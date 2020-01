Rapport du matin: Tyron Woodley admet qu’il a “fait exploser beaucoup d’argent f * cking” quand il était champion

C’est un conte aussi vieux que le temps: un combattant vient de modestes débuts, gravit les échelons, puis monte au sommet de la montagne, gagnant la gloire et gagnant plus d’argent qu’il n’aurait jamais rêvé, pour gaspiller ses nouvelles richesses en quelques années seulement plus tard. Et même si ce n’est peut-être pas si grave pour lui, l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Tyron Woodley, admet qu’il a lui-même dû regarder ce cliché au visage depuis qu’il a perdu son titre l’année dernière.

Lundi, en parlant avec Ariel Helwani d’ESPN, Woodley a révélé qu’en son temps de champion, il avait dépensé beaucoup d’argent et maintenant qu’il n’est plus champion, il est retourné aux sources.

“J’ai soufflé beaucoup d’argent f * cking, mec”, a déclaré Woodley. “Beaucoup. Beaucoup d’argent. Et j’étais bijoux et VIP et toutes ces expériences, toutes ces choses qui sont venues avec la vie du championnat. Vous vraiment, quand vous venez d’où je viens, vous n’imaginez jamais gagner ce type d’argent, vous n’imaginez jamais être dans ce type de poste. Vous travaillez dur pour cela – et je n’y suis pas arrivé par accident parce que je me cassais le cul – mais personne ne m’a appris la finance. Tout le monde m’a appris 1 + 1 est 2. C’est ça les mathématiques. Ce n’est pas de la finance. Ce n’est pas de la richesse, cela n’investit pas, cela n’économise pas, ce n’est pas de l’impôt. C’est essentiellement: vous avez gagné de l’argent et, f * cking, vous le dépensez. Parce que quand je grandissais, nous l’avons dépensé quand il est entré. Le chèque de ma mère était déjà coupé, il a été fait avant même de l’avoir reçu. Elle devait choisir quelles factures de services publics n’allaient pas y être, ce mois-là. Et c’était quelque chose que je ne reconnaissais pas, quand j’étais enfant, que ce n’était pas normal. Je pensais que tout le monde devait faire ça.

«Alors, quand tu as commencé à gagner de l’argent? J’ai acheté, comme, sept voitures et, f * cking, deux maisons, et tous ces voyages, et personne n’a jamais levé une f * cking main quand nous étions dans un restaurant, 10-15 personnes sont allées dîner. Et j’allais dans des clubs VIP et toutes ces merdes, comme toutes les deux semaines, et j’imaginais gagner de l’argent pendant très longtemps et ils ont très vite dit: «Poof! Zut! Tu vas me dire, le 3 mars, que c’est différent? Ce n’est pas pareil? “Et ce n’est qu’une leçon apprise.”

Avant de perdre son titre contre Kamaru Usman à l’UFC 235 l’année dernière, Woodley avait passé trois ans en tant que champion poids welter, profitant des incitations financières liées à la détention d’un titre UFC en se battant sur quatre événements PPV et en faisant des points sur les achats. Maintenant, Woodley est prêt à affronter Leon Edwards lors d’un événement Fight Night à Londres et le swing dramatique de la compensation l’a affamé pour revenir au sommet. Il lui fait également réfléchir sur la structure d’incitation financière du MMA et comment cela affecte les actions des chasseurs.

“Cette division f * cking devient tellement ringard, et ça commence à me contrarier si mal”, a déclaré Woodley. «J’ai juste vraiment besoin de revenir et d’essayer de f * ck tout le monde. Je suis tellement ennuyé par tout le monde. Quand j’arrive à ce point, c’est un point très, très dangereux …

«Qui gagne le plus d’argent dans notre sport? Pas le champion du monde Kamaru Usman », a déclaré Woodley. “[Jorge] Masvidal, il fait enfin ses jours de paie. Il est maintenant en tête de liste. Il en va de même pour les frères Diaz, ainsi que Conor McGregor. Certaines de ces personnes n’ont jamais eu de ceinture. Cowboy Cerrone vient de gagner un gros salaire, jamais été à distance proche d’un titre mondial à l’UFC. Quand on regarde des gars comme Demetrious Johnson quand il était livre pour livre et qu’il gagnait moins d’argent que Joanna Jedrzejczyk. . . Dans aucun autre sport, vous ne verrez Steph Curry faire moins que quelqu’un parce qu’ils parlent de merde et portent une combinaison à mouches au presseur. »

Woodley n’a pas tort. Parmi les personnes généralement considérées comme les plus grandes stars du sport, seuls Khabib Nurmagomedov et Jon Jones détiennent des titres mondiaux. Cela étant dit, lorsque Woodley était champion, il a constamment réclamé des défenses de titre contre des personnes comme Conor McGregor, Nick Diaz et même Nate Diaz, ce qui n’est peut-être pas exactement la même chose que ce que Woodley déplore ici, mais est certainement dans le voisinage. Mais c’est encore un pour Woodley. Maintenant, l’ancien champion se concentre uniquement sur l’agression de toute la division des poids welters pour prouver un point, et dans le processus, il peut simplement gagner plus d’argent en le faisant.

“En ce moment, mon objectif est de me concentrer uniquement sur la victoire et de prouver que je suis capable de bien plus”, a déclaré Woodley. “Et la bonne chose à propos de moi, c’est que je n’ai même pas encore culminé. Je n’ai pas culminé en tant que professionnel. Je repense à certains de ces combats et à un Leon Edwards, un Kamaru Usman, un Colby Covington, aucun de ces gars ne me rendra beaucoup plus grand qu’un Carlos Condit, un Robbie Lawler, qu’un Josh Koscheck, qu’un Dong Hyun Kim. Les gens qui vont mettre mon nom dans le livre des records sont ceux que j’ai déjà battus. Ce sh * t est juste personnel maintenant. “

Bien joué, Jorge.

Honoré d’avoir reçu un Grammy pour mon hit. Merci à tous ceux qui apprécient mon travail et restez à l’écoute pour le prochain album «Dont be a Beta» avec deux titres à succès «Too Much Man For You» et «Who» https://t.co/LmgwL1zClG

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 27 janvier 2020

Venir pour Yoel.

Le respect.

Je ne savais pas comment transmettre à @JuliaBudd lors de son interview après sa perte déchirante à @criscyborg à quel point elle était IMPRESSIONNANTE en tant que champion poids plume @BellatorMMA. Je sais que la perte fait mal en ce moment, mais vous avez tellement de raisons d’être fier et vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir. LE RESPECT

– Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 27 janvier 2020

Le MMA est un sport impitoyable.

Je vis actuellement dans une petite roulotte de voyage pour cette raison exacte. Seul moyen d’économiser de l’argent jusqu’à ce que vous gagniez beaucoup d’argent https://t.co/kg0MOk2AFQ

– Jessy Jess (@missjessyjess) 28 janvier 2020

Gagner du temps.

Cela signifie qu’il transpire beaucoup.

Je suis le Patrick Ewing de MMA trivia.

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 27 janvier 2020

Paul Daley (42-17-2) contre Sabah Homasi (13-8); Bellator 241, 13 mars.

Jai Herbert (10-1) contre. Marc Diakiese (14-3); UFC Londres, match 21.

Jack Marshman (23-9) contre Kevin Holland (16-5); UFC Londres, match 21.

Aspen Ladd (9-1) contre Julianna Pena (9-3); UFC Columbus, 28 mars.

Mackenzie Dern (7-1) contre Ariane Carnelossi (12-2); UFC Lincolm, 25 avril.

