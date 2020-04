Rapport du matin: Tyron Woodley dit qu’Israël Adesanya a «peur des gars avec le pouvoir», répond Adesanya

Pendant son règne en tant que champion poids welter de l’UFC, Tyron Woodley parlait fréquemment d’éclipser Georges St-Pierre comme le plus grand poids welter de tous les temps. Maintenant, Woodley veut suivre les traces de St-Pierre, et après avoir récupéré le titre de 170 livres, monter et prendre le titre de poids moyen également.

S’exprimant sur un Instagram session en direct récemment (h / t Bloody Elbow), Woodley a décrit ses plans futurs, disant qu’il pense qu’il aura nettoyé la division des poids welters après quelques victoires de plus, et une fois qu’il aura fait cela, il a pour objectif le champion des poids moyens Israël Adesanya.

“Je ne fais que commencer”, a déclaré Woodley. «Je ne vais pas agir comme si je serais ici jusqu’à 45 ans, mais je ne vais nulle part pendant un certain temps. J’ai beaucoup de gens et de bouches à fermer. Et puis je veux aussi passer un peu de poids moyen.

«Je dois nettoyer la division (poids welter). Trois ou quatre combats dans la division poids welter, et quand je sens que je peux confortablement dire que j’ai anéanti tout le monde, alors je veux aller là-haut et voir de quoi Izzy parle.

«Je vais tout droit pour la ceinture (si je monte), peu importe qui. Je ne monte pas pour jouer à des jeux. Je suis déjà cinq fois champion du monde. “

Adesanya est actuellement l’une des étoiles montantes les plus rapides de l’UFC. Malgré ses débuts à l’UFC il y a seulement deux ans, Adesanya a rapidement amassé huit victoires dans l’organisation, a remporté le championnat des poids moyens et l’a déjà défendu contre Yoel Romero, bien que dans un combat que la plupart voudraient oublier. Ce combat, entre autres raisons, est en partie la raison pour laquelle Woodley est intéressé par un passage au poids moyen, il pense qu’il a révélé certaines faiblesses dans “The Last Stylebender”.

“Je ne pense pas qu’il soit aussi dope que tout le monde le dit”, a déclaré Woodley. «Je pense qu’il est génial, mais tout le monde le distingue comme s’il s’agissait d’un phénomène. J’ai vu une certaine exposition dans le combat contre Gastelum – quelqu’un que j’ai traversé. J’ai vu une certaine exposition dans le combat de Yoel Romero, il a peur des gars avec du pouvoir. Une chose que Yoel et moi avons en commun – pas la même – est le pouvoir, l’explosivité. Il ne semblait pas du tout qu’il essayait de gérer cela. “

Pour sa part, Adesanya s’est davantage préoccupé de passer à des poids lourds légers et lourds dans un avenir proche. Cependant, le champion des poids moyens a remarqué que Woodley lui jetait des injures et a pris un certain temps pour répondre via Twitter, soulignant à l’ancien champion des poids welters que la dernière fois qu’il s’était battu c’était contre un autre Nigérian, et cette nuit-là, Kamaru Usman l’a dominé pour prendre le titre poids welter.

Lol, vois-moi, je vois des ennuis …

Oboy asseyez-vous avant que je fouette bien votre nyash – Israel Adesanya (@stylebender) 21 avril 2020

Woodley n’a pas concouru depuis qu’il a perdu son titre de poids mi-moyen à l’UFC 235. Il devait affronter Leon Edwards à l’UFC de Londres en mars, mais ce combat a été indéfiniment reporté en raison du coronavirus.

Lol, voyez-moi, voyez des problèmes … whala vient de me trouver de toute façon. @ TWooodley ne peut même pas faire face à un Nigérian Nightmare @ USMAN84kg quand il était à 30%.

Oboy asseyez-vous avant que je fouette bien votre nyash – Israel Adesanya (@stylebender) 21 avril 2020

C'est là que moi et vous avez été Benothan – Darren Till (@ darrentill2) 21 avril 2020

J'aurais battu Cheeto le 9 mai si @ufc me voulait aussi. – Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) 20 avril 2020

