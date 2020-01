Rapport du matin: Michael Bisping détaille la blessure qui a eu lieu avant le premier combat avec Luke Rockhold

Le Temple de la renommée de l’UFC, Michael Bisping, a longtemps été considéré comme l’un des hommes les plus difficiles à avoir jamais mis les pieds dans l’Octogone, mais s’il y en a encore qui remettent en question “The Count”, sa dernière histoire devrait faire de vous un converti.

Bisping, qui a pris sa retraite du MMA en 2018 est toujours profondément impliqué avec l’UFC en tant que commentateur et analyste. En novembre de l’année dernière, Bisping a publié son autobiographie, Quitters Never Win: My Life in UFC, et a depuis fait quelques apparitions promotionnelles pour le livre. Plus récemment, il est allé sur le podcast UFC Unfiltered où son confrère du Temple de la renommée Matt Serra et il a commencé à le couper à propos de l’ancien temps et Serra a évoqué la paire de combats de Bisping avec l’ancien champion des poids moyens, Luke Rockhold. Serra a commenté qu’il se trouvait aux deux événements et a été extrêmement impressionné par la confiance de Bisping dans le match revanche malgré sa domination complète lors de leur premier match, ce qui a incité Bisping à révéler une situation de blessure malheureuse dans laquelle il se dirigeait dans ce combat.

“Le combat avec Rockhold, quelques jours avant mon départ pour l’Australie, je me suis fait couper la tête à l’entraînement et j’avais des points de suture à l’œil”, a déclaré Bisping. «Tout cela est dans le livre. De toute évidence, tout le monde sait que j’ai un mauvais œil qui, à peu près, eh bien, j’ai un faux œil maintenant, donc ça ne fonctionne pas. [Laughs]. Mais mon bon œil, j’avais des points de suture sur le dessus de l’œil et ils ont en fait retiré les points de suture quand je suis arrivé dans l’arène parce qu’ils ont dit: «Mike, vous ne pouvez pas vous battre avec des points de suture dans l’œil.»

“Alors ils ont enlevé les points de suture et au début de ce combat contre Rockhold, il me coupe la tête et ouvre la coupe et je ne pouvais pas voir quelque chose de f * cking. C’était comme si quelqu’un prenait un pot de peinture et le versait sur un pare-brise, puis on mettait les essuie-glaces et cela essuierait la peinture, mais cela ne ferait que salir. Donc le sang coulait dans mes yeux, j’essuyais le sang comme ça, et ensuite je pouvais en quelque sorte voir pendant une seconde, puis le sang coulait dans mes yeux à nouveau, donc je l’essuyais à nouveau, puis pendant que je faisais ça, boum, je me suis fait botter la tête. Je ne savais pas ce qui s’était passé parce que je ne pouvais pas voir sh * t. Mais je ne pouvais pas dire ça à l’époque parce que je voulais continuer à me battre, tu vois ce que je veux dire? Alors, quand j’ai eu l’opportunité d’un match revanche, même avec un préavis de deux semaines, bien sûr, je l’ai pris parce que je savais que je pouvais battre ce gars. “

Et le battre, il l’a fait. Bisping a éliminé Rockhold au premier tour, remportant finalement l’or à l’UFC et cimentant son héritage. C’est fou de penser comment l’héritage de Bisping aurait pu être altéré s’il n’avait pas subi cette blessure d’entraînement avant son premier combat avec Rockhold, mais il est sûr de dire que les choses ont finalement fonctionné pour le Hall of Famer.

