athletic Commission, Invicta FC et tous les athlètes en compétition avec un score ouvert pour la première fois le 6 mars. Ce sport a commencé avec des hommes et maintenant nous avons des femmes qui mettent leur corps et leur carrière en jeu pour tester une idée à garder faire avancer notre sport. Comment est-ce dur à cuire? Pour toutes autres commissions et promotions régionales testant de nouvelles idées pour aider notre sport, faites le moi savoir. La notation ouverte n’est qu’une des idées faciles à tester. Beaucoup d’autres idées à tester, en particulier pour la façon dont nous marquons les matchs … Je prends l’avion pour soutenir et je distribuerai autant de produits gratuits que mon équipe peut apporter d’Hawaï “

Juste au moment où vous pensez que Max Holloway ne peut pas être plus cool, l’homme se surpasse.

Personnel de l’UFC. Israël Adesanya dit que les médecins de l’UFC seraient bien armés, soupçonnés de staphylocoque, minimise les craintes des coronavirus avant l’UFC 248.

Pétard. Marlon Moraes contre Petr Yan ciblé pour faire la une de l’UFC Kazakhstan.

Procès. Selon les témoignages des victimes présumées, le procès pour agression sexuelle du combattant de l’UFC Razak Alhassan est en cours.

Promotion. Dana White: Jose Aldo «mérite absolument» le combat avec Henry Cejudo, mais si vous n’aimez pas «alors ne le regardez pas».

Rematch. Dana White ouvert au match revanche Figueiredo vs Benavidez: “Nous le ferons à nouveau”.

Le chat en direct A-Side.

Entraînement ouvert d’Izzy.

Entraînement ouvert de Yoel Romero.

Intégré 3.

Anatomie d’un pt de chasse. 4.

Préparation finale d’Izzy pour Yoel.

Mains lourdes. Décomposer les plus grands combats à l’UFC 248.

UFC non filtré. Entrevues avec Joanna Champion, Neil Magny et Randy Brown.

Agréable.

Le pire.

J’aime cette idée de vilaine pomme de terre! P.s Je suis content que votre manager gras, chauve et déformé vous ait enfin accroché! mais vous avez encore besoin de l’anglais “BETR”! Cordialement Triple Cringe … https://t.co/KRazHcyze2

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 4 mars 2020

Un enfer de ferraille.

La puissance des étoiles.

Retour en arrière.

Du boeuf.

Et vous pensez que je suis sur une campagne de diffamation contre vous pour ce 1 commentaire ??

Si j’étais, je leur dirais que nous avons fait 100 rouleaux avant, lutté avec une corde, fait 4 minutes de réservoir de requins sur une session de 2 heures et que nous avons joué au toucher mais pendant 1 heure avec des couteaux et des bâtons. https://t.co/rvY7mIG1qQ

– Emil Valhalla Meek (@emilvalhalla) 2 mars 2020

Qui démange.

Zut.

Demain matin, cérémonie de reconnaissance de la veste 50x pour le 2e athlète de l’UFC. Astuce … cet athlète a subi plus de 80 tests USADA en carrière sportive depuis 2001. pic.twitter.com/g4dvqurPm1

– Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) 4 mars 2020

Matt Mitrione (13-7, 1 NC) contre Ronny Markes (19-7); Bellator 241, 13 mars.

Keri Melendez (4-0) contre Emilee King (4-3); Bellator 242, 9 mai.

Petr Yan (14-1) contre Marlon Moraes (23-6-1); UFC Kazakhstan, 13 juin.

Gillian Robertson (7-4) contre Taila Santos (15-1); UFC Saskatoon, 20 juin.

Marc-Andre Barriault (11-4) contre Oaskar Piechota (11-3-1); UFC Saskatoon, 20 juin.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

Open-scoring en MMA: êtes-vous fan?























85%

Oui

(53 voix)













14%

Non

(9 votes)















62 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le Morning Report, contactez @JedKMeshew sur Twitter et faites-le-lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting et aimez-nous sur Facebook.