Rapport du matin: Nate Diaz prévoit “de regarder ce qui se passera dans les prochains mois” avant de passer

Ils disent que la patience est une vertu, et si nous avons appris quelque chose au cours des dernières années, c’est que Nate Diaz n’est jamais pressé.

En 2016, Diaz a pris de l’importance sur le devant de la scène lorsqu’il est intervenu contre Conor McGregor dans un court délai et a étouffé le champion des poids plumes d’alors, devenant une sensation internationale. Les deux se sont affrontés quelques mois plus tard dans ce qui était, à l’époque, le plus grand événement PPV de l’histoire de l’UFC. Mais quand un combat de trilogie ne s’est pas matérialisé, Diaz s’est contenté de s’asseoir et de l’attendre, ce qu’il a fait pendant trois ans. Enfin, l’année dernière, Diaz a fait son retour à l’UFC, battant Anthony Pettis puis appelant Jorge Masvidal et créant son propre titre dans le processus. Mais après avoir perdu la ceinture BMF face à Masvidal lors de l’UFC 244, Diaz n’est de nouveau pas pressé de retourner dans la cage.

“Je veux regarder ce qui se passera dans les prochains mois”, a déclaré Diaz à ESPN dans les coulisses du Bellator 238.

Les prochains mois pourraient être très intéressants. McGregor vient de faire son propre retour dans l’octogone, arrêtant Donald Cerrone en 40 secondes à l’UFC 246. Ce fut une performance qui a amené les fans à louer le retour de McGregor pour former et à mettre en place un certain nombre de combats potentiels pour l’ancien champion, mais celui que Diaz n’a pas été impressionné. Après le combat, Diaz a tweeté «faible comme f * ck» et au Bellator 238, il a exposé cette analyse.

“Cowboy ne se soucie pas de gagner et de perdre, alors [McGregor] n’a pas eu un combat très dur sur ses mains “, a déclaré Diaz.

Cependant, McGregor pourrait bien avoir un défi plus difficile à relever. Le président de l’UFC, Dana White, veut que McGregor affronte Khabib Nurmagomedov la prochaine fois (si Khabib devait battre Tony Ferguson à l’UFC 249), mais McGregor préférerait se battre avant cette date et a éliminé Masvidal et Diaz comme adversaires potentiels dans l’intervalle. Mais alors que la bataille de trilogie entre Diaz et McGregor est certaine de se produire à un moment donné, que ce soit la prochaine ou à un moment donné dans le futur, ce n’est certainement pas la seule option disponible pour Diaz. Le créateur du titre BMF est l’une des plus grandes stars du sport et aurait le choix de la portée à choisir, chaque fois qu’il choisit de revenir. Mais quant au moment où cela pourrait être, le plus jeune Diaz était aussi sans engagement que jamais.

“Quand le moment est venu”, a déclaré Diaz.

Réaction. La communauté MMA réagit à la mort tragique de Kobe Bryant.

Résultats. Cris Cyborg écrase Julia Budd par TKO de quatrième ronde pour devenir championne Bellator.

Résultats. Curtis Blaydes arrête Junior dos Santos au deuxième tour, appelle au tir au titre.

Du boeuf. Stephen A. Smith riposte à Joe Rogan pour avoir critiqué le commentaire de l’UFC 246; Conor McGregor propose son point de vue.

Trois correspondances. Daniel Cormier à Stipe Miocic: “Faites ce qu’il faut et donnez-moi ma revanche”.

Spectaculaire. Cris Cyborg se sentait comme une «esclave» à l’UFC, maintenant elle est vraiment heureuse en tant que championne Bellator.

Trafic. Le pionnier du Jiu-jitsu, Relson Gracie, est accusé de trafic de drogue.

Faits saillants de Bellator.

Promo UFC 247.

Izzy se prépare pour Yoel.

Entraînement City Kickboxing Spyda. La façon dont ils en parlent est folle.

CM Punk n’est pas intéressé par la légende de Logan Paul.

6e tour. Analyse immédiate après combat de l’UFC Raleigh.

MMA sévère. Discuter de l’avenir de Conor McGregor, Cris Cyborg et UFC Raleigh.

DC sur Kobe.

Merci de m’avoir choisi KB. Merci de me faire confiance pour ce spectacle qui comptait tant pour vous. C’était votre idée. Nous vous honorerons à chaque épisode. Vous étiez juste le meilleur et apprendre à vous connaître est quelque chose que je n’oublierai jamais. #ripmamba pic.twitter.com/w1qGZ2gNxm

– Daniel Cormier (@dc_mma) 27 janvier 2020

Max sur Kobe.

Comme beaucoup de fans à travers le monde, je n’ai pas eu la chance de rencontrer Kobe. Mais quand les choses sont devenues difficiles pour moi, choisir de travailler plus dur dans l’obscurité, choisir d’essayer d’être meilleur aujourd’hui qu’hier, choisir la mentalité Mamba, https://t.co/HRXe1VTIrK

– Max Holloway (@BlessedMMA) 27 janvier 2020

m’a fait sentir comme je le comprenais et le connaissait aussi bien que n’importe qui. J’ai adoré le regarder jouer … mais voir sa relation avec ses filles, voir comment il a réussi à passer à de nouvelles obsessions après le basket,

– Max Holloway (@BlessedMMA) 27 janvier 2020

ce sont les choses dont mon équipe et moi avons le plus parlé et effectivement adoptées. Il avait tous les records de scores que vous pourriez souhaiter, mais je lui suis très reconnaissant pour ces aides à ma vie.

– Max Holloway (@BlessedMMA) 27 janvier 2020

Impressionnant.

Déclaration de Nik Lentz.

Je suppose.

Zut.

Kavanagh.

Matt Brown arrive en lourd.

Shanna Young (7-2) contre Daiana Torquato (9-3); Invicta FC 39, 7 février.

Tina Pettigrew (1-0) contre Monica Franco (1-0); Invicta FC 39, 7 février.

Shana Dobson (3-3) contre Priscila Cachoeira (8-3); UFC Aukland, 22 février.

Masanori Kanehara (27-13-5) contre Victor Henry (19-4); Rizin 21, 22 févr.

Mikuru Asakura (13-1, 1 NC) contre Daniel Salas (16-6-1); Rizin 21, 22 févr.

Naoki Inoue (12-2) contre Trent Girdham (12-3); Rizin 21, 22 févr.

Amanda Ribas (8-1) contre Randa Markos (10-7-1); UFC Brasilia, 14 mars.

Cyril Gane (6-0) contre. Shamil Abdurakhimov (20-5); UFC 249, 18 avril.

Anthony Smith (32-14) contre. Glover Teixeira (30-7); UFC Lincoln, 25 avril.

Antonina Shevchenko (8-1) contre Cynthia Calvillo (8-1-1); UFC Lincoln, 25 avril.

Evan Dunham (18-8-1) contre Michael Johnson (19-15); UFC Lincoln, 25 avril.

Andrew Sanchez (11-5) contre Zak Cummings (23-7); UFC Lincoln, 25 avril.

Anthony Rocco Martin (17-5) contre David Zawada (17-5); UFC Lincoln, 25 avril.

Ryan Bader (27-5) contre Vadim Nemkov (11-2); Bellator 243, 9 mai.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

Nate Diaz se bat-il en 2020?























73%

Oui

(19 votes)













26%

Non

(7 votes)















26 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le Morning Report, contactez @JedKMeshew sur Twitter et faites-le-lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting et aimez-nous sur Facebook.